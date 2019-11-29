С Биляловым, Войновым и Сёминым. Предсказываем состав сборной России

Через неделю с небольшим регулярный чемпионат КХЛ прервётся на вторую международную паузу, во время которой сборная России сыграет на Кубке Первого канала – втором этапе Евротура. В скором времени стоит ожидать объявления фамилий хоккеистов, которые сыграют за нашу национальную команду на домашнем турнире, а пока «Чемпионат» представляет свою версию состава сборной России.

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Вратари

Илья Сорокин (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА)

Вратарская бригада на Кубке Карьяла у российской команды была весьма экспериментальной, все голкиперы сыграли по одному матчу, и Иван Бочаров с Игорем Бобковым вряд ли смогли убедить тренерский штаб сборной России в своей необходимости на домашнем этапе. К Александру Самонову после игр в Финляндии было меньше всего вопросов, и именно молодой вратарь СКА, скорее всего, вновь получит вызов в главную команду страны. Дело ещё и в том, что третий вратарь на КПК у сборной России почти наверняка будет туристом и не сыграет ни минуты, и брать на эту роль тех же Бочарова, Бобкова или, скажем, Василия Кошечкина просто бессмысленно. А молодому Самонову лишние тренировки с главной командой страны точно не помешают.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Безоговорочным первым номером национальной команды, конечно, станет Илья Сорокин – лучший российский вратарь в КХЛ на протяжении последних лет. Голкипер ЦСКА наверняка сыграет в первом матче со шведами и в питерской игре на футбольном стадионе с финнами – победы в этих играх будут особенно важны для сборной России и рисковать с вратарём в них никто не будет. В то же время, тренерский штаб сборной просто обязан вызвать на турнир Тимура Билялова – одно из главных открытий сезона и новоиспечённого рекордсмена нашего хоккея. И не просто вызвать, а дать сыграть с чехами. Во-первых, Билялов своим прорывом заслужил право дебютировать в сборной России, а во-вторых, необходимо посмотреть, как голкипер будет смотреться вне системы «Ак Барса» и можно ли на него рассчитывать в будущем.

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Защитники

Вячеслав Войнов («Авангард») – Богдан Киселевич (ЦСКА)

Будет странно, если тренерский штаб сборной России решит обойтись на КПК без Вячеслава Войнова, лучшего российского атакующего защитника в КХЛ. Войнов очень много и результативно играет в «Авангарде», и за три месяца регулярки уже успел не только вернуть себе былую форму (мы помним, что Вячеслав был ведущим защитником сборной России на ОИ-2018), но и преумножить её. Войнов – это готовый игрок под большинство и просто очень опытный и мастеровитый хоккеист. При этом не секрет, что Вячеслав небезгрешен в обороне, а в «Авангарде» у него вообще худший показатель полезности («-6»), и ему в паре защиты необходима надёжная страховка. С этой ролью отлично справится, например, Богдан Киселевич, самый надёжный русский игрок обороны в КХЛ. На выходе из дуэта Войнов – Киселевич должно получиться мощное и сбалансированное сочетание.

Никита Нестеров (ЦСКА) – Альберт Яруллин («Ак Барс»)

Нестеров в этом сезоне не так убедителен, как в прошлые годы, но всё равно трудно представить, что Никита не получит вызов на КПК. Тренерский штаб национальной сборной отлично знает возможности Нестерова, и разбрасываться опытными игроками на важном турнире в условиях определённого дефицита классных русских защитников точно никто не будет. А вот кандидатуру партнёра по паре обороны для Нестерова мы предлагаем необычную. Это Альберт Яруллин, который пока имеет только опыт игры за олимпийскую сборную. Но в этом сезоне воспитанник казанского хоккея расцвёл в «Ак Барсе» Дмитрия Квартальнова, Яруллин – второй защитник-бомбардир клуба после Микаэля Викстранда, и на Альберта хотелось бы посмотреть в главной команде страны. Ещё один защитник, который может быть полезен на обеих сторонах площадки, сборной России точно не помешает.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Артём Зуб (СКА) – Рушан Рафиков («Локомотив»)

В таком виде эта пары обороны сыграла на Кубке Карьяла и оставила наиболее приятное впечатление среди всех российских защитников. Допустили минимум ошибок, а у Рафикова в арсенале оказался ещё и отличный кистевой бросок. Зуб прогрессирует в СКА и выходит на уровень железного игрока национальной команды, Рушан – один из лидеров «Локомотива». Алексею Кудашову нет никакого смысла разбивать то немногое, что работало в его дебютных матчах в качестве главного тренера сборной.

