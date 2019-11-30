Пастрняк может сделать то, что не удавалось даже Овечкину. 50 голов за 50 игр

Давид Пастрняк показывает головокружительный хоккей. Настолько, что даже Александр Овечкин – признанный главный снайпер НХЛ и мира – не может за ним угнаться. Только недавно капитан «Вашингтона» бросился в погоню, как чех оторвался ещё дальше. В матче с «Рейнджерс» (26-м порядковом для «Бостона») он забил 24-й гол в сезоне – в современной НХЛ это просто сумасшедшие цифры.



Месяц назад, когда у Пастрняка было 10 голов в 9 матчах, эксперты делали первые робкие предположения, что Пастрняк сможет сделать то, что в «Бостоне» никто не мог сделать больше четверти века, то есть забросить 50 шайб за сезон.

Это было настолько давно, что Кэм Нили – последний игрок «Бостона», забивший 50 голов, сейчас является президентом «Брюинз». «Вы сами видите, какое у него мастерство, руки и видение. Если он не станет играть слишком эгоистично, то сможет добраться до этой отметки. Снайперы всегда хотят забить 50, главное – не обращать внимания на количество, а играть правильно, тогда ты получишь свои моменты», — говорил Нили в конце октября.



Что ж, Пастрняк получает свои моменты и использует их с завидной постоянностью. Среди игроков, которые нанесли не меньше 50 бросков, только его партнёр по звену Брэд Маршан реализует больше в процентном отношении (27,3% против 22,9 у Пастрняка). Конечно, это запредельный показатель, который практически невозможно удержать на протяжении всего чемпионата, но у чеха пока получается. Конечно, ему сильно помогает то, что он играет в самой «горячей» тройке в НХЛ, но и голевое чутьё и разносторонность чеха тут тоже очень даже при чём. Он может разобраться с вратарём один на один, может побороться на пятаке и подставить клюшку, может сыграть на добивании, может пальнуть из круга вбрасывания ничуть не хуже Овечкина. В общем, у него достаточно инструментов, чтобы забивать много.

«Бостон» забил 8 голов, у Пастрняка хет-трик! Овечкин может забыть о «Ришаре»? Чех забивает по голу за матч и серьёзно обгоняет Великую Восьмёрку.

Кто забивал 50 голов за 50 матчей

За всю историю лиги набралось всего пятеро таких игроков, а последнее достижение датировано сезоном-1991/92. Неудивительно – с тех пор серьёзно поменялись правила, вратари стали играть по-другому, улучшилась экипировка. Забивать в НХЛ стало гораздо тяжелее, даже сейчас, когда лига старается повысить результативность.



Морис Ришар – 50 за 50, сезон-1944/45



Майк Босси – 50 за 50, сезон-1980/81



Уэйн Гретцки – 50 за 39 (61 за 50), сезон-1981/82, 50 за 42 (61 за 50), сезон-1983/84, 50 за 49 (53 за 50), сезон-1984/85



Марио Лемье – 50 за 46 (54 за 50), сезон-1988/89



Бретт Халл – 50 за 49 (52 за 50), сезон-1990/91, 50 за 50, сезон-1991/92.



Тут надо сделать маленькое уточнение – считаются исключительно 50 голов за 50 первых матчей команды, а так бы в эту компанию добавились Александр Могильный, Яри Курри и Кэм Нили.



Первым 50 за 50 забил Морис Ришар – в том сезоне (тогда команды играли как раз 50 матчей в регулярке) он уже побил снайперский рекорд НХЛ, и в последней игре с «Бостоном» добрался до юбилейной цифры. Когда через 35 лет это достижение повторил Майк Босси, Ришар тут же послал ему поздравительную телеграмму.

Естественно, самое впечатляющее достижение принадлежит Гретцки. После 37 матчей сезона-1981/82 на его счету был 41 гол. «Тогда я повторял себе, что сейчас мне нельзя облажаться», — вспоминал Уэйн. Не облажаться – это мало сказано. Гретцки оформил покер в 38-й игре, пентатрик – в 39-й, и потом ещё расстраивался, что в итоге ему не хватило восьми голов до 100 шайб за сезон (хотя даже этот рекорд всё равно никто не побьёт).



В конце 1980-х Марио Лемье был едва ли не единственным, кто мог соперничать с Гретцки, и неудивительно, что именно он стал четвёртым игроком в списке «50 за 50». В сезон-1988/89 Лемье сыграл тот самый матч, в котором забил пять голов пятью разными способами (в равенстве, в большинстве, в меньшинстве, буллитом и в пустые ворота) и даже небольшая травма, из-за которой он пропустил пару матчей, не помешала уложиться в 50 игр, а за сезон он наколотил 85 голов.

В начале 1990-х к этой компании Бретт Халл. Его отцу в 1966 году не хватило всего лишь двух игр для «50 за 50», но сын исправил это упущение. Лучшие годы карьеры Бретт провёл в связке с Адамом Оутсом в «Сент-Луисе», где ему дважды покорялось это достижение.

Пастрняк может сделать то, что не удавалось даже Овечкину

С 1992 года – как отрубило. В клуб «50 за 50» пытались войти разные игроки. В сезоне-2005/06, когда НХЛ отменила запрет на пас через красную линию, сразу четверо начали сезон голевыми феериями – Симон Ганье (17 в 15), Даниэль Альфредссон и Дэни Хитли (оба – 15 в 15) и Яромир Ягр (14 в 15), но не смогли удержать высокий темп. Больше 50 среди них в итоге забил только Ягр, но и он уступил титул лучшего снайпера сезона Джонатану Чичу. Овечкин в сезоне-2010/11 забил 14 голов в 15 играх, в сезоне-2013/14 – 17 в 20 матчах, а сезон-2017/18 начал с хет-трика и покера в первых двух матчах, но его лучшим результатом остаётся 39 голов в 50 играх (сезон-2007/08).



Стивен Стэмкос сезон-2010/11 начал с 20 голов в 21 игре, а Никита Кучеров забил 16 голов в 17 первых матчах сезона-2017/18, но оба так и не добрались до отметки в 50 голов за чемпионат.

Получается, что главная сложность таится в середине этой супергонки. Здорово начать турнир могут многие, но большинство сходит с дистанции уже после 15 матчей. Пастрняк держится уже 26 игр и ближайший месяц должен стать определяющим. Пока он стал четвёртым игроком в истории после Гретцки, Босси и Лемье, который забил по 12 голов в первых двух месяцах сезона. Предыдущие три неизменно забивали 30 в первых 30 матчах, и даже такой результат в нынешних реалиях уже будет фантастическим свершением. Если Пастрняк это сделает, он переплюнет и Овечкина, и Кучерова и всех других великолепных снайперов современности. А там уже можно будет задуматься и повторении «50 за 50».



Статистика Давида Пастрняка в сезоне НХЛ-2019/20