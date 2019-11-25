Панарин выбьет бомбардирскую сотню? Очки россиян в НХЛ сейчас и год назад

Прошло почти два месяца со старта регулярного чемпионата НХЛ, клубы сыграли уже более четверти матчей, и уже можно делать промежуточные выводы. В целом российские хоккеисты выступают так же ярко, как в предыдущем сезоне, да только главные действующие лица поменялись. Мы сопоставили позиции наших ребят год назад и сейчас и посмотрели, кто сделал качественный рывок вперёд, а кто, наоборот, притормозил и буксует. Отметим, что мы рассматривали только тех игроков, которые выступали в НХЛ и в сезоне-2018/19, и в нынешнем.

Разберём всех игроков по амплуа, а начнём с нападающих. Главные хедлайнеры нынешнего сезона – Артемий Панарин и Андрей Свечников, которые существенно прибавили в результативности по сравнению с прошлым годом. До рекорда Кучерова они, наверное, не дотянутся, но выбить сотню в этом сезоне им вполне по силам. Панарин был главной звездой атаки «Коламбуса», а сейчас выходит на уровень суперзвезды «Рейнджерс» и всей лиги. Год назад он мог жаловаться на то, что партнёры редко выдают ему отличные передачи на бросок, а в новой команде у него получается не только ассистировать партнёрам, но и забивать самому. Часто, много и красиво. Панарину не помешала даже травма Мики Зибанеджада – сейчас форварду практически всё равно, с кем играть, он тащит «Рейнджерс» и «прокачает» любого партнёра, даже таких не самых очевидных, как Строум и Фаст. Есть ощущение, что Артемий может ещё прибавить. До рекорда Кучерова (128 очков) дотянуться будет тяжело, но стать четвёртым российским игроком в XXI веке после Малкина, Овечкина и Кучерова, набравшим не меньше 100 очков за сезон, – вполне.

Прорывной сезон получается у Андрея Свечникова. Он стал увереннее в себе, мощнее, пробился в ударную тройку к Ахо и Терявяйнену, стал больше играть и набирает очки уже восемь матчей подряд. Мы не сомневались в прогрессе 19-летнего нападающего, но всё равно впечатляет, что он является лучшим бомбардиром «Каролины», а в российском списке делит первое место с Панариным. Давненько наша молодёжь (именно молодёжь, до 20 лет) так не разрывала НХЛ. Думается, Свечников ещё не раз преподнесёт приятные сюрпризы, и не только в этом сезоне.

Круче Овечкина и наравне с Панариным! Свечников штурмует НХЛ, а ему всего 19 лет Лучший форвард «Каролины» набирает очки в восьми матчах подряд.

В список тех, кто улучшил свои результаты, можно добавить Павла Бучневича и Евгения Малкина. Год назад главный тренер «Рейнджерс» называл Бучневича «плюшевым» и сажал в запас, но нападающий в итоге разрешил недопонимание с Куинном, сделал скачок ещё в концовке прошлого сезона, а сейчас утверждается в роли одного из лидеров «Рейнджерс».



В случае с Малкиным может показаться, что никакого прогресса нет, но это обман зрения. Евгений начал прошлый сезон по сумасшедшему графику, но уже в ноябре начал сдавать, да так и не смог набрать прежнюю форму. Так что в его игре год назад и прямо сейчас есть разительные перемены, просто очки их не отражают. Этот чемпионат для Малкина тоже начался не лучшим образом – травма во втором матче и месяц на больничном. Но Евгений, который летом обещал вернуться ещё сильнее, после выхода из лазарета принялся с усердием доказывать, что то были не пустые слова. Для «Питтсбурга» это особенно важно, потому что травму получил Кросби, и пока Малкин вынужден играть «за себя и за того парня». И у него великолепно получается.

Малкин забил классный гол в падении! Он тащит «Питтсбург», у которого нет Кросби После травмы у Джино 12 очков в 9 матчах.

Есть и те, кто продолжил выступать на своём уровне, среди них Овечкин, Кузнецов, Дадонов, Каменев, Ничушкин, Наместников. Тут стоит отметить вдохновенную игру Кузнецова – после летнего скандала он всеми силами старается вернуть любовь болельщиков, да знаменательное событие в жизни Ничушкина, который прервал 91-матчевую безголевую серию. Наместников, хоть и превосходит свою прошлогоднюю результативность, набрал всего одно очко в последних шести матчах, давно не поднимается выше третьего звена, а недавно вообще получил травму. Нельзя обойти стороной и Овечкина – он по-прежнему лучший снайпер среди россиян и не отпускает далеко лидирующую группу в НХЛ. Год назад капитан «Вашингтона» также держался чуть позади, но затем всех догнал и обогнал.



