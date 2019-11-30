Кучеров заиграл, как в рекордный сезон. Его разбудил жёсткий удар Шенна

Никита снова набрал 3 очка в матче и догнал Овечкина. Но его «Тампе» это опять не помогло.

Матч между «Вашингтоном» и «Тампой» в столице США просто не мог получиться рядовым. Кажется, за океаном уже давно привыкли, что когда такое количество русских хоккеистов выходят играть друг с другом – жди феерии. Собственно, так и произошло – главными героями встречи стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Лидеры «Кэпиталз» организовали отличный камбэк, а потом и вовсе добыли победу на глазах восторженной публики.

Русский хет-трик для «Вашингтона»! Овечкин сравнял, а Орлов добил «Тампу» Был ещё гол Кузнецова. Даже Василевский не смог остановить этот голевой дождь.

Большинство лавров досталось игрокам «Вашингтона», но ведь и у «Тампы» это был вполне русский вечер. А после второго периода казалось, что в очной дуэли лучшего снайпера и лучшего бомбардира НХЛ прошлого сезона безоговорочную победу одержит Никита Кучеров.

Обладатель большого русского рекорда, сам поднявший планку в прошлой регулярке до невиданных высот, в новом чемпионате поначалу выбивал очки не с такой сумасшедшей периодичностью. До получения небольшой травмы в игре с «Сент-Луисом», у Кучерова было 18 баллов в 18 матчах. Отличный темп для почти любого хоккеиста, но от Никиты-то мы ждали включения режима бога.

Возможно, его активировал как раз Брэйден Шенн, мощно приложивший россиянина. Кучеров вернулся быстро (пропустил всего одну игру) и стал заколачивать очки. Прямо как в прошлом сезоне. Никита набрал два балла с «Анахаймом», забил «Баффало», игру с «Сент-Луисом» закончил с тремя очками. А в матче с «Вашингтоном» продолжил бомбардирскую феерию, и после двух периодов вёл «молний» к победе.

В конце первого игрового отрезка «Тампа» блестяще разыгрывала большинство, Кучеров несколько раз сам мог бросать по воротам, но в итоге сделал мягкую передачу Брейдену Пойнту, который с ползоны пробил Брэйдена Холтби и открыл счёт в матче.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Второе голевое чудо Никита сотворил для партнёра уже во втором периоде. Во время позиционной атаки Кучеров сделал неожиданную передачу себе за спину на рванувшего вперёд Сергачёва, и Михаил не подкачал в завершении. Русский гол «молний» получился шикарным.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Вскоре «Вашингтон» одну шайбу усилиями Евгения Кузнецова отыграл, но под занавес второй двадцатиминутки «Тампа», казалось бы, успокоила хозяев площадки. Кучеров сохранил шайбу в чужой зоне и начал очередную позиционную атаку, которая в результате вскружила голову обороне «Кэпиталз» и Холтби и закончилась голевым броском от Алекса Киллорна.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» выглядела здорово, но в итоге проиграла. Андрей Василевский дважды пропустил в третьем периоде, а в овертайме капитулировал после броска Дмитрия Орлова. Никита Кучеров не смог больше ничем помочь своей команде, но он и так набрал три очка во втором матче подряд. По иронии судьбы, «Тампа» снова проиграла в тот вечер, когда её лидер был особенно хорош.

Но победы к «молниям» обязательно придут, а пока не может не радовать, что главный русский бомбардир прошлого сезона обретает уверенность. После пропуска одной игры из-за травмы у Кучерова 9 (3+6) очков в четырёх встречах. Выходит, что за этот короткий отрезок Никита набрал половину от того, что заработал в предыдущих 18 матчах!

Статистика Никиты Кучерова в сезоне-2019/20

Претендовать на второй подряд «Арт Росс Трофи» Кучерову в этой регулярке будет очень тяжело (Макдэвид и Драйзайтль показывают какой-то космический темп набора очков), но вот побороться за звание главного русского бомбардира сезона ему вполне по силам. Сейчас у Никиты стало 27 результативных баллов. Столько же у Овечкина, 28 очков у Андрея Свечникова, а лидер – Артемий Панарин с 33 набранными баллами. Лучший игрок «Рейнджерс» очень хорош в этом сезоне, но если Кучеров продолжит с такой же регулярностью выдавать матчи, в которых по три-четыре раза будет отмечаться в протоколе, то Хлебушку придётся подвинуться.