По стопам Маркова и Терещенко. 7 безработных ветеранов для команд КХЛ

Лига сокращается и омолаживается, и возрастным игрокам, несмотря на прежние заслуги, всё сложнее трудоустроиться в КХЛ. Но у некоторых получается. Как вчера стало известно, пробный контракт с омским «Авангардом» подписал 38-летний Алексей Терещенко – четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина и трёхкратный чемпион мира. Совсем недавно прошёл просмотр в «Локомотив» 40-летний Андрей Марков – тоже чемпионство, награды, почти тысяча игр в НХЛ. Помимо Маркова и Терещенко есть ещё ряд не менее именитых, заслуженных и опытных игроков, которые пока своего последнего слова в КХЛ не сказали и рассчитывают продолжить карьеру. Рекордсмены, бомбардиры, чемпионы мира – в нашем списке.

Все уже играют, а они смотрят хоккей по ТВ. 15 игроков с именем без работы Некоторые замахнулись на НХЛ, но контрактов пока нет.

Скауты отмечали, что в Никитине сочетаются мощные габариты и мобильность, что позволяет ему не только быть домоседом в своей зоне, но и участвовать в атаках. Чемпиона мира ценили в НХЛ – Никита провёл в лучшей лиге мира 264 матча за «Коламбус», «Сент-Луис» и «Эдмонтон», урвав у «нефтяников» контракт на заоблачные 4,5 млн долларов. Крэйг Мактавиш удивлялся, мол, почему это Никитин не хочет пробиваться в состав и вообще не прилагает никаких усилий в «Эдмонтоне» (вскоре Мактавиш узнает, что в российском хоккее вообще мало логики). Драфт отказов, «Бейкерсфилд» и возвращение в Омск – даже после неполного сезона в «Авангарде» Никитин рассчитывал на минимальный контракт в НХЛ, но в октябре сезона-2017/18 появился в «Тракторе». Никита сильно сдал в скорости, но не в умении вести силовую борьбу – надёжный Никитин стал одним из краеугольных камней в монолитной обороне «Трактора», который дошёл до финала конференции. Никитин здорово провёл «регулярку», но в плей-офф в первом раунде получил травму в битве с «Нефтехимиком». Следующий сезон не сложился ни у «Трактора», ни у Никитина – команда с огромным трудом вошла в восьмёрку, а Никита вновь травмировался, на этот раз до конца сезона и за челябинский клуб больше не сыграл. В августе агент хоккеиста говорил, что клубы выходили на связь, но из-за травмы колена Никита тренировки возобновит только в сентябре. Непонятно, в каком физическом состоянии игрок находится на данный момент, и если оно оптимальное, то ещё совсем не старый и опытный Никитин вправе рассчитывать на контракт в КХЛ.

Рынок свободных агентов КХЛ. Кем усилить оборону? Одним нужны большие деньги, другие хотят в топ-клуб, а кто-то вообще никому уже не нужен.

Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Двукратный чемпион мира после неудачного периода в «Салавате Юлаеве» (двухлетний контракт с Константином расторгли после первого сезона) стал одним из творцов, по сути, исторического выхода «Северстали» в плей-офф сезона-2017/18 – команда попала в восьмёрку и избежала исключения из КХЛ. Маститый защитник получал хороший айстайм (в плей-офф среднее игровое время Корнеева – 21:34) и искренне недоумевал, почему в серии против СКА команде из Череповца давали мало большинства (правда, в обмен на большинство пришлось шайбу из офсайда пропустить). В прошлом сезоне Корнеев пережил кадровую революцию в клубе («Северсталь» за месяц рассталась с пятнадцатью хоккеистами), по-прежнему играл много, стал лидером команды по заблокированным броскам (59), но в конце декабря получил травму и в 2019 году не играл. В Череповце провели необходимые, омолаживающие состав процедуры, и Корнеев, соответственно, остался без команды. С одной стороны, сезоны в «Северстали» показали, что Корнеев ещё способен приносить пользу в командах среднего уровня. С другой стороны, за последние три года у Корнеева «-36» и серьёзный спад – от игры за «Ак Барс» до минусов в Уфе и Череповце. Возможно, для глубины состава, особенно перед плей-офф, Константин и не помешает.