Беспокойство вызывают те, кто откатился назад – Кучеров и Радулов как самые яркие примеры. В ноябре-2018 Кучеров был одним из лучших игроков лиги и с каждым матчем только прибавлял, тот этот год он начал ни шатко ни валко, как и вся «Тампа». Однако в ноябре-2019 Никита начал исправляться и в последних шести матчах набрал девять очков.



Радулов идёт по худшему графику в карьере НХЛ, часто удаляется и до того огненного Александра, к которому мы привыкли, пока недотягивает. Впрочем, пока «Далласу» это не мешает быть одним из лидеров Запада.



Отдельно стоит сказать о Ковальчуке. В прошлом году у него тоже всё было не так гладко, но по крайней мере он играл. В этом его уже вывели из состава, и высока вероятность, что его карьера в «Лос-Анджелесе» подошла к концу. Результаты трёх нападающих и вовсе нельзя сравнить – Тарасенко и Анисимов получили серьёзные травмы, а Валентин Зыков – дисквалификацию на 20 матчей за употребление допинга.

Ждали большего. Россияне в НХЛ, которые пока не впечатляют Ковальчука отправили в запас, а Ничушкин на минимальном контракте и по-прежнему не может забить.

Среди защитников выделяется Иван Проворов, который наконец-то вернулся. То есть он никуда не пропадал и играл в прошлом году так же много, как и в этом, но теперь стал забивать. Помните, как в плей-офф-2018 он играл с жуткой травмой руки? Судя по результатам, можно констатировать, что она его больше не беспокоит, теперь он самый бросающий и самый результативный защитник «Филадельфии».



Прогресса добилось большинство защитников, но причины разные. Сергачёв, например, не только растёт сам по себе, но и воспользовался травмой Хедмана, на время став ведущим игроком обороны «Тампы». Куликову пошла на пользу просевшая оборона «Виннипега» — он получил постоянное место в составе, играет во второй паре и проводит на льду по 20 минут. После нескольких лет неудач и скитаний по клубам у него наконец появился шанс обрести былую уверенность. Зайцев больше не находится под бешеным давлением, которое было в «Торонто», и в «Оттаве» стал защитником первой пары. Задоров уже заработал отличную репутацию в «Колорадо» и соответствует ей. Если год назад в «Колорадо» периодически пытались учить его уму-разуму, снижали игровое время, то теперь он проводит на льду почти по 19 минут за матч.

При своих остались только Илья Любушкин, которому в «Аризоне» не подняться выше седьмого защитника, да Дмитрий Орлов, который хорош так же, как и раньше, но сейчас находится в тени партнёра по «Вашингтону» Джона Карлсона.

Самые удивительные метаморфозы происходят с двумя лучшими российскими вратарями. Сергей Бобровский, который в прошлом году практически не проваливался осенью, достойно справляясь с перипетиями в «Коламбусе», в этом сезоне в восьми матчах пропускал не менее четырёх шайб. Пока Сергей не оправдывает потраченные на него миллионы и не делает того, в чём несколько лет до этого был специалистом экстра-класса – не выручает.

Без Бобровского «Флориде» даже лучше. Русский вратарь не отрабатывает миллионы Сергея снова поменяли по ходу матча, а «пантеры» совершили невероятный камбэк. Главная звезда «Флориды» пока ничем не помогает команде.

Похожие проблемы и у Андрея Василевского, который в этом году выглядит обычным смертным по сравнению с собой образца прошлой осени. Но вместе с этим он не допускает больших провалов и по-прежнему помогает «Тампе» побеждать, а на днях стал рекордсменом «Тампы». Думается, это временные трудности, связанные больше со слабым стартом всей команды, а не исключительно игрой Василевского.

Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ

О Семёне Варламове мы в этом году почти не вспоминаем. Он сменил команду, перестал быть основным вратарём и играет поровну с Грайссом, но 31-летнему россиянину такие перемены пошли на пользу. В прошлом году в «Айлендерс» перезагрузил карьеру Робин Ленер, теперь по этому же пути идёт россиянин. Последний раз он проигрывал в основное время в начале октября, и пусть статистические показатели немного понизились, о таких результатах в «Колорадо» Семён не мог и мечтать.



Что касается Худобина и Георгиева, двух российских бэкапов, то оба подтверждают свой статус надёжных сменщиков для своих партнёров. Георгиев делает даже больше – у него есть все шансы со временем стать основным голкипером команды НХЛ, и заметно, что по сравнению с осенью-2018 в «Рейнджерс» стали ему доверять гораздо больше.