Новая жертва Овечкина. Его силовой приём сломал Эдлера

Овечкин в погоне за Гретцки

Каждый матч с участием «Вашингтона» и капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина рассматривается болельщиками сквозь призму будущих снайперских рекордов. Всё дело в том, что у российского нападающего есть теоретические шансы обогнать великого канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, что в активе Гретцки 894 заброшенные шайбы.



В свою очередь у Овечкина до отчётной встречи с «Ванкувером» было 15 голов в нынешней регулярке и 673 шайбы всего за карьеру. То бишь догнать Гретцки, конечно, непросто, но всё равно за этой гонкой все следят и не упускают её из внимания. Если Александр обгонит знаменитого канадца, то даже Олимпийские игры отойдут для него на второй план. Самый известный восьмой номер современности навсегда занесёт своё имя в когорту великих. Более того, Овечкин станет не просто великим, а величайшим.

На пути к рекорду Гретцки. Скоро Овечкин начнёт обходить главных легенд НХЛ Близок тот день, когда россиянин войдёт в десятку лучших снайперов в истории лиги. Селянне, Лемье и Айзерман готовы подвинуться.

Теперь не поздоровилось Эдлеру

Отчётный матч «столичных» с «Ванкувером» начался с активных действий обеих команд, но больше нравились моментально метнувшиеся вперёд хозяева. Именно они и открыли счёт усилиями Якуба Враны, отличившегося с передачи Ларса Эллера.

Однако «столичных» подвели поочерёдные удаления Стивенсона и Паника, из-за которых команда Тодда Рирдена была вынуждена играть в формате «3 на 5». У защищавшего ворота «Кэпиталз» Брэйдена Холтби ожидаемо возникли проблемы. В результате отличился шведский вундеркинд гостей Элиас Петтерссон, который сделал счёт ничейным. Именно при счёте 1:1 команды отправились в раздевалки.

Только один игрок смог сломать Овечкина. Силовой Бержерона довёл его до слёз Капитан «Вашингтона» сейчас крушит всех подряд в НХЛ, но попадало и ему. Дважды от Бержерона: в финале МЧМ и в серии плей-офф с «Бостоном».

Второй период начался с очередной силовой игры в исполнении Овечкина – капитан «Кэпиталз» в последнее время буквально вошёл в раж! На сей раз не поздоровилось шведскому защитнику «Кэнакс» Александеру Эдлеру, который после хита россиянина не сумел продолжить матч. Скандинав угодил под жёсткий хит Ови, Эдлеру реально досталось!

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Всё решилось на буллитах

Третья двадцатиминутка встречи началась с рьяных атак Овечкина на владения Маркстрёма. Было заметно, что Александр очень хочет забить. Старались и другие россияне – защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов. «Вашингтон» – самая забивающая команда нынешнего сезона, поэтому один гол «столичных» однозначно не устраивал.



Но в итоге «Кэпиталз» каким-то чудом не пропустили сами. Капитан «Ванкувера» Бо Хорват не попал в створ ворот Холтби с убойной дистанции, хотя просто обязан был забивать. Похоже, даже сам форвард не понял, как он умудрился промазать.



В результате встреча перешла в овертайм, где удалился Кузнецов. «Вашингтон» отбился, а сразу после выхода Кузнецова из бокса для штрафников едва не забил Овечкин. против Александра фолили, но судьи промолчали.



Пришлось выявлять сильнейшего в серии буллитов, которая получилась чересчур длительной. Был даже гол-фантом Эллера, который судьи после повтора всё же отменили. В буллитах же победу «Ванкуверу» принёс уже упомянутый Хорват. Игроки «столичных» Кузнецов, Овечкин и Орлов свои попытки не реализовали. 2:1 – победа «Ванкувера».