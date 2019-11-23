Ждали большего. Россияне в НХЛ, которые пока не впечатляют

Ковальчука отправили в запас, а Ничушкин на минимальном контракте и по-прежнему не может забить.

Рассказываем про российских хоккеистов, чья игра в нынешнем сезоне НХЛ пока далека от идеала. Ждём, что все перечисленные серьёзно добавят по ходу регулярки.

н. Никита Кучеров («Тампа»), 26 лет

18 матчей, 18 (6+12) очков, «0» показатель полезности



Кто-то предрекал «Тампе» безусловное лидерство, но «молнии» начали сезон слабо. Не всё выжимает из себя и Никита Кучеров, который вдобавок ко всему ещё и травму успел получить. Но и до травмы российский форвард, побивший в прошлом сезоне рекорд Могильного, играл не так, как он может и должен играть. Кучеров – топ-форвард, но не о какой конкуренции с Пастрняком в списке лучших снайперов или с Макдэвидом, возглавляющим гонку бомбардиров, речи пока не идёт.

н. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), 36 лет

17, 9 (3+6), «-10»



Илья Ковальчук отправлен в долгосрочный запас «Кингз». По всей видимости, карьера нападающего в НХЛ близка к завершению, если только «короли» не найдут для Ильи подходящий обмен. Но с такой статистикой и зарплатой вряд ли кто-то захочет и сможет взять Ковальчука себе. К сожалению, годы дают о себе знать, от Ильи ждали куда более качественной игры.

Ковальчука просят на выход. Чем завершались конфликты российских звёзд в НХЛ Предыдущий российский опыт явно не в пользу Ильи.

н. Никита Гусев («Нью-Джерси»), 27 лет

18, 8 (5+3), «-3»



Никак не заиграет в полную силу Никита Гусев. Здесь сразу несколько факторов. Во-первых, периодически мудрит главный тренер «Дэвилз» Джон Хайнс, который никак не научится правильно использовать хоккеиста. Плюс не будем забывать, что Гусев дебютировал в НХЛ, так что ему сложно сразу привыкнуть к местным реалиям и специфике. Но с зарплатой в $4,5 млн нужно, конечно, играть сильнее и в первую очередь обращать внимание на себя.

в. Сергей Бобровский («Флорида»), 31 год

19 матчей, 3,46 коэффициент надёжности, 88,6% отражённых бросков



С зарплатой в $10 млн бывший голкипер «Коламбуса», а ныне страж ворот «Флориды» Сергей Бобровский просто обязан играть гораздо лучше. «Пантеры» делают большую ставку на российского вратаря, но отдача не такая, как хотелось бы. Да, команда идёт в зоне плей-офф, но пропускает Бобровский много. Об этом говорит и коэффициент надёжности, и процент отражённых бросков. Сам Сергей тоже недоволен своей игрой, о чём рассказывал в общении с североамериканскими журналистами.

в. Андрей Василевский («Тампа»), 25 лет

13 матчей, 2,95 коэффициент надёжности, 90,4% отражённых бросков



Аналогично можно сказать и про первого номера «Тампы» Андрея Василевского, получившего летом хороший долгосрочный контракт. Пришло время начинать отрабатывать эти деньги. Но если Бобровский и «Флорида» в зоне плей-офф, то дела Василевского и «Тампы» на Востоке плохи. Клуб с таким звёздным подбором игроков находится лишь на 12-м месте. Во многом из-за того, что не всегда выручает вратарь. Но и к остальным хоккеистам, конечно, есть вопросы.

Андрей Василевский Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

н. Александр Радулов («Даллас»), 33 года

23 11 (6+5), «+8»



Александр Радулов не проваливается, но мы знаем этого форварда как великолепного снайпера. В КХЛ от фамилии Радулов у голкиперов тряслись коленки, но в НХЛ всё иначе. В нынешнем сезоне Александр выдал только один суперматч, оформив хет-трик в матче «Далласа» с «Миннесотой». Три оставшихся шайбы Радулов забросил в трёх других встречах. Больше с голами пока что не ладится. Пора это исправлять.

н. Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»), 26 лет

7, 2 (1+1), «0»



В «Лос-Анджелесе» дела у россиян не идут. Если Ковальчука с его высокой зарплатой отправили в долгосрочный запас, то Прохоркина «мариновали» в фарм-клубе, дав сыграть всего в семи матчах в нынешнем регулярном чемпионате. Увы, но в них Николай набрал всего два балла за результативность, толком себя не проявив. Будем надеяться, что Прохоркин ещё покажет себя в лучшем виде.

н. Валерий Ничушкин («Колорадо»), 24 года

18, 2 (0+2), «+3»



Ничушкин продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды голевой засухи. Скоро можно будет сбиться со счёту и забыть, сколько же матчей подряд в НХЛ не забивает Валерий? Но в «Колорадо» Ничушкину нашли другое применение. На минимальной зарплате он выполняет роль чекера в третьих-четвёртых звеньях. Но вряд ли сам нападающий смирился с тем, что забрасывать шайбы он разучился.

Не Ничушкиным единым. 10 форвардов НХЛ, которые никак не могут забить Эти хоккеисты получают большие деньги, но пользы своим командам не приносят.

з. Дмитрий Куликов («Виннипег»), 29 лет

22, 3 (1+2), «-2»



Играть в «Виннипеге» сможет далеко не каждый хоккеист. Трудные погодные условия отпугивают многих звёздных игроков. В результате приходится переплачивать другим хоккеистам. Например, Куликов выбил у «Джетс» $4,4 млн в год, но на эти деньги Дмитрий явно не играет. Результативность слабая, показатель полезности отрицательный. Но, учитывая кадровые проблемы «Виннипега», тренерский штаб ему по-прежнему доверяет, хотя защитник откровенно плох.

Дмитрий Куликов Фото: Michael Reaves/Getty Images

з. Илья Любушкин («Аризона»), 25 лет

10, 1 (0+1), «+2»



«Аризона» в этом сезоне хороша – пятое место на Западе для клуба с довольно скромным составом говорит само за себя. Но вот россиянин Илья Любушкин получает мало игрового времени и далеко не всегда попадает в состав первой команды. Но ведь путешествовать по фарм-клубам – это далеко не то, на что рассчитывает защитник. Значит, нужно продолжать работать над собой и завоёвывать место в основе.