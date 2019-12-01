Опять будет виноват Гусев? С ним «Нью-Джерси» пропустил два гола в большинстве

Никита сыграл почти 20 минут, больше всех в команде провёл в большинстве, но отличился только плохой игрой в обороне.

Артемий Панарин в «Рейнджерс» разыгрался настолько, что чуть ли не в каждом матче покоряет новые клубные достижения и бьёт рекорды. Соперники обращают на него пристальное внимание, а перед сегодняшней очной встречей главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс тоже отдал должное способностям новичка «синерубашечников»: «Панарин — один из самых опасных игроков лиги. Он находит свободные зоны, имеет смертельно опасный бросок и очень конкурентноспособен. Легко выступает в сложных ситуациях и играл ключевую роль в плей-офф. У этого парня есть всё», — сказал тренер.

Панарин круче всех легенд «Рейнджерс»! 23 очка за месяц и новый рекорд клуба Болельщики «Рейнджерс» уже забыли, какой была жизнь без Панарина. Вот только матч выиграл Пастрняк.

Панарин настолько хорош, что ему даже не нужен лучший центр команды. Ну, мы уже давно знаем, что Артемий может сыграть с кем угодно и повысить результативность любых партнёров. Мика Зибанеджад уже два матча как вернулся в строй, но Дэвид Куинн пока не видит смысла в воссоединении их связки с Панариным. После поражения от «Бостона» он вновь перетряхнул линии и поставил к Панарину и Строуму Каапо Какко.



У Никиты Гусева, которого часто сравнивают с Панариным по уровню таланта, пока не всё так гладко, но прошлый матч стал для него лучшим в короткой энхаэловской карьере. Ассистентский хет-трик обеспечил ему звание первой звезды матча с «Монреалем» и похвалу от партнёров: «Он очень талантливый. Когда вы играете усердно вокруг него и он начинает усердно играть, то действительно начинает проявляться его умение. Он один из самых опасных парней в лиге», — сказал нападающий «Дэвилз» Блэйк Коулман. Однако эта игра Никите, мягко говоря, не удалась.

Артемия Панарина «дьяволы» сдержали и не позволили продлить результативную серию, но толку от этого не было никакого. В матче с «Бостоном» «Рейнджерс» выглядели даже лучше соперника, но проиграли не смогли ни разу забить в большинстве. Сегодня спецбригады сыграли ключевую роль в их победе. Всё началось с реализованного удаления – Каапо Какко мастерски ушёл от защитника и отдал передачу через две клюшки на дальнюю штангу Адаму Фоксу.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Следующие полтора периода прошли довольно буднично, хотя были и штанги, и удаления, и борьба. Страсти накалились за несколько секунд до второго перерыва, когда Либор Хайек засадил клюшкой по лицу Уэйну Симмондсу. У нападающего «Дэвилз» на шлеме нет защитного визора, ему рассекли кожу под глазом.

Четыре минуты большинства для «Нью-Джерси» в третьем периоде обернулись началом кошмара. Сэми Ватанен при выходе из своей зоны отдал пас на Мику Зибанеджада, который разыграл два в одного с Бренданом Лемье, получил обратную передачу и забил в касание. Никита Гусев попробовал перехватить пас шведа, но остался не у дел. Игра в обороне – слабая сторона россиянина, в этом эпизоде он мог бы сыграть лучше.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Это окончательно добило и так не слишком впечатлявших «дьяволов», и их уже ничего не могло спасти. Даже ещё одно пятиминутное большинство, которое им подарил Крис Крайдер. «Рейнджерс» жаждали ещё больше крови соперника и пролили её вновь. На сей раз пострадал Мэтт Тэннисон, которому разбили бровь толчком на борт. Началась небольшая заварушка, но дальше тычков зашло только у Крайдера с Руни, который пошёл мстить за товарища.

К такому Гусеву мы привыкли! Начертил три гола и провёл свой лучший матч в НХЛ Звено Никиты разделалось с «Монреалем», а россиянин вспомнил, какой он крутой плеймейкер.

«Дэвилз» пропустили в меньшинстве ещё раз. Никита Гусев запнулся в чужой зоне, потерял шайбу, и «Рейнджерс» провели атаку три в одного. Вся скамейка «Дэвилз» сидела в полном ошеломлении, уже не пришла в себя и легко пропустила четвёртый гол в пустые ворота. Особенно не позавидуешь Гусеву, который после игры с тремя очками поспособствовал и никак не помог в двух пропущенных голах (а потом ещё и сам удалился в большинстве). И это всё – при личном рекорде игрового времени – почти 20 минут (пусть и за счёт того, что у «дьяволов» было море большинства, а Никита выходит в первой бригаде). Только Хайнс стал чуть больше ему доверять, и тут такое. Так снова можно угодить в запас.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.