Человек-эпоха. 5 лет назад не стало Виктора Тихонова

Время летит незаметно. Вот уже пять лет с нами нет одного из величайших тренеров не только Советского Союза и России, но и всего мира. 24 ноября 2014 года в возрасте 84 лет умер Виктор Васильевич Тихонов. Человек-эпоха, воспитавший множество талантливых спортсменов, а в последствии и тренеров.

Кто мог подумать, что слесарь в автобусном парке (именно там Тихонов работал в 1942 году) в результате вырастет в мэтра отечественного тренерского цеха? Сам Тихонов вышел из дворового хоккея, но поиграл на профессиональном уровне. В частности, выступал на позиции защитника за ВВС МВО, в 1953—1963 годах — за «Динамо» (Москва). Четырежды становился чемпионом СССР.

Фото: РИА Новости

Но прежде всего Виктор Васильевич известен нам как великолепный тренер. Он работал в московском и рижском «Динамо», оставив свой след в том числе и в латвийском хоккее. После сезона-1976/77 тренер возглавил столичный ЦСКА, а ранее и сборную Советского Союза. К слову, после личной беседы с Андроповым, ведь просто так в те времена подобные вещи не решались.



В результате Тихонов добился огромных успехов на тренерском поприще. ЦСКА под его руководством 12 раз становился чемпионом страны, 13 раз завоёвывал Кубок европейских чемпионов, дважды выигрывал Кубок СССР.



Под руководством Тихонова советская сборная стала регулярно становиться лучшей на чемпионатах мира, а на Олимпиаде становилась чемпионом трижды – в 1984, 1988 и 1992 годах. При Викторе Васильевиче у руля произошло и знаменитое «Чудо на льду» образца 1980 года — сенсационное поражение советских звёзд от американских студентов. Но без проигрышей не бывает побед, поэтому нужно было пройти и через это. В 1981 году сборная СССР, ведомая Виктором Тихоновым, стала победительницей Кубка Канады.

Почему Тихонов заменил Третьяка? Американские студенты «украли» золото у СССР Самое громкое поражение в истории советского хоккея произошло на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. В США этот матч называют «чудом на льду».

Через руки Тихонова прошло множество выдающихся хоккеистов. Таких, как Могильный, Буре, Ларионов, Макаров, Быков, Хомутов, Каменский, Крутов, Касатонов, Фетисов и многих других.

Виктор Васильевич был известен своей строгостью, а порой и жёсткостью, но иначе триумфальных результатов было не добиться. Это прекрасно понимали и его воспитанники, хотя и конфликтов, конечно, не удавалось избежать. Но таков хоккей и такова наша история, которую мы обязаны чтить.



«Вся моя сознательная жизнь прошла рядом с Виктором Васильевичем Тихоновым. Я с 18 лет в ЦСКА находился рядом с ним. Сначала он был моим кумиром и главным тренером, потом учителем, человеком, к которому можно было обратиться с любым вопросом. Наши семьи всегда связывали тёплые отношения. Потом он стал старшим товарищем и другом. Его отмечали неординарный талант и трудоспособность, Виктор Васильевич всё время искал какие-то новые ходы, был новатором, полностью отдавался работе. Он воспитал несколько поколений игроков, многие из которых сейчас уже стали тренерами и сохраняют его наследие.



Что касается человеческих качеств, то понятно, что в работе нужна дисциплина и требовательность, но, с другой стороны, он всегда был отзывчивым в решении бытовых вопросов. В советское время мы очень зависели от системы. Но он был очень понимающим. Например, свадьбы всегда играли летом, после чемпионата мира. Так сложилось, что моя жена была в положении, нам надо было пожениться пораньше. Я попросил об этом Тихонова, и он пошёл нам навстречу, разрешил. Он, как и вся команда, был на свадьбе. Понятно, что перед сборами мы не гуляли. Это говорит о человечности Виктора Васильевича», — говорил о Тихонове двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Фото: РИА Новости

Тихонова можно смело ставить в один ряд с такими мэтрами, как Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышёв. А кто-то, как Павел Буре, считает Виктора Васильевича едва ли не более талантливым. Что ж, каждый имеет право на свою точку зрения.

П. Буре: Тихонов, я считаю, на уровне Тарасова, если не выше

Приятно, что Тихонова не забывают и по сей день. Например, в Москве открыт мемориал великому тренеру, а примерно в 2024 году должна появиться и улица в честь Виктора Васильевича.



По конспектам Виктора Васильевича Тихонова по-прежнему работают детские тренеры, которые будут воспитывать для нашей страны будущих чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Так, теоретическая база Тихонова заложена и используется в национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина». Хочется верить, что труды Тихонова, которые, как и он сам, не забыты, принесут российскому хоккею максимальную пользу.