Защитники с первого сезона КХЛ. От Бирюкова до Даллмэна Лучший бомбардир Даллмэн, нестареющий Атюшов, рекордсмен по матчам за «Магнитку» Бирюков – кто выступал в КХЛ с первого сезона?

В прошлом сезоне молодого душой ветерана (Рыбин утверждает, что его биологический возраст – 24 года), являющегося последние четыре года главным силовиком лиги, из увязшей внизу таблицы «Северстали» пригласили в «Салават Юлаев» — поднимать боевой дух амбициозного и мастеровитого, но уж очень нестабильного уфимского коллектива. Рыбин честно выполнял свой долг: как принято, крушил всё, что движется, в плей-офф забил «Металлургу» и дошёл с «Салаватом» до финала конференции. Как-то Рыбин обмолвился, что кроме него «врезать будь здоров» может Пашнин – теперь Михаил в «Салавате Юлаеве», и, видимо, двум крушителям в одной команде было бы слишком тесно. В насыщенной и яркой карьере невысокого, но бесстрашного форварда, не хватает только одного, но очень важного штриха: трофеев. Ни до победы в Суперлига, ни до Кубка Гагарина, Максим, к сожалению, не добрался. За родной «Спартак» Рыбин готов играть хоть бесплатно – а со Знарком и за вожделенный кубок побороться можно. И преодолеть заветную отметку в тысячу сыгранных матчей в чемпионате России – на данный момент с учётом плей-офф (и Кубка Надежды) у Максима набралось 979 игр.

Фото: Светлана Садыков, photo.khl.ru

Подумать только: лишь два месяца назад неподражаемый Найджел Доус смог стать лучшим бомбардиром-легионером в истории КХЛ. Вряд ли Эллисон (458 очков) так легко бы расстался со своим достижением и уступил Найджелу, если бы не одно но – результативный канадец до сих пор без команды. Эллисону благодаря причёске и бороде ещё в ХК МВД Знарок дал прозвище «Пушкин» — в самом деле, броски канадца словно чудное мгновение и мимолётное видение застали врасплох немало вратарей (канадец настрелял 193 шайбы). И в прошлом сезоне в «Металлурге» Эллисон набрал 55 очков (поровну с Мозякиным) – да, в плей-офф команда вылетела в первом раунде, но неужели это настолько серьёзный повод не замечать легионера, который в КХЛ забивал везде и всем? Правда, в кахаэловской карьере Мэтта немного смущает один момент: как только заканчивается «регулярка», вслед за ней куда-то уходит и бешеная результативность Эллисона – только в «серебряном» ХК МВД канадец набрал 9 (4+5) очков, а в остальных командах в плей-офф выглядел бледно и более четырёх очков не набирал. Возможно, данный факт отпугивает потенциальных работодателей Эллисона, и именно из-за слабой игры в кубковой стадии один из лучших легионеров в истории лиги до пока так никому и не пригодился.

Они делали КХЛ ярче и интереснее. Легионеры, по которым мы скучаем Игра этих парней вспоминается с ностальгией.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Мне совершенно плевать, что думают о моей игре другие» — действительно, все и так знают, в каком стиле играет Кирилл Кольцов, зачем лишний раз об этом думать. Но поскольку Кольцов в этом сезоне без команды, придётся задуматься: почему один из лучших атакующих защитников в истории российского хоккея находится без команды? Возраст, травмы, своенравный характер – некогда гениальность начала уступать место медлительности и постоянным ошибкам, которые набранными очками перекрывать не получалось. Рекорды рекордами, но когда стремительно сдаёшь позиции (буквально в сезоне 2016/17 в «Тракторе» Кирилл был ведущим игроком, и вплоть до того, как покинул команду с «-18», рулил большинством), а в предыдущие годы старательно создавал репутацию ворчуна и «лоботрясничал» (цитируем Вячеслава Быкова) – надо быть готовым к тому, что клубы сто раз подумают, прежде чем пополнить состав строптивым ветераном. Тем не менее, Кольцов по-прежнему способен играть креативно и приносить пользу в атаке, особенно в большинстве. Летом агент Кольцова опроверг слухи о работе Кирилла в системе «Салавата Юлаева» — значит, карьера продолжается. Только вот где?

