Приятные сюрпризы. 11 игроков, неожиданно выстреливших в этом сезоне КХЛ

Сезон КХЛ продолжает дарить приятные сюрпризы. Сегодня речь пойдёт об игроках, от которых не ждали каких-то больших свершений, но они неожиданно громко заявили о себе в нынешнем чемпионате. Понятно, что взрослым, состоявшимся хоккеистам трудно чем-то удивить общественность, и большинство сюрпризов преподносит либо молодёжь, либо те, кто в КХЛ никогда не играл. Хотя, есть и человек, который вырвался на лидирующие позиции уже ближе к 30 годам.

27 матчей, 23 (13+10) очков, «+7», 17.20 в среднем за игру



Вихарев является, пожалуй, самым ярким примером игрока, который неожиданно выстрелил. Если большинству хоккеистов из этого списка в районе 20 лет, то Денис летом справил 27-й день рождения и, как говорится, ничего не предвещало прорыва. Вихарев нигде не блистал и долгие годы был обычным пехотинцем, но начал раскрываться под руководством Сергея Светлова ещё в прошлом году, а в нынешнем чемпионате принялся лихо забивать одну шайбу за другой и уже побил личный снайперский рекорд. «Адмирал» замыкает четвёрку лучших команд Востока в том числе благодаря рывку нападающего. Вихарев не только лучший бомбардир «моряков», но и входит в топ-5 снайперов лиги.

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32 матча, 9 (1+8) очков, «-6», 19.57 в среднем за игру



У «Трактора» не всё клеится в этом сезоне, команде пока не помогло ни возвращение Кравцова, ни смена тренера, ни переход Щербака. Челябинцы оккупировали последнее место в лиге, но 21-летний Карпухин проводит первый полноценный сезон и является чуть ли не единственным светлым пятном в терпящей бедствие команде. Он играет помногу, ему доверял Петерис Скудра, которому не так-то просто понравиться, доверяет и Владимир Юрзинов-младший. В ноябре защитник дебютировал в олимпийской сборной России, и в будущем может вырасти в одного из главных столпов обороны «Трактора».

Илья Карпухин Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

в. Андрей Тихомиров («Торпедо»)

9 побед в 23 матчах, КН 2,4, %ОБ 92,8



Воспитанник «Торпедо» Тихомиров дебютировал в КХЛ почти четыре года назад, но только в прошлом году стал периодически играть в основе. Да и тогда всему виной были многочисленные травмы Станислава Галимова. Сейчас Тихомиров уже не просто экстренная замена из ВХЛ, а полноценный член команды. Когда в начале сезона не заладилась игра у Андерса Линдбека, Тихомиров принял на себя всю нагрузку, провёл без замен полтора месяца и показал очень достойную игру. Линдбек вернулся в строй, но ему надо быть начеку – чуть что, россиянин готов перехватить у него звание основного вратаря.

н. Адам Лишка («Северсталь»)

31 матч, 10 (8+2) очков, «-5», 18.03 в среднем за игру



Словацкий нападающий к 20 годам успел сыграть на двух ЮЧМ, двух МЧМ и ЧМ-2019, где забивал голы в ворота сборной Канады. Его «Слован» покинул Континентальную лигу, а Лишка хотел остаться. К нему проявляли интерес несколько клубов, в итоге он выбрал «Северсталь». Словак и раньше считался перспективным, но вряд ли кто ставил на то, что он так быстро станет одним из лидеров молодой череповецкой команды и её лучшим снайпером. Ставка на молодого легионера неожиданно сыграла.

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10 матчей, 8 (4+4) очков, «+8», 7.42 в среднем за игру



Ноябрь стал удачным месяцем и для Владислава Кары. 21-летний форвард начинал сезон в ВХЛ, а когда получил вызов в основу, не стал тратить много времени на раскачку. Несмотря на то, что он выходит в четвёртом звене и получает не так много игрового времени, Кара набирает очки уже шесть матчей подряд, и сегодня эта серия имеет все шансы продлиться. Он успел забить «Авангарду» и «Салавату Юлаеву», а «Трактору» и вовсе отгрузил дубль. Всё-таки при Квартальнове в «Ак Барсе» молодёжь заметно прибавила, это видно невооружённым глазом.

