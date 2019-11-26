9 очков в шести матчах — MVP прошлого сезона обрёл себя. А «Тампа» забила дважды в меньшинстве и скоро вернётся в зону плей-офф.

Кучеров снова в деле! После его броска вратарь успел только сесть на колени

На домашнюю встречу с «Баффало» хоккеисты «молний» вышли в боевом настроении. Гостевая победа в Чикаго и домашний успех в игре с «Анахаймом» приблизил южан к кубковой восьмёрке, куда они по недоразумению пока не попадают. Вернувший уверенность в своих силах обладатель «Харт Трофи» Никита Кучеров вновь сыграл здорово, а поддержавший его Михаил Сергачёв поддержал партнёра результативными действиями.

Панарин выбьет бомбардирскую сотню? Очки россиян в НХЛ сейчас и год назад Артемий набрал мощный ход и может стать четвёртым российским игроком в XXI веке, которому покорится этот рубеж.

О том, что Кучеров, набравший 8 очков в пяти предыдущих матчах, находится в отличной форме, стало ясно с самого начала. Уже на 13-й секунде встречи Никита продемонстрировал силу и точность своего кистевого броска, когда «спрятанный» за двух соперников выстрел поставил в тупик голкипера «клинков» Картера Хаттона.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

«Баффало» смог ответить на это достаточно оперативно. Оборона хозяев ничего не смогла поделать с Джеком Айкелом, который «сделал» гол для Сэма Райнхарта, пробившего Андрея Василевского с достаточно острого угла.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Ближе к концу первого периода «Тампа» не смогла реализовать численное преимущество, а в начале второго отрезка дала гостям возможность выйти вперёд, когда Михаил Сергачёв совершил грубую ошибку, ставшую результативной. Российский защитник «молний» подарил шайбу Джимми Веси, делая неосторожный пас на чужой синей линии, и выход один на один был реализован безупречно. Для Веси, игравшего ранее за «Рейнджерс», это был первый гол в составе «клинков».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Баффало».

Сергачёву ничего не оставалось, как реабилитироваться, и сделал это молодой россиянин довольно быстро. Спустя неполные шесть минут Сергачёв точно выстрелил с дальней дистанции, исправив свою оплошность и вернув на табло равный счёт.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Самый удивительный отрезок матча случился в середине третьего периода, когда «Тампа» после удаления Кевина Шаттенкирка осталась в меньшинстве. Именно этот отрезок вчетвером сработал в пользу «молний», которые смогли с интервалом в 49 секунд дважды забить обескураженном сопернику. Сначала один на один прорвался Седрик Пакетт, а пока «Баффало» приходил в себя, Палат и Джозеф уверенно разыграли выход два в один и обеспечили «Тампе» победу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

«Это были просто прекрасные 49 секунд в меньшинстве. Никого не будет волновать, сколько удалений будет у «Тампы», если команда будет «убивать» их подобным образом», — отметила обозреватель Tampa Bay Times Диана Нирхос. Перед поездкой на вынесенные матчи в Швеции эффективность «Лайтнинг» в деле «убийства» меньшинства оставляла желать много лучшего — команда была лишь на 27-м месте в лиге по этому показателю.

Календарь и результаты клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Третья победа подряд приблизила «Тампу» к попаданию в зону плей-офф. Сейчас «молниям» не хватает лишь трёх набранных очков для того, чтобы сместить «Филадельфию» с позиции второй «уайлд кард», и при этом у южан есть три матча в запасе. На счету Никиты Кучерова теперь 9 (3+6) очков в шести последних встречах (его гол болельщики «молний» признали лучшим в матче), а у Михаила Сергачёва продолжается результативная серия из трёх матчей (2 гола, 1 передача).



В одном из эпизодов серьёзную травму получил защитник «Сэйбрз» Расмус Далин, которому локтем в голову «зарядил» нападающий хозяев Эрик Чернак. По словам главного тренера «Тампы» Ральфа Крюгера, у шведа диагностировано сотрясение мозга, а это значит, что Чернаку предстоят слушания в дисциплинарном комитете НХЛ.