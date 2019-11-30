«Спартак» пропустил четыре гола за пять минут. Давно клуб Знарка так не громили

Московский «Спартак» — крайне популярный бренд в российском спорте. В большей степени это касается футбола, но и хоккейный клуб никогда не был обделён вниманием и интересом. В этом сезоне красно-белых возглавил Олег Знарок, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира и олимпийский чемпион, и «Спартак» в медийном пространстве на несколько пунктов обставил как минимум все западные клубы КХЛ.



Мы много писали и пишем про красно-белых. В сентябре мы подмечали, что старт регулярки подопечные Знарка, по сути, провалили. Были серии из поражений, проблемы с результативностью, а также огромное количество индивидуальных ошибок хоккеистов. Олег Валерьевич привыкал к новым для себя реалиям, где-то сам допускал ошибки, но в результате опытной рукой сумел поправить положение. Разобрался в сильных и слабых сторонах своих игроков, наладил систему, привил «Спартаку» свой характер.

Знарок показал СКА, как побеждать. Триумфальное возвращение бывшего Даже когда соперник отыгрался с 0:2 и давил по всем фронтам, «Спартак» всё равно уезжает из Ледового с двумя очками.

Точкой отсчёта подъёма красно-белых стало кошмарное поражение от ЦСКА. Знарок испытал жесточайшее унижение в своей тренерской карьере в КХЛ, но именно та игра позволила «Спартаку» перезагрузиться. В октябре-ноябре москвичи выдали победную шестиматчевую серию, дважды обыгрыли СКА в Санкт-Петербурге, взяли реванш у действующего чемпиона и уверенно закрепились в середине зоны плей-офф, не выпуская из виду всех лидеров конференции. Знарок окончательно освоился на новом рабочем месте, к нему вернулась былая наглость и уверенность в своих силах, а его позиции на мостике «Спартака» больше никто и не думал подвергать сомнениям. Даже мы были вынуждены признать, что настоящий Знарок вернулся, и в еженедельном рейтинге тренеров Олег Валерьевич на протяжении двух последних выпусков заслуженно удерживал вторую строчку.

Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок – почти лидер, Кравец падает вместе с «Витязем»

Конечно, никто и не ждал, что «Спартак» теперь будет обыгрывать всех подряд, и не спешил называть красно-белых новым фаворитом Кубка Гагарина, но почти наверняка можно было сказать, что нелепые поражения и обидные разгромы для команды Знарка остались позади. И совсем уж неожиданно эта теория была разрушена в Хабаровске, куда «Спартак» приехал в отличном настроении после четырёх побед подряд.

Играть на Дальнем Востоке тяжело всем гостевым командам. Длинный перелёт, акклиматизация, вялость и сонливость организма. Обычно все команды в Хабаровске и Владивостоке живут по своему домашнему времени, но полностью обмануть биологические часы это не помогает. Впрочем, в этот раз «Спартак» игрой с «Амуром» только начинал выезд, так что тривиальных оправданий для итогового результата красно-белых искать не стоит.



«Спартак» в Хабаровске просто провалился. Причём до середины третьего периода для москвичей всё складывалось вполне нормально. Да, пропустили быстрый гол от Гинека Зогорны (очередной гол в свои ворота «привезли» Яков Рылов и Патрик Херсли) и в целом смотрелись хуже хозяев в первом периоде, но зато во втором отрезке перебросали «тигров» в три раза. Однако оборона «Амура» и персонально Евгений Аликин были на высоте, хабаровчане выстояли, а в третьем периоде нанесли «Спартаку» четыре звонких пощёчины за пять игровых минут.



Начало издевательству положил Кирилл Рассказов, которого игроки «Спартака» почему-то забыли на дальней штанге. Третий гол «Амура» забил Никита Камалов, не обративший никакого внимания на отчаянно пытавшегося ему помешать Артёма Фёдорова. Следующая шайба хабаровчан пришла после амплитудного прохода Гинека Зогорны и толкотни на пятачке с участием Дениса Голубева. А через 25 секунд жирную точку в разгроме красно-белых поставил Владислав Ушенин, и как же ужасно в этом эпизоде действовал Херсли.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Четыре гола за пять минут, и все в равных составах. Оборона «Спартака» в этом время прекратила существовать, как класс, и более свежий «Амур» на кураже и при поддержке трибун этим здорово воспользовался. А Олег Знарок наверняка снова «офигевал» от действий своих подопечных, хотя на послематчевой пресс-конференции тренер, хоть и выглядел растерянным, но высказался вполне корректно. «Не скажу, что мы так плохо играли. Имели моменты, к сожалению, не забили, и игра перевернулась. Есть звенья, которые проиграли матч 0:4, и это ведущие звенья», — сказал Знарок.

Знарок уже «офигевает» от «Спартака». Тренер понял, куда он попал С таким количеством «привозящих» игроков олимпийский чемпион ещё не работал.

Знарок, почувствовавший уверенность в «Спартаке», конечно, не ожидал такой подставы от своих ключевых игроков. Тем интереснее, как в условиях продолжающегося трудного выезда лидеры красно-белых будут выглядеть во Владивостоке и Пекине.

Что касается «Амура», то подопечные Александра Гулявцева – просто красавцы. Несмотря на проблемы с финансированием и весьма средний состав, «тигры» бьются за плей-офф и снова одержали большую победу на домашнем льду. Вслед за «Йокеритом» и «Металлургом» пал «Спартак», и теперь уже нельзя однозначно сказать, кто будет фаворитом в следующей встрече хабаровчан с «Авангардом».