Ждали большего. Россияне в НХЛ, которые пока не впечатляют

Рассказываем про российских хоккеистов, чья игра в нынешнем сезоне НХЛ пока далека от идеала. Ждём, что все перечисленные серьёзно добавят по ходу регулярки.
н. Никита Кучеров («Тампа»), 26 лет
18 матчей, 18 (6+12) очков, «0» показатель полезности
Кто-то предрекал «Тампе» безусловное лидерство, но «молнии» начали сезон слабо. Не всё выжимает из себя и Никита Кучеров, который вдобавок ко всему ещё и травму успел получить. Но и до травмы российский форвард, побивший в прошлом сезоне рекорд Могильного, играл не так, как он может и должен играть. Кучеров – топ-форвард, но не о какой конкуренции с Пастрняком в списке лучших снайперов или с Макдэвидом, возглавляющим гонку бомбардиров, речи пока не идёт.
н. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), 36 лет
17, 9 (3+6), «-10»
Илья Ковальчук отправлен в долгосрочный запас «Кингз». По всей видимости, карьера нападающего в НХЛ близка к завершению, если только «короли» не найдут для Ильи подходящий обмен. Но с такой статистикой и зарплатой вряд ли кто-то захочет и сможет взять Ковальчука себе. К сожалению, годы дают о себе знать, от Ильи ждали куда более качественной игры.
н. Никита Гусев («Нью-Джерси»), 27 лет
18, 8 (5+3), «-3»
Никак не заиграет в полную силу Никита Гусев. Здесь сразу несколько факторов. Во-первых, периодически мудрит главный тренер «Дэвилз» Джон Хайнс, который никак не научится правильно использовать хоккеиста. Плюс не будем забывать, что Гусев дебютировал в НХЛ, так что ему сложно сразу привыкнуть к местным реалиям и специфике. Но с зарплатой в $4,5 млн нужно, конечно, играть сильнее и в первую очередь обращать внимание на себя.
в. Сергей Бобровский («Флорида»), 31 год
19 матчей, 3,46 коэффициент надёжности, 88,6% отражённых бросков
С зарплатой в $10 млн бывший голкипер «Коламбуса», а ныне страж ворот «Флориды» Сергей Бобровский просто обязан играть гораздо лучше. «Пантеры» делают большую ставку на российского вратаря, но отдача не такая, как хотелось бы. Да, команда идёт в зоне плей-офф, но пропускает Бобровский много. Об этом говорит и коэффициент надёжности, и процент отражённых бросков. Сам Сергей тоже недоволен своей игрой, о чём рассказывал в общении с североамериканскими журналистами.
в. Андрей Василевский («Тампа»), 25 лет
13 матчей, 2,95 коэффициент надёжности, 90,4% отражённых бросков
Аналогично можно сказать и про первого номера «Тампы» Андрея Василевского, получившего летом хороший долгосрочный контракт. Пришло время начинать отрабатывать эти деньги. Но если Бобровский и «Флорида» в зоне плей-офф, то дела Василевского и «Тампы» на Востоке плохи. Клуб с таким звёздным подбором игроков находится лишь на 12-м месте. Во многом из-за того, что не всегда выручает вратарь. Но и к остальным хоккеистам, конечно, есть вопросы.
н. Александр Радулов («Даллас»), 33 года
23 11 (6+5), «+8»
Александр Радулов не проваливается, но мы знаем этого форварда как великолепного снайпера. В КХЛ от фамилии Радулов у голкиперов тряслись коленки, но в НХЛ всё иначе. В нынешнем сезоне Александр выдал только один суперматч, оформив хет-трик в матче «Далласа» с «Миннесотой». Три оставшихся шайбы Радулов забросил в трёх других встречах. Больше с голами пока что не ладится. Пора это исправлять.
н. Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»), 26 лет
7, 2 (1+1), «0»
В «Лос-Анджелесе» дела у россиян не идут. Если Ковальчука с его высокой зарплатой отправили в долгосрочный запас, то Прохоркина «мариновали» в фарм-клубе, дав сыграть всего в семи матчах в нынешнем регулярном чемпионате. Увы, но в них Николай набрал всего два балла за результативность, толком себя не проявив. Будем надеяться, что Прохоркин ещё покажет себя в лучшем виде.
н. Валерий Ничушкин («Колорадо»), 24 года
18, 2 (0+2), «+3»
Ничушкин продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды голевой засухи. Скоро можно будет сбиться со счёту и забыть, сколько же матчей подряд в НХЛ не забивает Валерий? Но в «Колорадо» Ничушкину нашли другое применение. На минимальной зарплате он выполняет роль чекера в третьих-четвёртых звеньях. Но вряд ли сам нападающий смирился с тем, что забрасывать шайбы он разучился.
з. Дмитрий Куликов («Виннипег»), 29 лет
22, 3 (1+2), «-2»
Играть в «Виннипеге» сможет далеко не каждый хоккеист. Трудные погодные условия отпугивают многих звёздных игроков. В результате приходится переплачивать другим хоккеистам. Например, Куликов выбил у «Джетс» $4,4 млн в год, но на эти деньги Дмитрий явно не играет. Результативность слабая, показатель полезности отрицательный. Но, учитывая кадровые проблемы «Виннипега», тренерский штаб ему по-прежнему доверяет, хотя защитник откровенно плох.
з. Илья Любушкин («Аризона»), 25 лет
10, 1 (0+1), «+2»
«Аризона» в этом сезоне хороша – пятое место на Западе для клуба с довольно скромным составом говорит само за себя. Но вот россиянин Илья Любушкин получает мало игрового времени и далеко не всегда попадает в состав первой команды. Но ведь путешествовать по фарм-клубам – это далеко не то, на что рассчитывает защитник. Значит, нужно продолжать работать над собой и завоёвывать место в основе.
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