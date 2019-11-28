«И тут Малкин внезапно стал править бал». В Америке восхваляют нашу звезду

«Питтсбург» потерял Сидни Кросби на полтора месяца, но это не беда, ведь у них есть Евгений Малкин. Россиянин, проваливший предыдущий сезон, обрёл прежнюю форму и сейчас напоминает самого себя образца сезона-2011/12 – того самого, в котором он был лучшим хоккеистом планеты. Кстати, тогда тоже «пингвины» почти всю регулярку прошли без Кросби. Вообще, когда Сид выбывает из-за травмы, у Евгения словно открывается второе дыхание, и он являет миру Супер Джино – игрока, который способен в одиночку вытаскивать матчи. Сегодня Малкин впервые за семь лет набрал пять очков за игру, «Питтсбург» за 14 минут третьего периода с «Ванкувером» превратил 3:6 в 8:6, и спортивные СМИ вместе с болельщиками захлебнулись от восторга. Такого Джино не остановить!

Суперматч Малкина! Пять очков и весёлый гол, скользя сидя по льду «Питтсбург» и «Ванкувер» выдали матч из 14 шайб, а Джино показал результативность на уровне 2012 года.

«Уверенность так и прёт, это моё время»

«Это сумасшедший матч. Мы вели 2:0, потом проигрывали 2:4 после второго периода. Понимали, что игра не закончена, что каждый гол важен. Старались играть лучше с каждой сменой. Получили большинство в третьем периоде и быстро забили, это был важный гол. У нас великолепная команда. Мы показали, что бьёмся в каждой смене.



Сейчас я чувствую игру. Тренер дал мне игровое время, я играл во всех трёх зонах, на вбрасываниях, в большинстве. Сейчас уверенность у меня так и прёт. Это моё время.



Что я изменил по сравнению с прошлым годом? Поменял только коньки, теперь мои ноги не болят. Это то, что мне было нужно. В прошлом сезоне я сменил пар 50, а в этом у меня только одна пара», — сказал Малкин.



«Здорово, когда наш лидер ведёт за собой, как сегодня. Остальным становится легче соответствовать ему. Нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе», — сказал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.



«Счёт был 6:3, и я знал, что наша команда находилась в отличном расположении духа. Мы попали в штангу, едва не забили седьмой, а затем схватили две минуты, такое случается. Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, соперник ими воспользовался и сделал счёт 6:5, и нам уже стало тяжело. Это ощущалось в атмосфере стадиона. Внезапно Малкин стал править балом. У нас играла молодая группа нападающих, и они, наверное, никогда не попадали в такой сценарий в НХЛ. Казалось, что ни с того ни с сего мы не могли отдать передачу, проигрывали борьбу за шайбу у себя в зоне. Для победы в таких матчах надо заплатить цену, сегодня мы этого не сделали», — сказал главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин.

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«Малкин вернулся и доминирует»

«Евгений Малкин вернулся. Невозможно было предсказать, сможет ли он оправиться от прошлого неудачного, по его же словам, сезона. Он вернулся, и он доминирует.



Когда Сидни Кросби вылетел из-за травмы, Малкин стал центром Джейка Гюнцеля и Брайана Раста в первом звене. Это трио правит бал в этом месяце. В матче с «Ванкувером» они организовали пять из восьми голов «Питтсбурга». С тех пор, как их поставили в одно звено, они стали настоящим кошмаром для обороны соперников, которые пытаются их притормозить.

Малкин набрал пять очков за матч (впервые с 2012 года), в 14 играх сезона у него 19 очков. У «Питтсбурга» есть глубина состава, а теперь у них есть и один из лучших игроков команды, который показывает практически свой лучший хоккей», — пишет Адам Гретц из NBC Sports.

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«Чересчур много Малкина»

Статья канадского издание The Province вышла под заголовком: «Чересчур много Малкина в упущенном преимуществе в три гола». «В восьми матчах после того, как «Питтсбург» сначала потерял из-за травмы и операции Кросби, а затем аналогичную операцию перенёс из центр Ник Бьюгстад, должны были случиться две вещи. Бывшему центру «Ванкувера» Джареду Макканну пришлось подняться во второе звено, а Евгению Малкину пришлось стать центром внимания.



Громадный центр в отсутствие Кросби набрал 13 (4+9) очков, в том числе соорудил первые два гола в первом периоде с «Ванкувером» и выиграл шесть из семи вбрасываний. «Питтсбург» без своего лидера одержал четыре победы и набрал 11 очков в восьми матчах. Сегодня Малкин набрал пять очков – два гола и три передачи, выиграл 61% вбрасываний и добился нового уровня уважения», — пишет обозреватель Бен Кузма.

«Когда Малкин в ударе, он самый доминирующий игрок своей эры»

«Когда Евгений Малкин этого хочет, он может быть лучшим игроком на планете Земля. Вот это матч!» — написал пользователь «Твиттера» xTechHockey.



«Евгений Малкин активирует режим Супер Джино всякий раз, когда Кросби получает травму. Он чертовски хорош», — пишет болельщик с ником Dude Where’s Makar.



«Малкин в полном расцвете сил лучше Кросби на пике и нынешнего Макдэвида вместе взятых. Никто и никогда не превзойдёт его мастерство», — отмечает ChytilWave. «Да он чёртов зверь!» — восхищается болельщик «Ванкувера» Джастин. «Малкин только что просто уделал «косаток», — пишет Bored Pittsburgher.



«Классический Малкин – мой любимый игрок в хоккее. Этот парень может быть дьявольски нестабилен, но когда он в ударе, то является самым доминирующим игроком своей эры», — отмечает финский фанат Йоэль Хямяляинен.



«Спасибо НХЛ за то, что не включила Малкина в список 100 величайших игроков. Болваны», — пишет Tommy Jon Snow.



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