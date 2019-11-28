Новый шедевр Овечкина! Его окружили, а он показал финт и забил Бобровскому

В момент гола вокруг россиянина оказалось сразу четыре игрока «Флориды». Один из самых красивых моментов сезона с его участием.

Два гола в восьми матчах и отставание в 8 шайб от лучшего снайпера сезона Давида Пастрняка — такими словами характеризовали в среду положение дел для Александра Овечкина, который несколько сбавил темп в последних встречах. Хет-трик Пастрняка немного подстегнул капитана «столичных», чья команда дома принимала «Флориду» Сергея Бобровского — голкипера, начавшего регулярный чемпионат неудачно и подвергавшегося острой критике.

Овечкин не стал долго ждать, а забросил свою 16-ю шайбу в сезоне уже в первом периоде — в ворота Бобровского это был его 13-й гол за карьеру. Евгений Кузнецов обокрал в средней зоне Доминика Тонинато, а затем закатился за синюю линию и выдал хитрый пас себе за спину. Овечкин, вопреки ожиданиям, бросил не сразу, а сначала эффектно убрал с пути защитника Марка Писика и лишь затем оформил свой 674-й гол за карьеру.

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«То, как легко Ови забил, несмотря на то что его окружали соперники, сделало этот момент потрясающим. Посмотрите на всех этих индюков», — написал автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд, очевидно, уже отмечая традиционной индейкой День благодарения.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Во втором периоде на табло прокрутили ролик, посвящённый бывшему форварду «Вашингтона» Бретту Коннолли, и, вдохновлённый приёмом, тот вскоре забил. Сделал он это тоже красиво, убежав один на один после потери шайбы Ти Джеем Оши и удобной передачи Винсента Трочека.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Развязка встречи отложилась до середины третьего периода, когда у «Кэпиталз» как следует включились игроки глубины состава. Сначала Ларс Эллер в третий раз за игру вывел хозяев вперёд, а затем Брендан Лайпсик сделал то, чего от него мало кто ждал — забил победный гол, исполнив его очень уверенно и эффектно. Бросок в «домик» Бобровскому был восхитителен и принёс «Вашингтону» первую победу после двух поражений подряд.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Примечательно, что оба важнейших гола «Вашингтона» — первый от Овечкина и последний от Лайпсика — были забиты бросками низом. Именно таким способом «столичные» весь вечер пытались пробить Сергея Бобровского, и здесь явно не обошлось без указаний тренера вратарей «Кэпиталз» Скотта Мюррея. Бобровский в 11 матчах из 21 не смог добраться до отметки в 90% отбитых бросков за игру и продолжил свою неудачную серию. Вся «Флорида» в совокупности бросила по воротам соперников в два раза больше, чем хозяева (40 — 20), но Брейден Холтби сыграл очень надёжно, и это поражение стало для «кошек» третьим подряд.

«Я доверяю своей системе игры и системе подготовки. НХЛ — хорошая лига и соперник умеет забивать. Конечно, четыре пропущенных гола — это много, и, к сожалению, мы проигрываем. Но я готов оставить это позади и двигаться дальше. Первый гол „Вашингтона“ был немного неудачным, Овечкин сделал ложный замах и шайба влетела в „домик“. Во втором голе я тоже мог бы сыграть лучше, сделал позиционную ошибку», — признал Бобровский после матча.