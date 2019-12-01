Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Защитник «Детройта» Майк Грин полетел за борт вверх тормашками после хита

Майк Грин летел за борт вверх тормашками
Елена Кузнецова
Майк Грин летел за борт вверх тормашками! Возможно лучший силовой сезона НХЛ
Защитник прилетел на скамейку прямо под ноги Овечкину. Капитан «Вашингтона» проявил участие и помог другу подняться.
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Майк Грин уже давно не играет за «Вашингтон», но должен отлично помнить славные времена в столице США, где он был любимцем болельщиков и однажды забил 31 гол за сезон. В «Кэпиталз» хоккеист не раз становился лучшим снайпером и бомбардиром НХЛ среди защитников, но в 2015 году его отпустили в «Детройт». Грину на тот момент было уже 30 лет и «кэпс» он уже был не нужен — его постоянно мучали травмы, игра в обороне оставляла желать лучшего, а звание ведущего защитника уже перешло к Джону Карлсону.

В «Ред Уингз» Грин уже не набирал по 70 очков, как было в лучшие годы карьеры, но всё равно несколько лет оставался самым результативным защитником команды. Однако, годы берут своё, и хоть Грин до сих пор играет в первой-второй паре, но его по-прежнему преследуют травмы, и ведущие роли в «Детройте» перехватили Дэнни Декайзер и молодой Филип Гронек.

Защитник «Детройта» Майк Грин выбыл на три — пять недель

«Вашингтон» и «Детройт» находятся на разных полюсах – первые являются лидерами лиги, вторые обитают в подвале таблицы и уже не решают никаких турнирных задач. «Крылышки» подошли к домашней встрече с серией из восьми поражений, бились до последнего, но были бессильны в борьбе с Овечкиным и компанией. Капитан «Вашингтона» в 34 года оформил 24-й хет-трик в карьере, а самым ярким эпизодом с участием 34-летнего Грина стал сокрушительный силовой приём, который отправил его на скамейку соперников.

Но для начала игроки «Вашингтона», как всегда, тепло встретили бывшего партнёра. Том Уилсон в паузе по-дружески приобнял Грина, но во время игры никто жалеть защитника не стал. Ещё бы, на льду друзей нет. Да и Гарнет Хэтэуэй в «столичных» без году неделя и ещё ходил в школу, когда Грин блистал в НХЛ. В общем, защитник «Детройта» для него не авторитет.

Очередной хет-трик Овечкина в НХЛ! Он снова готов забить 50 голов за сезон
Две шайбы из трёх были забиты в пустые ворота. Знаменитый Яри Курри остался позади, а до лидерства в споре снайперов осталось 4 шайбы.

В середине третьего периода Грин заработал очко за передачу в голе Люка Гленденинга, который сократил отставание «Детройта» до минимального, но так и не смогли переломить неудачную серию и проиграли девятый матч подряд. А за три с половиной минуты до сирены Хэтэуэй так мощно припечатал его у скамейки «столичных», что Грин полетел за борт вверх тормашками и приземлился прямо под ноги Овечкину. Шикарный хит от силовика «Вашингтона», который точно должен попасть в подборку лучших силовых этого сезона НХЛ!

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Капитан «столичных» не стал грубо вышвыривать его обратно, как, наверное, сделал бы с кем-нибудь другим, а проявил участие – помог подняться и спокойно покинуть чужую скамейку. Болельщики «кэпс» тоже пожалели Грина. «Не стоит его осуждать, он просто хочет назад в «Вашингтон», — написал в «Твиттере» болельщик с ником ALLCAPS. «Грини запулили назад в 2010-й. Слышал, он даже успел поговорить с Кнублом и Сёминым», — пустился в ностальгию Boonsta. «Я скучаю по Майку Грини», — добавляет Николь Зигель. «Хороший парень Ови помог другу», — написал Никко Малл.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019