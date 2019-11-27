Скандал в НХЛ. «Калгари» может уволить Билла Питерса из-за фразы 2009 года

«Калгари» нынче не позавидуешь. Перспективная и интересная команда не попадает пока в зону плей-офф, проиграв 8 из 11 последних матчей, а её главный тренер стал объектом яростной критики. Наставник «огоньков» Билл Питерс обвиняется в расизме и неуважительном отношении к своим хоккеистам.

Что произошло?

25 ноября, когда «огоньки» играли в Питтсбурге и уступили в овертайме, бывший нападающий «Флэймз» Аким Алиу написал в своём «твиттере» гневное послание главному тренеру команды Биллу Питерсу.



«Не очень удивительно то, что мы слышим о Бэбкоке. Яблоко не упало далеко от яблони. Такая же ситуация с его протеже Питерсом. Несколько раз он оскорбил меня, использовал слово на букву N в раздевалке в мой первый год, потому что ему не нравился мой выбор музыки. После этого он написал генеральному директору «Чикаго Блэкхоукс» Джону Макдоноу и генеральному директору Стэну Боумену, чтобы меня отправили в Лигу Восточного побережья», — отметил Алиу. Эти слова быстро были растиражированы всеми заокеанскими СМИ, и «Калгари» вместе с НХЛ ничего не оставалось, как начать разбирательство по данному вопросу.

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Тема неуважения, свободы слова и «неуставных отношений» в последние пару недель неожиданно стала в заокеанском хоккейном сообществе очень актуальной. Сначала с телеканала Sportsnet был уволен 85-летний Дон Черри, который позволил себе критику в адрес мигрантов из других стран за неуважение к военной истории Канады. Никаких ругательств Черри тогда не произносил, но сказанного было достаточно, чтобы его мгновенно выгнали с работы, а его бывший соведущий Рон Маклин с грустным лицом давал публичные извинения.



Затем с поста наставника «Торонто» был изгнан Майк Бэбкок, в адрес которого тут же посыпались очень острые комментарии. Сразу же всплыла история трёхлетней давности с его «воспитательными методами» с тогдашним новичком Митчем Марнером, которого Бэбкок публично унизил перед командой, стремясь повлиять на его отношение к делу. А бывший защитник «Адмирала» Майк Коммодор, конфликтовавший с Бэбкоком в двух командах, назвал день его увольнения из «Торонто» праздником для всего хоккейного мира — предприимчивые люди сразу же выпустили в продажу майки с его ругательной фразой в адрес Бэбкока.

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Новый скандал с Питерсом обещает быть громче прежнего, поскольку темнокожего Алиу поддержали и другие игроки, среди которых защитник «Амура» Михал Йордан. «Нельзя желать человеку плохого, но ты получаешь то, что заслуживаешь, Билл. После нескольких лет в НХЛ у меня был опыт с худшим тренером за всю историю. Он пнул меня и ударил другого игрока по голове во время матча, а затем притворялся, будто ничего не произошло. Не мог поверить своим глазам, что такое возможно в лучшей лиге. Счастлив, что мне больше не приходится сталкиваться с этим», — написал Йордан.

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Шон Макморроу, ещё один хокеист «Рокфорда» в сезоне-2008/09, разразился тирадой чуть позже. «Если вы думаете, что у Коммодора были резкие слова в адрес Бэбкока, то вы получите удовольствие, увидев то, что я скажу про Питерса. Это худший из когда-либо живших на земле людей. Он ужасно относился ко мне в команде АХЛ, где я стал обладателем благотворительного трофея от лиги», — написал Макморроу.

«Отвратительно и неприемлемо»

История с выходцем из Нигерии Акимом Алиу, которого назвали словом на букву N, произошла около 10 лет назад, во время его выступления в АХЛ в клубе «Рокфорд Айс Хогз». За это время Билл Питерс дорос до НХЛ, поработал в «Детройте», «Каролине» и «Калгари», а также был тренером сборной Канады на некоторых турнирах. А карьера Алиу, имеющего украинские корни, медленно, но верно шла вниз: форвард, выбранный во втором раунде драфта, сменил 21 (!) клуб в восьми различных лигах. Тот факт, что в сезоне-2009/10 Питерс не был тренером «Калгари» и вообще не работал в НХЛ, сейчас не имеет значения: если будет доказано, что расово мотивированное решение не позволило Алиу пробиться в сильнейшую лигу мира, у Питерса и «Флэймз» будут огромные проблемы.