Агент Кирилла Кольцова опроверг слухи о переходе игрока на работу в «Салават»

Ещё весной Медведев в «Авангарде» проводил на льду по 19-20 минут против ЦСКА в финале Кубка Гагарина, стал лучшим защитником-бомбардиром команды в «регулярке», а теперь безработный, и на данный момент представляет интерес



только для альметьевского «Нефтяника» из ВХЛ. Возможно, проблема в финансовых запросах хоккеиста: сообщалось, что Медведев рассчитывает на контракт с зарплатой 45-50 миллионов рублей, и неудивительно, что, по словам агента, «дальше разговоров дело не идёт». Как считает президент «Авангарда» Максим Сушинский (убравший Медведева, чтобы стать круче Путина), Медведев «хочет подписаться с топ-командой, в низших клубах он бы уже давно нашёл работу». Получается, Медведев хочет иметь высокую зарплату и играть в клубе с претензиями как минимум на финал конференции – но сейчас не 2015 год, когда «Филадельфия» под впечатлением от игры Евгения выкатила хоккеисту односторонний контракт на 3 млн. долларов, а через год «Авангард» перебивал предложения клубов НХЛ по зарплате (на 30% меньше, чем контракт с «Флайерз»). Настало время взглянуть в зеркало (или в паспорт), затянуть потуже пояса и умерить аппетиты – тогда, возможно, до дедлайна Медведев найдёт работу в команде КХЛ.

Ждать или заканчивать? 10 ветеранов КХЛ, которые пока не могут найти работу Среди них лучший бомбардир «Магнитки» и три капитана команд в прошлом сезоне.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Самый результативный российский защитник КХЛ, лучший бомбардир-защитник в истории плей-офф КХЛ ещё весной собирался остаться в «Динамо», даже сообщалось о достигнутой договорённости по новому контракту, но в итоге в конце мая Никулин покинул стан бело-голубых, как и Алексей Терещенко. Со дня на день именитый форвард получит шанс в «Травмангарде», а Никулин пока так никому и не пригодился. Кольцов, Медведев, Никулин – именно так выглядит российская тройка лучших защитников-бомбардиров КХЛ, и ни один из них не может найти работу, несмотря на былые заслуги и регалии. Конечно, в связи с возрастом тяжело одновременно помогать в атаке и заниматься своими прямыми обязанностями, и неизбежно возникают провалы в обороне, и растёт количество ошибок, так как не хватает скорости подчищать свои огрехи, а перестраиваться поздновато – но те же Медведев и Никулин в прошлом сезоне вошли по очкам среди защитников в топ-15 лиги.

На данный момент российский флаг в топ-10 среди оборонцев-бомбардиров стойко держит Вячеслав Войнов, а на границе топ-15 Яруллин, Аляев и Рылов. На примере середины нынешнего сезона и тех, кто находится в поиске работы, мы видим – место в первой спецбригаде большинства и разрешение подключаться к атаке получают защитники легионеры, а российские оборонцы либо играют системно и аккуратно, либо просто не способны делать то, чем славятся (славились) Кольцов, Медведев и Никулин. Можно сказать, на рынке свободных агентов находится целый отдельный класс хоккеистов – знаменитые российские пакмуверы. Правда, у того же Никулина запросы – клуб либо в Москве (агент отвергал возможность отъезда в НХЛ, вот это да), либо претендент на Кубок Гагарина. У них с Медведевым даже желания схожие – а Кирилл Кольцов, между прочим, в ВХЛ ездил, в Воронеж.