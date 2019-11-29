К такому Гусеву мы привыкли! Начертил три гола и провёл свой лучший матч в НХЛ

Никите Гусеву весьма непросто в его первом сезоне в НХЛ. После тепличных условий в России талантливый форвард столкнулся с реалиями сильнейшей лиги мира, где ему пришлось с нуля доказывать, что он большой мастер. В «Нью-Джерси» Гусеву дали приличный контракт, но это вовсе не означало, что Никита получит привычную роль свободного художника, а на его недочёты не будут обращать внимание. В «Девилз» мало кого интересовало, что Гусев – лучший российский игрок КХЛ последних лет и олимпийский чемпион. Своё место в составе клуба НХЛ нужно было заслужить.

Мы много писали о том, что у Никиты возникли определённые проблемы в «Нью-Джерси». Где-то его несправедливо зажимал тренер, в чём-то россиянин сам был виноват. У Гусева было непривычно маленькое для него игровое время, вскрылись недостатки, которые были не заметны в КХЛ. Ему не хватало скорости, он слабо отрабатывал в обороне, проявилось далеко не лучшее катание. Гусева не только ставили в четвёртое звено, но и отправляли в запас, и казалось, что ещё немного, и Никита повторит путь Вадима Шипачёва, признав, что НХЛ не для него.

Суровая реальность НХЛ для русской звезды. В чём проблемы Гусева в «Нью-Джерси»? Из Никиты слишком рано сделали супергероя, а он поверил и теперь идёт по пути Шипачёва.

Но Гусев терпел. Да, один раз он выразил недовольство решениями главного тренера «дьяволов», но с тех пор, видимо, решил больше работать, чем говорить. Он старался быть полезным для «Нью-Джерси» в любом случае и, даже проводя большую часть сезона в боттом-6, шёл в тройке лучших снайперов команды. Со временем Джон Хайнс перестал выводить Гусева из состава, и это значит, что Никита проводил результативную работу над ошибками. Но до лучшего хоккея всё равно было далеко.

Гусев сделал фирменный пас! Тренер «Нью-Джерси» уже не думает сажать его в запас Это не спасло «дьяволов», но может помочь самому Гусеву.

Мы знаем Гусева как прирождённого художника, отличного диспетчера, умеющего нарисовать и расчертить гениальную передачу, подарить гол партнёру. Но до игры с «Монреалем» у россиянина в 20 встречах было лишь три результативные передачи, и ни в одном матче Никите не удавалось набрать более одного очка за результативность. Такая статистика печалила, но поединок с «Канадиенс» в «Белл-центре» Монреаля дал надежду на светлое будущее Гусева в НХЛ. Мы впервые в сезоне увидели того самого Никиту, который может доминировать на площадке и дарить голевое чудо для партнёров.

Творить Гусев начал уже в первом периоде, и в течение одной минуты организовал два гола. Сначала помог Блейку Коулману реализовать классический выход «2 в 1», выдав американцу фирменную мягкую удобную передачу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

А во втором случае Никита сначала, казалось бы, потерял шайбу, но сумел добавить ногами и из-под прессинга защитника отправить «парашютик» на пятачок, где находился неприкрытый Трэвис Зейджак.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

2 очка уже в первом периоде — этот матч быстро стал для Гусева лучшим в сезоне. Правда, «Нью-Джерси» в этой регулярке не может похвастать уверенной игрой по счёту, вот и в Монреале свершения Никиты вовсе не обеспечили «дьяволам» спокойный контроль над игрой. Между двумя шайбами, организованными Гусевым, случился гол Брендана Галлахера, а в начале второго периода снова счёт сравнял Еспери Котканиеми.

После этого голевая перестрелка продолжилась. На гол «дьявола» Майлза Вуда ответил «канадец» Йоэль Армиа, но тут же Йеспер Боквист снова вывел «Нью-Джерси» вперёд. В этих двух шайбах своей команды Гусев участия не принимал, но на 49-й минуте россиянин продолжил свою ассистентскую феерию. В этот раз Никита получил шайбу в своей зоне и молниеносно бросил в прорыв защитника Дэймона Сиверсона. Своевременный и умный пас Гусева отсёк сразу трёх игроков «Монреаля», оставшихся на левом фланге, и Сиверсон здорово воспользовался пространством, заставив Кэри Прайса с досады бить клюшкой по перекладине ворот.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Правда, через 16 секунд «Канадиенс» забросили четвёртую шайбу, и «Нью-Джерси» не удалось избежать нервной концовки, но «дьяволы» удержали победу, главным творцом которой стала тройка Коулман – Зейджак – Гусев. Первые двое оформили и шестую шайбу в уже опустевшие ворота «Монреаля», установив окончательный счёт.

Что касается Гусева, то для него этот матч однозначно получился пока лучшим в НХЛ. Он получил отличное игровое время (15.09), выполнил три блестящие передачи, впервые набрал больше одного очка за игру, заработал показатель полезности «+3», мог забивать и сам, но с его тремя попаданиями в створ справился Прайс.

В этой игре Никита показал, что он может быть очень эффективен на уровне НХЛ, если в него верят тренер и партнёры. Надеемся, что Гусев сможет продолжить в том же духе.