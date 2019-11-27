«Бесценная лига». Хоккейная традиция с классными призами

Новый сезон КХЛ – возможность не только вновь насладиться игрой любимой команды, но и выиграть призы в рамках совместной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ. «Чемпионат» рассказывает, что это за традиция, как в ней участвовать, и какие преимущества имеют держатели карт Mastercard.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Болельщик – это шестой игрок

Часто вы слышали эту фразу? И ведь правда, когда болельщики собирают на хоккейном матче полный стадион, и игра идёт веселее, и хоккеисты чувствуют за своими спинами мощнейшую поддержку. Болельщик – это не просто наблюдатель, это активный участник хоккейного матча. Для болельщиков играют хоккеисты, болельщиков благодарят за поддержку после побед и извиняются после обидных поражений. «Бесценная Лига» поддерживает эмоциональную связь между игроками и фанатами и позволяет самым активным болельщикам побывать в незабываемой обстановке: на льду вместе с хоккеистом любимого клуба.

В чём суть традиции «Бесценная лига»?

Mastercard является партнёром КХЛ уже пятый год. В 2016 году была запущена традиция «Бесценная лига» – уникальная возможность для болельщиков, которая помогает зрителям стать ближе к игрокам любимых клубов.

Бесценный игрок – хоккеист, получивший наибольшее количество голосов. Бесценным болельщиком может стать любой человек, участвующий в специальных активностях Mastercard. Сделать это достаточно просто – надо зарегистрироваться на сайте Mastercard и в мобильном приложении КХЛ, выбрать любимую команду и действовать. Во время матчей любимой команды проходит голосование за Бесценного игрока. Оно длится в течение 12 часов после окончания игры. Дополнительные баллы в рейтинге можно заработать, выполняя дополнительные активности, которые появляются на хабе регулярно с сентября по март.

Бесценные игроки будут выбраны голосованием болельщиков, а Бесценными болельщиками станут самые активные участники (набравшие наибольшее количество очков). Бесценные игроки и Бесценные болельщики выбираются во всех 24 клубах КХЛ по результатам регулярного сезона. В командах, попавших в плей-офф, «Бесценная лига» начинает новый этап соревнований, а в четвёртой игре финальной серии плей-офф награждаются Бесценные игроки и Бесценные болельщики плей-офф. Главный же приз – возможность побывать на Церемонии закрытия сезона КХЛ, став Бесценным болельщиком сезона.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Море призов

Каждый календарный месяц проходит розыгрыш хоккейных свитеров, клюшек, кепок и прочей атрибутики с автографами хоккеистов! Есть и нематериальные призы – бесценные впечатления. Хочешь дать пятюню игрокам перед матчем? А может, посмотреть хоккей из комментаторской кабинки? Всё это возможно, если принять участие в «Бесценной лиге»!

Кроме того, держатели карт Mastercard имеют преимущество при покупке билетов на Матч звёзд КХЛ – для них продажа открывается раньше. Кстати, на Матче звёзд тоже выбирают Бесценного болельщика и Бесценного игрока!

Бесценный трофей

Но самая главная награда, которую может получить болельщик, — это возможность разделить «Бесценный Трофей» с игроком любимой команды.



Официальная награда символизирует единение игроков и болельщиков – он выглядит одним целым, но две его части разделяются, и в момент вручения Бесценный Игрок и Бесценный Болельщик получают свою половину.

Фото: khl.ru

Победители сезона-2018/19

По итогам регулярного чемпионата сезона-2018/19 Бесценными игроками и болельщиками были признаны:



«Амур»: Анна Герасимова и Евгений Аликин

«Авангард»: Михаил Тектов и Игорь Бобков

«Автомобилист»: Александр Клеткин и Якуб Коварж

«Ак Барс»: Марат Нургалиев и Данис Зарипов

«Витязь»: Александр Тарасов и Йони Ортио

«Динамо» Минск: Ольга Фёдорова и Андрей Костицын

«Йокерит»: Ксения Будкина и Сами Лепистё

«Нефтехимик»: Игорь Бабанин и Илья Ежов

ЦСКА: Михаил Фёдоров и Кирилл Капризов

«Адмирал»: Любовь Ковалёва и Антон Красоткин

«Барыс»: Александр Мезенцев и Хенрик Карлссон

«Динамо» Рига: Алексей Козырев и Тимур Билялов

«Куньлунь Ред Стар»: Галина Винокурова и Александр Лазушин

«Металлург»: Михаил Герасимов и Сергей Мозякин

«Салават Юлаев»: Анастасия Разбежкина и Юха Метсола

«Северсталь»: Михаил Шибанов и Доминик Фурх

«Сибирь»: Никита Лошкарёв и Алексей Красиков

СКА: Александра Степанова и Никита Гусев

«Слован»: Дмитрий Санников и Якуб Штепанек

«Сочи»: Константин Глухов и Константин Барулин

«Спартак»: Алексей Шаталин и Юлиус Гудачек

«Торпедо»: Руслан Гунькин и Михаил Варнаков

«Трактор»: Радик Хатыпов и Василий Демченко

«Локомотив»: Никита Захаров и Илья Коновалов

«Динамо» Москва: Александр Вачаев и Дмитрий Кагарлицкий.

Главный приз

Звание Бесценного игрока и Бесценного болельщика сезона-2018/19 получили Кирилл Капризов и Софья Морозова.



Во время церемонии награждения Кирилл Капризов, нападающий ХК ЦСКА отметил: «Спасибо за трофей Бесценного Болельщика. Думаю, этот приз заслужили многие игроки, поэтому особенно приятно, что болельщики выбрали меня». А затем добавил: «Меня совсем не удивило, что Бесценным болельщиком стала девушка. Сейчас много девушек приходит на хоккей. Пусть продолжают нас поддерживать, а мы будем стараться радовать болельщиков красивой игрой, голами и победами».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Софья Морозова, Бесценный болельщик-2018/2019: «Я не пропускаю ни одного матча ЦСКА, начала болеть за хоккейную команду после чемпионата мира в Москве. Могу иногда сама выйти поиграть в хоккей, хоть и не профессионально. Увидела упоминание «Бесценной лиги» на матче, подумала – почему бы не попробовать? Зашла на сайт, оказалось, всё не так уж сложно. Так и втянулась.



Я привлекла в лигу много людей, многие спрашивали совета, помогала всем разбираться, как проходить активности. У меня многие друзья подключились, из других городов люди тоже.

В этой лиге я уже три года, с первого её сезона. Брала плей-офф, регулярку, но победителем всего сезона стала впервые. Понимала, что должно многое сложиться, ведь если бы Бесценным игроком стал не Капризов, то я бы не выиграла. А Кирилл под конец начал не очень хорошо играть, волновалась, что наши позиции могут пошатнуться. Хорошо, что у него много болельщиков!



Среди болельщиков идёт настоящая борьба – постоянно проводится много активностей, надо вовремя голосовать за игрока. «Бесценная лига» – это как спортивное соревнование, включается азарт. Можно ночами не спать, чтобы точно выиграть, пройти все активности. Главное – включаться с самого начала сезона, пропускать голосования, которые идут во время матчей, нельзя. Все баллы потом суммируются, и определяется победитель.

Разница с победителем регулярного сезона у меня была в один балл, но я весь сезон шла к тому, чтобы попасть именно на церемонию закрытия.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В этом году у вас тоже есть шанс присоединиться к проекту и разделить награду с любимым игроком. Узнать больше.