Русский хет-трик для «Вашингтона»! Овечкин сравнял, а Орлов добил «Тампу»

«Вашингтон» против «Тампы» в День Благодарения — это был настоящий праздник для болельщиков обеих команд, которые получили возможность впервые в сезоне увидеть битву чемпиона двухлетней давности и одного из главных претендентов в нынешнем году. «Молнии» приехали в столицу США после домашней неудачи с «Сент-Луисом» и были полны решимости отыграться, а хоккеисты «Кэпиталз» наоборот, были в приподнятом настроении после великолепной игры с «Флоридой».
На этот раз «столичным» пришлось куда тяжелее. Несмотря на то, что хозяева в два раза перебросали «Тампу» в первом периоде, с игровой дисциплиной у команды Тодда Рирдена далеко не всё было в порядке, и одно из двух стартовых удалений было реализовано Брейденом Пойнтом, которого великолепными передачами в касание вывели на бросок Никита Кучеров и Виктор Хедман.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
На старте второй двадцатиминутки у ворот «Вашингтона» гости закрутили настоящую карусель, итогом которой стал эффектный гол Михаил Сергачёва. Вернее, само последнее касание было ничем не примечательным, но распасовка у ворот Брэйдена Холтби оказалась настолько быстрой, точной и интересной, что защите «Кэпиталз» оставалось лишь развести руками, смотря на этот розыгрыш.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Но не зря «Вашингтон» в нынешнем сезоне слывёт мастером камбэков. До этого матча «столичные» четыре раза делали «возвращение», уступая минимум в две шайбы, и смогли оформить и пятый такой матч. Начал это действо Евгений Кузнецов, который в этом матче был очень активен: забил важнейший гол, отдал передачу и потолкался с Янни Гурдом, вступившись за вратаря.
«Мой гол — это наигранная комбинация. Тренер перед матчем разработал для нас план и мы попытались воплотить его в жизнь. Мы отыгрались со счёта 1:3, для соперника это всегда трудно, когда оппоненты поймали кураж. После этого контроль матча был в наших руках», — сказал Кузнецов.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Под занавес второго периода Алекс Киллорн вернул «Тампе» перевес в две шайбы, и хозяевам пришлось прикладывать сверхусилия для того, чтобы вернуться в игру, но получилось это достаточно оперативно. Якуб Врана при поддержке Оши сократил отставание, ну а затем свой фирменный гол оформил Александр Овечкин.
Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»
Для Овечкина этот гол в большинстве стал 255-м в карьере, и по этому показателю он сравнялся с легендарной Финской вспышкой — Теэму Селянне, который ранее единолично занимал третье место в истории НХЛ. Кроме этого, Александр вышел и на третью строчку в истории по количеству бросков (5 365): впереди россиянина только Яромир Ягр (5 637) и Рэй Бурк (6 209).
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
«Вашингтону» оставалось только выиграть, что и было с успехом осуществлено защитником хозяев Дмитрием Орловым, вовремя подключившимся в атаку в овертайме. Бросок в ближний угол оказался неберущимся для вратаря «Тампы» Андрея Василевского.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
«У меня было много шансов до этого, но получалось то попасть в штангу, то клюшка сломается. Наконец-то удалось, я очень этому рад», — отметил Орлов.
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