Игорь Ожиганов (СКА) – Динар Хафизуллин (СКА)

Ожиганов проводит далеко не лучший сезон, и в «Ак Барсе» неспроста решились расстаться с защитником, которого летом казанцы возвращали из-за океана. Но надо понимать, что в СКА Игорю оказали доверие, и сейчас это почти автоматически означает его попадание в сборную России. На Кубке Карьяла Ожиганов ошибался, не вынужденно удалялся, но наверняка он получит второй шанс. По крайней мере, Игорь ещё достаточно молод, он способен прибавить, и он выступает на глазах Алексея Кудашова. В такой ситуации тренерский штаб наверняка предпочтёт пригласить на домашний турнир знакомого хоккеиста из базового клуба, чем ветерана или новичка из других команд, которые прямо сейчас выглядят лучше Ожиганова.



Похожие слова можно сказать и про Динара Хафизуллина, который довольно давно находится в обойме сборной. Хафизуллин долго залечивал травму и вышел на лёд только в ноябре, но зато сразу прочно закрепился в составе СКА. Опять же, возможности Динара всем хорошо известны, и для сборной на важном турнире его кандидатура – один из минимальных рисков.



Последняя пара обороны, представленная нами, наверняка вызовет много вопросов, но кого вы видите на месте Ожиганова и Хафизуллина? Классных российских защитников в КХЛ становится всё меньше, а привлекать новых, непроверенных людей в национальную команду на КПК будут в последнюю очередь. Ведь спрос за результат турнира будет очень серьёзным.

Нападающие

Кирилл Капризов (ЦСКА) – Михаил Григоренко (ЦСКА) – Александр Сёмин («Витязь»)

Ударная связка сборной России на КПК читается легко, её составят московские «армейцы» Капризов и Григоренко. А вот кто будет с ними третьим? В прошлом сезоне к хоккеистам ЦСКА неплохо вписывался Андрей Локтионов, но сейчас центрфорвард «Магнитки» объективно не дотягивает до уровня национальной команды. Проблема центра одного из ведущих звеньев встаёт в полный рост (Шипачёва мы видим в другом сочетании), и, похоже, решать её придётся самому Григоренко, который может сыграть на этой позиции. Да, в ЦСКА Михаил играет с краю, но других вариантов практически нет.



В такой ситуации Капризову и Григоренко нужно будет подобрать форварда на фланг, и почему бы не реанимировать карьеру в сборной для Александра Сёмина? Нападающий «Витязя» проводит отличный сезон, а по уровню игрового мышления и таланта он вряд ли кому-то уступает из праворуких россиян в КХЛ. Конечно, 35-летний Сёмин – это вряд ли фигура на олимпийскую перспективу, да и вообще неизвестно, надолго ли у Александра открылось второе дыхание. Но прямо сейчас его приглашение будет выглядеть не только вынужденной мерой, но и признанием заслуг хоккеиста в этом сезоне, а также показателем расширенного кругозора тренерского штаба национальной команды.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кстати, предположение, что Сёмин ещё не до конца выпал из элиты российского хоккея, мы берём не с потолка. По слухам, СКА хотел выменять форварда из «Витязя», и, возможно, выступление Александра в сборной на КПК станет для него своеобразными смотринами. Да, таковы реалии современной КХЛ.

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Дмитрий Кагарлицкий/Владимир Ткачёв (оба – СКА) – Вадим Шипачёв («Динамо» М) – Антон Бурдасов (СКА)

Лучший российский центрфорвард КХЛ обязан сыграть на домашнем этапе Евротура. Да, у Шипачёва и нынешнего руководства национальной команды непростые отношения, но вряд ли в условиях жесточайшего дефицита классных хоккеистов на этой позиции стоит выстреливать себе в ногу. Вадим в прекрасной форме, и оставлять его вне КПК будет крайне глупо.



