Круче Овечкина и наравне с Панариным! Свечников штурмует НХЛ, а ему всего 19 лет

Можно ли было предположить перед сезоном, что к концу ноября одним из главных бомбардиров-россиян в НХЛ будет Андрей Свечников? 19-летний талант, ярко сверкнувший в прошлом сезоне эпичной дракой с Овечкиным, ещё, казалось, был не готов к роли полноценного лидера «Каролины». От Свечникова-младшего можно было ждать прогресса, но качественного прорыва второго номера драфта-2018 мало кто прогнозировал.

Впрочем, Андрея вряд ли интересовали эти расклады, и с конца октября он стал показывать, что у России в НХЛ восходит новая большая звезда. В начале регулярки у Свечникова была лишь одна заброшенная шайба в 10 матчах, но с домашней игры с «Чикаго», что называется, попёрло. Голы, передачи, дубли, три очка за матч, историческая лакросс-шайба – «ураган» Свечников крушил всё на своём пути, и самое главное для Андрея, что «Каролина» обычно выигрывала, когда в матче сверкал её молодой талант.

«Это его мир, и мы в нём живём». Америка – о 19-летнем Свечникове За последние семь дней никто в НХЛ не забил больше, чем нападающий «Каролины».

За последний месяц Свечников-младший провёл 14 матчей и набрал в них 19 (10+9) очков. Всего в активе молодого россиянина на сегодня 27 (11+16) результативных баллов, что позволяет ему быть лучшим бомбардиром «Каролины» — у Теуво Терявяйнена столько же очков, но на четыре гола меньше. Кроме того, после игры с «Детройтом» Свечников догнал Артемия Панарина в списке самых результативных россиян сезона НХЛ. Правда, у лидера «Рейнджерс» на три игры меньше, но впечатляет сам факт того, что 19-летний парень прямо сейчас один из лучших русских в сильнейшей лиге мира.

Статистика Андрея Свечникова в сезоне-2019/20

Молодой возраст и контракт новичка Свечникова помогают Андрею устанавливать любопытные достижения. Так, мы уже писали, что форвард «Каролины» находится в погоне за результатом Ильи Ковальчука для россиян в НХЛ, не достигших 20 лет. Сейчас у Свечникова 64 очка, юбилей он отметит только в марте, но и отставание от Кови весьма приличное – 54 балла.

«Ураган» Свечников! Молодые русские так не врывались в НХЛ со времён Ковальчука Прямо сейчас Свечников-младший — лучший форвард «Каролины».

Ещё Андрей – один из самых эффективных игроков НХЛ по соотношению «цена-качество». Один набранный Свечниковым балл обходится «Каролине» всего в $ 42 тыс., и лучше результат только у Элиаса Петтерсона из «Ванкувера». Швед играет на аналогичном контракте новичка и набрал на два очка больше.

А в игре с «Детройтом» Свечников вышел на ещё одно второе место – на этот раз в истории «Каролины». Андрей отличился результативной передачей и набрал очки в восьмой встрече подряд. Ещё три игры с голами и/или передачами, и Свечников превзойдёт достижение для молодых игроков франшизы, установленное нынешним генменеджером «ураганов» Роном Фрэнсисом ещё в начала 80-х, когда «Каролина» ещё играла в Хартфорде под другим названием.

Кстати, набрать очко в матче с «Детройтом» Свечникову удалось благодаря счастливому стечению обстоятельств. Точнее говоря, из-за грубой ошибки вратаря «Ред Уингз» Джимми Ховарда. Андрей лишь формально поучаствовал в голевой комбинации, но для статистики это неважно.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба стала первой в матче и победной. «Детройт» так и не сумел пробить Джеймса Раймера, оформившего свой первый шат-аут за «Каролину». Свечников в этом скучноватом и тягучем поединке по-настоящему блеснуть не сумел, но его мощная серия продолжается. Русскому нападающему всего 19 лет, но он уже идёт по сезону круче Овечкина и наравне с Панариным. То ли ещё будет!