Очередной хет-трик Овечкина в НХЛ! Он снова готов забить 50 голов за сезон

Две шайбы из трёх были забиты в пустые ворота. Знаменитый Яри Курри остался позади, а до лидерства в споре снайперов осталось 4 шайбы.

После удачного камбэка в матче с «Тампой» «Вашингтон» в последний день ноября приехал в Город Моторов. Команда отказалась от утренней раскатки, но заранее было известно, что место в воротах займёт Илья Самсонов, который продолжает адаптироваться к заокеанским особенностям игры и менталитета.



«Надо много работать. Есть небольшие детали, которые не видны со стороны, но мы обращаем на них большое внимание. Над ними и надо трудиться. Спасибо всем тренерам, что помогают мне — тренеру вратарей Скотту Мюррею и главному, Тодду Рирдену. Мы работаем каждый день с большим усилием. Я рад, что беру уроки английского и скоро заговорю. По крайней мере, я смогу понять больше и говорить больше в раздевалке, лучше понимать тренеров.

Русский хет-трик для «Вашингтона»! Овечкин сравнял, а Орлов добил «Тампу» Был ещё гол Кузнецова. Даже Василевский не смог остановить этот голевой дождь.

Но есть вещи, которые я уже освоил. Например, это игра FIFA на приставке. Мы играем каждый день с Евгением Кузнецовым, и должен сказать, что Кузнецов постоянно проигрывает. У него просто нет опыта. Честно заявлю — он играет плохо», — улыбаясь, сказал Самсонов, комментируя свою североамериканскую жизнь. И в матче с «Ред Уингз» он в очередной раз доказал, что не просто так оказался в основном составе «столичных».

Впрочем, началось всё для «Вашингтона» не вполне радостно. В середине первого периода «Детройт» получил право на розыгрыш численного преимущества после удаления Евгения Кузнецова, и Дилан Ларкин с Робби Фаббри соорудили вполне себе «вкусный» гол с передачей на пятачок и последовавшим быстрым замыканием.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Сам Кузнецов принялся исправлять свою оплошность, и сначала поучаствовал в голе Ти Джея Оши, которому оставалось лишь попасть по шайбе после эффектного розыгрыша в касание между челябинцем и Якубом Враной.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Ну а затем, по существующей традиции, забил Александр Овечкин. Гол получился нетипичным: получив шайбу от Кузнецова транзитом через Джона «Норриса» Карлсона, капитан «Вашингтона» объехал ворота «Ред Уингз», чего явно не ожидал голкипер. Выехав на противоположной штанге Овечкин мощным кистевым поразил ближний угол.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин забил свой седьмой гол в карьере в ворота голкипера Джонатана Бернье. По семь шайб Великая Восьмёрка оформляла в ворота 32 разных вратарей, так что Бернье оказался в очень хорошей компании.



А сам Овечкин рвётся в другую компанию — тех, кто забивал по 50 голов 9 раз за свою карьеру. Таких хоккеистов пока всего только двое — Уэйн Гретцки и Майк Босси, но темп Александра Великого вполне позволяет рассчитывать на то, чтобы стать третьим, ведь сейчас Овечкин идёт по графику, который позволяет ему забросить 53 шайбы за регулярный чемпионат.



Ближе к концу встречи «столичные» укрепили свой перевес голом Тома Уилсона, которому ассистировали всё те же Овечкин и Евгений Кузнецов, который оформил ассистентский хет-трик. А сам Овечкин дважды поразил пустые ворота и записал на свой счёт голевой хет-трик, став пятым игроком, кто забивал 20 и более голов в каждом из 15 своих первых сезонов в НХЛ.

По количеству хет-триков Овечкин стал лучшим европейским хоккеистом в истории (24 в регулярных чемпионатах), обогнав Яри Курри. Если же брать общую историю НХЛ, а не только среди европейских хоккеистов, то Овечкин вошёл в десятку лучших по количеству «трюков со шляпой», но добраться до Уэйна Гретцки (50 хет-триков) будет вряд ли возможно.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Хет-трик — это хет-трик. Его всегда приятно сделать», — сказал Овечкин, став только шестым хоккеистом в истории, кто оформил «трюк со шляпой» при помощи двух голов в пустые ворота.



«Вашингтон» же суммарно уже забил 100 голов в нынешнем сезоне и стал лишь второй командой за последние 12 лет, кто достиг отметки в 100 шайб раньше, чем наступил декабрь.