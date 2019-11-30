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«Спартак» разгромно проиграл «Амуру», пропустив пять шайб за четыре минуты

«Спартак» разгромно проиграл «Амуру»
Лев Лукин
«Спартак» пропустил четыре гола за пять минут. Давно клуб Знарка так не громили
До середины третьего периода всё было нормально, а потом «Амур» уничтожил оборону красно-белых.
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» — крайне популярный бренд в российском спорте. В большей степени это касается футбола, но и хоккейный клуб никогда не был обделён вниманием и интересом. В этом сезоне красно-белых возглавил Олег Знарок, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира и олимпийский чемпион, и «Спартак» в медийном пространстве на несколько пунктов обставил как минимум все западные клубы КХЛ.

Мы много писали и пишем про красно-белых. В сентябре мы подмечали, что старт регулярки подопечные Знарка, по сути, провалили. Были серии из поражений, проблемы с результативностью, а также огромное количество индивидуальных ошибок хоккеистов. Олег Валерьевич привыкал к новым для себя реалиям, где-то сам допускал ошибки, но в результате опытной рукой сумел поправить положение. Разобрался в сильных и слабых сторонах своих игроков, наладил систему, привил «Спартаку» свой характер.

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Даже когда соперник отыгрался с 0:2 и давил по всем фронтам, «Спартак» всё равно уезжает из Ледового с двумя очками.

Точкой отсчёта подъёма красно-белых стало кошмарное поражение от ЦСКА. Знарок испытал жесточайшее унижение в своей тренерской карьере в КХЛ, но именно та игра позволила «Спартаку» перезагрузиться. В октябре-ноябре москвичи выдали победную шестиматчевую серию, дважды обыгрыли СКА в Санкт-Петербурге, взяли реванш у действующего чемпиона и уверенно закрепились в середине зоны плей-офф, не выпуская из виду всех лидеров конференции. Знарок окончательно освоился на новом рабочем месте, к нему вернулась былая наглость и уверенность в своих силах, а его позиции на мостике «Спартака» больше никто и не думал подвергать сомнениям. Даже мы были вынуждены признать, что настоящий Знарок вернулся, и в еженедельном рейтинге тренеров Олег Валерьевич на протяжении двух последних выпусков заслуженно удерживал вторую строчку.

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Конечно, никто и не ждал, что «Спартак» теперь будет обыгрывать всех подряд, и не спешил называть красно-белых новым фаворитом Кубка Гагарина, но почти наверняка можно было сказать, что нелепые поражения и обидные разгромы для команды Знарка остались позади. И совсем уж неожиданно эта теория была разрушена в Хабаровске, куда «Спартак» приехал в отличном настроении после четырёх побед подряд.

Играть на Дальнем Востоке тяжело всем гостевым командам. Длинный перелёт, акклиматизация, вялость и сонливость организма. Обычно все команды в Хабаровске и Владивостоке живут по своему домашнему времени, но полностью обмануть биологические часы это не помогает. Впрочем, в этот раз «Спартак» игрой с «Амуром» только начинал выезд, так что тривиальных оправданий для итогового результата красно-белых искать не стоит.

«Спартак» в Хабаровске просто провалился. Причём до середины третьего периода для москвичей всё складывалось вполне нормально. Да, пропустили быстрый гол от Гинека Зогорны (очередной гол в свои ворота «привезли» Яков Рылов и Патрик Херсли) и в целом смотрелись хуже хозяев в первом периоде, но зато во втором отрезке перебросали «тигров» в три раза. Однако оборона «Амура» и персонально Евгений Аликин были на высоте, хабаровчане выстояли, а в третьем периоде нанесли «Спартаку» четыре звонких пощёчины за пять игровых минут.

Начало издевательству положил Кирилл Рассказов, которого игроки «Спартака» почему-то забыли на дальней штанге. Третий гол «Амура» забил Никита Камалов, не обративший никакого внимания на отчаянно пытавшегося ему помешать Артёма Фёдорова. Следующая шайба хабаровчан пришла после амплитудного прохода Гинека Зогорны и толкотни на пятачке с участием Дениса Голубева. А через 25 секунд жирную точку в разгроме красно-белых поставил Владислав Ушенин, и как же ужасно в этом эпизоде действовал Херсли.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Четыре гола за пять минут, и все в равных составах. Оборона «Спартака» в этом время прекратила существовать, как класс, и более свежий «Амур» на кураже и при поддержке трибун этим здорово воспользовался. А Олег Знарок наверняка снова «офигевал» от действий своих подопечных, хотя на послематчевой пресс-конференции тренер, хоть и выглядел растерянным, но высказался вполне корректно. «Не скажу, что мы так плохо играли. Имели моменты, к сожалению, не забили, и игра перевернулась. Есть звенья, которые проиграли матч 0:4, и это ведущие звенья», — сказал Знарок.

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С таким количеством «привозящих» игроков олимпийский чемпион ещё не работал.

Знарок, почувствовавший уверенность в «Спартаке», конечно, не ожидал такой подставы от своих ключевых игроков. Тем интереснее, как в условиях продолжающегося трудного выезда лидеры красно-белых будут выглядеть во Владивостоке и Пекине.

Что касается «Амура», то подопечные Александра Гулявцева – просто красавцы. Несмотря на проблемы с финансированием и весьма средний состав, «тигры» бьются за плей-офф и снова одержали большую победу на домашнем льду. Вслед за «Йокеритом» и «Металлургом» пал «Спартак», и теперь уже нельзя однозначно сказать, кто будет фаворитом в следующей встрече хабаровчан с «Авангардом».

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