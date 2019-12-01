Овечкин и хет-трики легенд НХЛ. Он не догонит Гретцки, но может достать до Халла

24-й хет-трик в карьере Александра Овечкина вывел его на единоличное десятое место по количеству «трюков со шляпой» за карьеру. Россиянин оторвался от Яри Курри, легендарного финна из чемпионского состава «Эдмонтон Ойлерз», с которым ранее делил одну строчку. Но если рекорд Уэйна Гретцки по голам считается для Овечкина вполне достижимым, то цифра в 50 хет-триков, покорившаяся Великому, выглядит просто космической.

Очередной хет-трик Овечкина в НХЛ! Он снова готов забить 50 голов за сезон Две шайбы из трёх были забиты в пустые ворота. Знаменитый Яри Курри остался позади, а до лидерства в споре снайперов осталось 4 шайбы.





1. Уэйн Гретцки — 50,



2. Марио Лемье — 40,



3. Майк Босси — 39,



4. Бретт Халл — 33,



5.



6. Марсель Дионн — 28,



Бобби Халл — 28,



8. Морис Ришар — 26,



9. Сай Дененни — 25,



10. Наибольшее количество хет-триков за карьеру:1. Уэйн Гретцки — 50,2. Марио Лемье — 40,3. Майк Босси — 39,4. Бретт Халл — 33,5. Фил Эспозито — 32,6. Марсель Дионн — 28,Бобби Халл — 28,8. Морис Ришар — 26,9. Сай Дененни — 25,10. Александр Овечкин — 24.

При некотором везении и сохранении нынешнего голевого темпа, Овечкин может рассчитывать на то, чтобы догнать Мориса Ришара, приз имени которого Александру так полюбился. Ещё два хет-трика за сезон капитан «Вашингтона» вполне может осилить за оставшиеся две трети сезона, особенно если учесть, что Овечкин традиционно неплохо играет в марте, когда приближаются крупные статистические цифры.

Позиции Марселя Дионна, легенды «Лос-Анджелеса», Овечкину тоже по плечу, но в более отдалённом будущем. А вот что касается попадания в первую пятерку лучших «шляпников», то здесь есть большие сомнения, что Овечкину даже при подписании нового контракта в НХЛ сможет покориться отметка в 32 хет-трика.

«Овечкин замедлится, но это будет не сейчас»

Удачная игра Овечкина в матче с «Детройтом» вызвала бурную реакцию в заокеанской прессе.



«Когда-нибудь будет сезон, когда Александр Овечкин замедлится и количество его голов сократиться. Уже ясно, что нынешний чемпионат таковым не станет. Овечкин в матче с «Ред Уингз» записал на свой счёт 24-й хет-трик в карьере, но это была не единственная веха, до которой он добрался в этой встрече. Капитан «Вашингтона» в 15-м сезоне подряд добрался до отметки в 20 шайб, и по этому показателю стал пятым игроком в карьере. Впереди него только Дионн, Майк Гартнер, Яромир Ягр и Матс Сундин. Пусть Овечкин забил два гола в пустые ворота, но вклад Александра был оценён по достоинству.



Самое впечатляющее в Овечкине — это то, что он не сбавляет темпа в свои 34 года. В его карьере было только три сезона, когда он забивал 20 голов за первые 28 матчей чемпионата. Он всё ещё отстаёт от лидера снайперской гонки Давида Пастрняка, но он уже идёт темпом, который позволяет ему забросить более 50 шайб. Если Овечкин выдержит этот темп, то его голевой потенциал позволит ему записать в свой актив второй по успешности сезон в карьере — выше будет только чемпионат-2007/08, когда он наколотил 65 шайб», — отмечает обозреватель NBC Sports Адам Гретц.



«Наверное, это был самый несимпатичный хет-трик в карьере Овечкина. За 95 секунд до конца у него был в активе только один гол в матче. Но как только Джонатан Бернье покинул свои владения и заменился на шестого полевого, Александр получил возможность оформить самый странный хет-трик в своей карьере. Третий гол ему отчаянно мешал забить Филипп Гронек, цеплявший россиянина сзади. А после того, как шайба пересекла линию, Дилан Ларкин сбил Овечкина с ног, и не очень ясно, насколько это было преднамеренно», — пишет автор Russian Machine Never Breaks.



«Да, только в четырёх из 23 предыдущих хет-триков Овечкина были голы в пустые ворота», — подтверждает «странность» нынешнего хет-трика обозреватель Washington Post Самана Пелл.

Русский хет-трик для «Вашингтона»! Овечкин сравнял, а Орлов добил «Тампу» Был ещё гол Кузнецова. Даже Василевский не смог остановить этот голевой дождь.

«Хет-трик всегда приятен»

«Голы Овечкина в пустые ворота? Александр обладает таким мастерством, что в состоянии выйти на лёд и заработать такую ситуацию. Он помог нам защитить своё лидерство в счёте. Если у него есть шанс, он прекрасно знает, как его использовать», — заявил главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.



Сам Овечкин отпраздновал свой успех в меру скромно. «Я должен быть честным с вами — мне повезло, это касается первого гола. Я хотел бросить, но уехал за спину вратаря, а потом смог забить. Что же касается хет-трика, то его оформлять всегда приятно, нет разницы, забивать в пустые ворота или нет», — сказал Александр.