Майк Грин летел за борт вверх тормашками! Возможно лучший силовой сезона НХЛ

Защитник Майк Грин уже давно не играет за «Вашингтон», но должен отлично помнить славные времена в столице США, где он был любимцем болельщиков и однажды забил 31 гол за сезон. В «Кэпиталз» хоккеист не раз становился лучшим снайпером и бомбардиром НХЛ среди защитников, но в 2015 году его отпустили в «Детройт». Грину на тот момент было уже 30 лет и «кэпс» он уже был не нужен — его постоянно мучали травмы, игра в обороне оставляла желать лучшего, а звание ведущего защитника уже перешло к Джону Карлсону.

В «Ред Уингз» Грин уже не набирал по 70 очков, как было в лучшие годы карьеры, но всё равно несколько лет оставался самым результативным защитником команды. Однако, годы берут своё, и хоть Грин до сих пор играет в первой-второй паре, но его по-прежнему преследуют травмы, и ведущие роли в «Детройте» перехватили Дэнни Декайзер и молодой Филип Гронек.

Защитник «Детройта» Майк Грин выбыл на три — пять недель

«Вашингтон» и «Детройт» находятся на разных полюсах – первые являются лидерами лиги, вторые обитают в подвале таблицы и уже не решают никаких турнирных задач. «Крылышки» подошли к домашней встрече с серией из восьми поражений, бились до последнего, но были бессильны в борьбе с Овечкиным и компанией. Капитан «Вашингтона» в 34 года оформил 24-й хет-трик в карьере, а самым ярким эпизодом с участием 34-летнего Грина стал сокрушительный силовой приём, который отправил его на скамейку соперников.



Но для начала игроки «Вашингтона», как всегда, тепло встретили бывшего партнёра. Том Уилсон в паузе по-дружески приобнял Грина, но во время игры никто жалеть защитника не стал. Ещё бы, на льду друзей нет. Да и Гарнет Хэтэуэй в «столичных» без году неделя и ещё ходил в школу, когда Грин блистал в НХЛ. В общем, защитник «Детройта» для него не авторитет.

Очередной хет-трик Овечкина в НХЛ! Он снова готов забить 50 голов за сезон Две шайбы из трёх были забиты в пустые ворота. Знаменитый Яри Курри остался позади, а до лидерства в споре снайперов осталось 4 шайбы.

В середине третьего периода Грин заработал очко за передачу в голе Люка Гленденинга, который сократил отставание «Детройта» до минимального, но так и не смогли переломить неудачную серию и проиграли девятый матч подряд. А за три с половиной минуты до сирены Хэтэуэй так мощно припечатал его у скамейки «столичных», что Грин полетел за борт вверх тормашками и приземлился прямо под ноги Овечкину. Шикарный хит от силовика «Вашингтона», который точно должен попасть в подборку лучших силовых этого сезона НХЛ!

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».



Капитан «столичных» не стал грубо вышвыривать его обратно, как, наверное, сделал бы с кем-нибудь другим, а проявил участие – помог подняться и спокойно покинуть чужую скамейку. Болельщики «кэпс» тоже пожалели Грина. «Не стоит его осуждать, он просто хочет назад в «Вашингтон», — написал в «Твиттере» болельщик с ником ALLCAPS. «Грини запулили назад в 2010-й. Слышал, он даже успел поговорить с Кнублом и Сёминым», — пустился в ностальгию Boonsta. «Я скучаю по Майку Грини», — добавляет Николь Зигель. «Хороший парень Ови помог другу», — написал Никко Малл.