Кто сыграет в тройке с Шипачёвым? Разумно предположить, что это будет Дмитрий Кагарлицкий, который всё равно поедет в сборную, и его воссоединение с Шипачёвым сполна оправдает это решение. Но если к турниру поправится Владимир Ткачёв, то и эта связка будет смотреться очень мощно. У Вадима есть большой опыт игры с негабаритными, но безумно техничными праворукими хоккеистами в СКА, и на КПК Шипачёв с Ткачёвым попробуют зажечь. С большой долей вероятности можно сказать только то, что вдвоём Ткачёв и Кагарлицкий в сборную вряд ли приедут – у нашей команды просто не наберётся умных и креативных центров для трёх звеньев.

Третьим в этом сочетании наверняка будет Антон Бурдасов. Опять же, в СКА форвард приезжал под определённые гарантии, в которые должна входить игра за сборную на КПК. Достоинства и недостатки Бурдасова всем прекрасно известны, но, может быть, на домашнем турнире у него всё-таки получится быть полезным национальной команде, и Антон хотя бы откроет счёт своим голам за сборную?

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Дамир Жафяров («Торпедо») – Кирилл Семёнов («Авангард») – Никита Сошников («Салават Юлаев»)

Звено, которое должно понравиться всем. Здесь все фамилии – относительно свежие для сборной России, и нет ни одного хоккеиста из «армейских» клубов. Более того, в этом сочетании собраны игроки, которые действительно круто проводят нынешний сезон. Жафяров великолепен в «Торпедо», Семёнов, благодаря личному прогрессу и эпидемии травм в «Авангарде», дорос до роли ведущего центрфорварда в топ-клубе, Сошников возглавляет список снайперов регулярки. Эти ребята точно заслужили вызов на второй подряд этап Евротура.



Напомним, что Жафяров и Семёнов вместе выходили на Кубке Карьяла и произвели наиболее благоприятное впечатление среди нападающих. И по ощущениям, и по статистике. Сошников выступил в Финляндии не так ярко, но его игра за клуб намекает, что в сборной его, возможно, просто неправильно использовали. Если эти ребята поедут на КПК, то это уже будет не просто авансом, а признанием заслуг, и при удачных раскладах сборная России получит третье по-настоящему ударное звено.

Фото: РИА Новости

Сергей Плотников (СКА) – Александр Кадейкин («Салават Юлаев») – Александр Барабанов (СКА) – Андрей Кузьменко (СКА)

Плотников показывает себя отличным универсалом уровня КХЛ в СКА, и путёвка в сборную ему практически забронирована. То же самое можно и сказать про Александра Кадейкина, без которого второй год подряд национальная команда не может обойтись на Евротуре. Присутствие этих ребят понятно – они будут поддерживать темп, отрабатывать в меньшинстве, но при этом их роль не будет ограничена банальным «чекерством». И Плотников, и Кадейкин полноценные нападающие, знающие, что нужно делать с шайбой у ворот соперника, тем более что они играли в связке на прошлом КПК.

Наверняка поедет на КПК Александр Барабанов, чьё фото уже красуется на афишах турнира. Сезон у него, прямо скажем, не задаётся, но в национальной команде у форварда СКА хорошая репутация. Так же, как и у Андрея Кузьменко, который прилично добавил в последних играх за петербуржский клуб.



Мы не внесли в нашу версию состава сборной России некоторых завсегдатаев Евротура, но на то есть причины. Например, Иван Телегин бы вряд ли пропустил КПК-2019, но хоккеист ЦСКА травмирован с 13 ноября – тогда Телегин пропустил мощный удар от Максима Гончарова и с тех пор не выходил на лёд. А вот Сергей Андронов, элитный центрфорвард четвёртого звена, как раз недавно вернулся в строй, но вряд ли сейчас в сборной обратят на него внимание. Во-первых, Андронов не так хорош, как, например, в прошлом сезоне, а во-вторых, его преследуют травмы. Возможно, в сборную Олега Знарка или Ильи Воробьёва Сергей попал бы априори, но Алексей Кудашов на Кубке Карьяла показал, что намерен отойти от философии чисто сдерживающих звеньев. А в другой роли Андронов, так же как Илья Каблуков и Евгений Кетов, вряд ли будет продуктивен.