н. Артём Галимов («Ак Барс»)

28 матчей, 11 (6+5) очков, «+3», 12.21 в среднем за игру



Галимов – ещё один молодой нападающий, которому Дмитрий Квартальнов даёт дорогу в большой хоккей. После МЧМ-2019 Галимов дебютировал за основную команду, но дебют это был только для галочки – форвард сыграл лишь одну смену. Теперь он постоянно выходит в четвёртом звене, получает время в большинстве и точно не в роли статиста – в «Ак Барсе» только у Патриса Кормье больше победных шайб, чем у Артёма.

Артём Галимов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

з. Даниил Журавлёв («Ак Барс»)

24 матча, 7 (0+7) очков, «+8», 13.57 в среднем за игру



Схожая история и у ещё одного игрока «Ак Барса». Даниил Журавлёв в 18 лет был одним из ведущих защитников сборной России на МЧМ, но в КХЛ ему не дали сыграть даже смены. При новом тренере он получил полноценное место в основе, иногда проводя на льду по 18 минут. Для молодёжной сборной это хорошие новости, ведь Журавлёву и в этом году предстоит защищать честь страны на МЧМ.

10 матчей, 5 (3+2) очков, «+5», 6.53 в среднем за игру



Обладатель бронзы МЧМ-2019 Марченко начинал сезон в ВХЛ, но затем его стали подтягивать к основному составу СКА. Очень постепенно, выпуская на лёд на 2-3 минуты, но уже в начале ноября нападающему неожиданно доверили исполнить бросок в буллитной серии, и Кирилл забил победный гол. Эта шайба стала отметкой для стремительного взлёта. Марченко забил и в следующем матче, чем заслужил полноценное место в четвёртом звене. Конечно, не обошлось без доли везения – на «армейцев» свалились травмы Якупова, Ткачёва и Швеца-Рогового, но молодой форвард ухватился за свой шанс и набрал пять очков в пяти матчах.

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Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

з. Данила Галенюк (СКА)

29 матчей, 8 (1+7) очков, «+4», 9.45 в среднем за игру



Галенюк – один из главных «лимитчиков» СКА, но быстро успел завоевать доверие Алексея Кудашова, и пусть относительно небольшое среднее игровое время вас не смущает. В этом сезоне он прошёл путь от седьмого защитника до игрока второй пары обороны и сейчас проводит на льду по 15-16 минут. Затем пришли и очки, прорыв случился во время поездки СКА на Дальний Восток, где Галенюк впервые сыграл больше 17 минут, забил первый гол в лиге и по итогам был признан лучшим защитником 10-й недели сезона КХЛ.

з. Микко Лехтонен («Йокерит»)

30 матчей, 19 (8+11) очков, «+7», 21.27 в среднем за игру



25-летний защитник уже несколько лет находится в обойме сборной Финляндии, а на ЧМ-2019 и вовсе вошёл в символическую сборную турнира и выиграл с командой золото. Практически всю карьеру он провёл в финском чемпионате, дважды ненадолго уезжал в Швецию и везде отличался солидной для защитника бомбардирской статистикой. Теперь на него обратили внимание и в «Йокерите», и пока что Лехтонен выступает даже лучше, чем в чемпионатах Финляндии и Швеции. Он умеет прицельно бросить, может ассистировать партнёрам и на данный момент замыкает пятёрку самых результативных защитников КХЛ.

10 побед в 15 матчах, КН 0,98, %ОБ 96,1



Билялов по-настоящему заявил о себе ещё в прошлом сезоне, выступая за рижское «Динамо», но, вернувшись в Казань, раскрылся ещё больше. За три месяца со старта регулярки он переиграл Адама Рейдеборна, которого брали на роль первого номера, установил рекорд чемпионатов России и КХЛ по продолжительности сухой серии, захватил лидерство в лиге по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков и «сухарям». И пусть в «Ак Барсе» Дмитрия Квартальнова, где уделяют пристальное внимание обороне, Билялову может быть проще, чем в Риге, но он не просто скучает в воротах, а излучает спокойствие и уверенность. И делает впечатляющие сейвы.

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