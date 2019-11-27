17-летний Аскаров выиграл первый матч в КХЛ! В России растёт новый топ-вратарь

Долгожданный дебют Аскарова

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал на своём льду ХК «Сочи». Команда Алексея Кудашова нынче на ходу. Одержано уже шесть побед подряд, Питер занимает твёрдое второе место в Западной конференции и останавливаться на достигнутом явно не собирается. Погоня за ЦСКА в турнирной таблице продолжается, очковый разрыв не такой большой.

Вратари с ловушкой на правой руке. Аскаров будет первым из россиян в НХЛ? Звёзд среди них практически не встречалось.

Стоит отметить, что СКА в нынешнем сезоне не боится привлекать к составу молодых хоккеистов. Состав на матч с «леопардами» удивил своей вратарской линией. В запасе остался шведский голкипер Магнус Хелльберг, а в стартовом составе появился 17-летний Ярослав Аскаров.

Аскаров является победителем Кубка мира U17 в 2018 году, серебряным призёром ЮЧМ-2019. Аскарова признали лучшим вратарём юниорского чемпионата мира, который проходил в Швеции. Сборная России заняла второе место на турнире, проиграв в финальной встрече хозяевам со счётом 3:4 ОТ.



Наконец-то талантливый российский голкипер из системы СКА получил свой заслуженный шанс. К слову, с вратарями у «армейцев» точно нет никаких проблем. Причём, даже близко. Помимо Хелльберга есть Мельничук и Самонов.

Аскарова подняли в КХЛ сразу после того, как он поднялся в рейтинге драфта-2020

На днях североамериканское издание TSN опубликовало новую версию драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года. Российский вратарь Ярослав Аскаров, выступающий в системе петербургского СКА, поднялся с шестой строчки рейтинга на четвёртую.



Следующий россиянин в рейтинге — форвард системы «Салавата Юлаева» Родион Амиров, занявший 20-ю строчку. Первое место занял Алексис Лафренье.



Интересно, что своего дебюта в первой команде СКА Аскаров дождался именно после публикации нового рейтинга со стороны авторитетного североамериканского издания. Вполне возможно, что это обычное совпадение, но в любом случае нельзя это не отметить. Контракт Аскарова со СКА действует до 30 апреля 2022 года.



«Буду стараться и делать всё возможное. Я буду играть в хоккей, а там уже как будет. Надо играть хорошо, стараться выигрывать. Надеюсь, дадут шанс во взрослых лигах – ВХЛ или, дай бог, КХЛ. А мне нужно будет им воспользоваться и закрепляться там. Если играешь на взрослом уровне, вероятность быть выбранным выше увеличивается», — рассказывал сам Ярослав в интервью «Чемпионату».

«Как будто у меня уже 6 Кубков Стэнли…». В России растёт правильный вратарь Вратарь Ярослав Аскаров не чувствует себя героем после победы на Глинке. Хочет поехать на МЧМ и сыграть за СКА.

Раньше в КХЛ дебютировал только Сорокин

Итак, первая игра Ярослава в КХЛ пришлась на домашний матч с ХК «Сочи». Соперник не самый грозный, поэтому логика в решении тренерского штаба, несмотря на все хитросплетения, в любом случае видна. Да и Хелльбергу перед игрой с ЦСКА в Москве, которая запланирована на 2 декабря, отдохнуть точно не помешает. Правда, перед игрой с москвичами будет ещё матч в Риге с «Динамо», запланированный на 30 ноября.

Аскаров в матче с южанами выглядел достойно, отразив в общей сумме 23 из 25 бросков в створ. СКА, кстати, нанёс всего на два броска больше по воротам соперника. Таким образом, 17-летний парень отразил 92% бросков и в то же время совершал важные спасения в нужные моменты.

Фото: ska.ru

Дебют у талантливого российского голкипера однозначно удался. Можно с уверенностью говорить, что в России растёт новый топ-вратарь. Главное теперь – продолжать работать без остановки.

Аскаров стал вторым по молодости вратарём, дебютировавшим в КХЛ

Интересно, что Илья Сорокин в своё время дебютировал в КХЛ (за новокузнецкий «Металлург») будучи моложе Аскарова всего на восемь дней. Таким образом, Аскаров стал вторым по молодости вратарём, дебютировавшим в КХЛ. Отличный показатель!

«Самое главное, взяли два очка, в нужный момент вратарь оставил нас на плаву, подтащил, здорово сделал своё дело. Рано или поздно любой хоккеист начинает, кто-то раньше, кто-то позже. Посчитали, что Аскарову пора.



Аскаров поедет в Новогорск 10 декабря. Сыграет ли он ещё? Мы идём шаг за шагом, у нас ещё есть вратари, будем давать играть всем. Что касается молодёжи, выводим их постепенно, чтобы они осваивались, чтобы не сразу на них всё наваливалось.



В системе СКА хорошая молодёжь, у нас очень много сборников. Смотрим, кто заслуживает шанс, привлекаем сначала на тренировки, смотрим, как они себя проявляют, потом вводим в состав. Естественно, молодёжь всегда добавляет энергии», -заявил после матча главный тренер СКА Алексей Кудашов.



Ярославу Аскарову хочется пожелать только удачи. Все данные для прогресса у него есть.