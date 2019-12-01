Опять будет виноват Гусев? С ним «Нью-Джерси» пропустил два гола в большинстве

Артемий Панарин в «Рейнджерс» разыгрался настолько, что чуть ли не в каждом матче покоряет новые клубные достижения и бьёт рекорды. Соперники обращают на него пристальное внимание, а перед сегодняшней очной встречей главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс тоже отдал должное способностям новичка «синерубашечников»: «Панарин — один из самых опасных игроков лиги. Он находит свободные зоны, имеет смертельно опасный бросок и очень конкурентноспособен. Легко выступает в сложных ситуациях и играл ключевую роль в плей-офф. У этого парня есть всё», — сказал тренер.
Панарин настолько хорош, что ему даже не нужен лучший центр команды. Ну, мы уже давно знаем, что Артемий может сыграть с кем угодно и повысить результативность любых партнёров. Мика Зибанеджад уже два матча как вернулся в строй, но Дэвид Куинн пока не видит смысла в воссоединении их связки с Панариным. После поражения от «Бостона» он вновь перетряхнул линии и поставил к Панарину и Строуму Каапо Какко.
У Никиты Гусева, которого часто сравнивают с Панариным по уровню таланта, пока не всё так гладко, но прошлый матч стал для него лучшим в короткой энхаэловской карьере. Ассистентский хет-трик обеспечил ему звание первой звезды матча с «Монреалем» и похвалу от партнёров: «Он очень талантливый. Когда вы играете усердно вокруг него и он начинает усердно играть, то действительно начинает проявляться его умение. Он один из самых опасных парней в лиге», — сказал нападающий «Дэвилз» Блэйк Коулман. Однако эта игра Никите, мягко говоря, не удалась.
Артемия Панарина «дьяволы» сдержали и не позволили продлить результативную серию, но толку от этого не было никакого. В матче с «Бостоном» «Рейнджерс» выглядели даже лучше соперника, но проиграли не смогли ни разу забить в большинстве. Сегодня спецбригады сыграли ключевую роль в их победе. Всё началось с реализованного удаления – Каапо Какко мастерски ушёл от защитника и отдал передачу через две клюшки на дальнюю штангу Адаму Фоксу.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Следующие полтора периода прошли довольно буднично, хотя были и штанги, и удаления, и борьба. Страсти накалились за несколько секунд до второго перерыва, когда Либор Хайек засадил клюшкой по лицу Уэйну Симмондсу. У нападающего «Дэвилз» на шлеме нет защитного визора, ему рассекли кожу под глазом.
Четыре минуты большинства для «Нью-Джерси» в третьем периоде обернулись началом кошмара. Сэми Ватанен при выходе из своей зоны отдал пас на Мику Зибанеджада, который разыграл два в одного с Бренданом Лемье, получил обратную передачу и забил в касание. Никита Гусев попробовал перехватить пас шведа, но остался не у дел. Игра в обороне – слабая сторона россиянина, в этом эпизоде он мог бы сыграть лучше.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Это окончательно добило и так не слишком впечатлявших «дьяволов», и их уже ничего не могло спасти. Даже ещё одно пятиминутное большинство, которое им подарил Крис Крайдер. «Рейнджерс» жаждали ещё больше крови соперника и пролили её вновь. На сей раз пострадал Мэтт Тэннисон, которому разбили бровь толчком на борт. Началась небольшая заварушка, но дальше тычков зашло только у Крайдера с Руни, который пошёл мстить за товарища.
«Дэвилз» пропустили в меньшинстве ещё раз. Никита Гусев запнулся в чужой зоне, потерял шайбу, и «Рейнджерс» провели атаку три в одного. Вся скамейка «Дэвилз» сидела в полном ошеломлении, уже не пришла в себя и легко пропустила четвёртый гол в пустые ворота. Особенно не позавидуешь Гусеву, который после игры с тремя очками поспособствовал и никак не помог в двух пропущенных голах (а потом ещё и сам удалился в большинстве). И это всё – при личном рекорде игрового времени – почти 20 минут (пусть и за счёт того, что у «дьяволов» было море большинства, а Никита выходит в первой бригаде). Только Хайнс стал чуть больше ему доверять, и тут такое. Так снова можно угодить в запас.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
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