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Собственно, они уже начались. На ближайший матч с «Баффало» Питерс отстранён от руководства командой — он не будет присутствовать на скамейке запасных команды во время игры и даже отсутствовал на последней тренировке. По словам обозревателя TSN Фрэнка Серавалли, двое бывших товарищей Алиу по команде Саймон Пепин и Питер Макартур подтвердили справедливость слов нападающего. «Наше расследование продолжается. Это очень серьёзный вопрос, и мы хотим тщательно всё изучить. Пока наша проверка не будет завершена, никаких комментариев мы давать не будем. Такое обвинение, конечно, отвратительно. Теперь моя работа — выяснить, что же произошло», — строго заявил генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг, но подчеркнул, что Питерс пока не уволен.



«Поведение, о котором сообщается, является отвратительным и неприемлемым. Мы не будем оставлять дальнейших комментариев до тех пор, пока не получим возможность более подробно рассмотреть этот вопрос», — гласит заявление Национальной хоккейной лиги.

Выпускаем джинна из бутылки?

Впрочем, у Питерса есть и заступники, причём среди нынешних хоккеистов «Калгари», которые свидетельствуют о том, что в НХЛ этот специалист стал вести себя вполне корректно. «Я никогда не слышал от него расовых оскорблений. Со мной обращались справедливо и уважительно», — сказал защитник шведского происхождения Оливер Чюлингтон, чья мать эмигрировала из Эритреи.



«Запугиванию и расизму нет места в современной НХЛ. А что если другие игроки, которые сейчас молчат, тоже расскажут про насилие? Что если Бэбкок, который работал с тем же Питерсом, Маклелланом и Ди Джей Смитом, заразил их своей ядовитой манерой? Всё это просто отвратительно. Но как бы там ни было, «Калгари» делает правильные вещи», — отметил обозреватель Postmedia News Майкл Трейкос.

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«К сожалению, расовая нетерпимость в хоккее всё ещё существует, изменились только имена, про которые мы говорим. Многие темнокожие хоккеисты были вынуждены молчать, чтобы иметь возможность продолжать карьеру. У того же Джерома Игинлы было много таких случаев. Тот же Игинла или Грант Фюр нашли своё признание на высшем уровне, но рядовым игрокам с другим цветом кожи труднее, чем белым спортсменам того же калибра», — считает Сесил Харрис, написавший в 2003 году книгу о расизме в спорте под названием «Ломать лёд: чёрный опыт профессионального хоккея». «Да, прошли те времена, когда всё то, что происходило в раздевалке, оставалось там же и не становилось неизвестным», — добавил эксперт TSN Джейми Макленнан.



«Это может стать катализатором сейсмических, кардинальных перемен, причём не только в НХЛ, а во всём хоккее. Если мы услышим новые истории от новых людей про другие команды, то это может быть выпущенным из бутылки джинном. Могут измениться базовые отношения между тренером и игроком», — отметил обозреватель Боб Маккензи.



«Я бы посмотрел на проблему и под финансовым углом. Если «Калгари» уволит Билла Питерса, что вполне вероятно, будет ли он получать выплаты по своему контракту? У него ещё два года действует договор, его зарплата составляет около $ 2 млн в год, а для тренером контракты являются гарантированными. Если его уволят из-за этических причин, то нет уверенности, что ему будут выплачивать деньги. Это создаст прецедент, который может изменить трудовые отношения», — сказал Пьер Лебрюн.



Для российского хоккея расистский вопрос вряд ли является актуальным. А вот проблема неуважения, жестокости и оскорблений в отношениях между тренером и игроком, поднятая недавно за океаном, вполне может встать в полный рост. И если наши игроки начнут в социальных сетях делиться байками о своём опыте взаимоотношений с тренерами на всех уровнях своей карьеры, тогда «список Марнера», вызвавший всеобщее возмущение у болельщиков, покажется абсолютно невинной шуткой.