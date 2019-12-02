На Матч звёзд КХЛ поедет белорус Грецкий. О нём написали даже в Америке

Болельщики КХЛ сделали свой выбор на Матч звёзд КХЛ в рамках «ФОНБЕТ Неделя Звезд Хоккея 2020». Обычно мы всегда видим одних и тех же хоккеистов: Илью Сорокина, Кирилла Капризова, Василия Кошечкина, Сергея Мозякина и т.д. Но в этом году белорусские поклонники хоккея удивили всех. Благодаря им в Москву поедут Юнас Энрот, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель и… Вячеслав Грецкий!

Грецкий рвётся на Матч звёзд КХЛ. У неожиданного лидера 0 очков в сезоне Можно попасть на главное хоккейное шоу сезона, даже если ты не звезда. Джон Скотт подтвердит.

Грецкий. Made in Belarus

Вячеслав Грецкий – простой парень из Гродно, который в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он не блещет статистикой: за 8 матчей Вячеслав не набрал ни одного очка. Но болельщики минского «Динамо» решили попробовать протолкнуть своего любимца на Матч звёзд. А всё из-за звёздной хоккейной фамилии. Дед Уэйна Гретцки Терентий в начале ХХ века эмигрировал из-под Гродно в Канаду. Отметим, что фамилия их рода – Грецкий, Гретцки появился уже после всех переводов. Кто знает, может, Уэйн и Вячеслав – дальние родственники?



«Давление из-за фамилии? Иногда это было в детстве. Тренер любил упрекать меня за плохую игру, потому что, «имея такую фамилию, я не могу играть плохо». Я злился, потому что хотел, чтобы они смотрели на меня не как на однофамильца Великого. Но иногда меня тоже мотивировало. В профессиональном хоккее меня иногда называют Уэйном, но многие легионеры были удивлены в этом году по какой-то причине», — сказал Грецкий.

Фото: hcdinamo.by

Болельщики минского «Динамо» организовали флешмоб в поддержку Вячеслава, и уже на второй день голосования Грецкий уверенно шёл в топ-3 нападающих дивизиона Тарасова. Их усилия не остались незамеченными: новости о «белорусском Гретцки» разлетелась не только по просторам Рунета, на уроженца Гродно обратили внимание даже коллеги из TSN. Позже к акции подключилось и само минское «Динамо», и в итоге Вячеслав отобрал первенство у самого Кирилла Капризова!

«Прилагается очень много усилий, чтобы я принял участие в Матче звёзд КХЛ? Это был сюрприз, который поначалу меня действительно смутил. Но эта ситуация не зависит от меня, поэтому я воспринял её как вызов. У меня очень мало игрового времени в этом сезоне в «Динамо». Поэтому я использую этот шанс как возможность играть в хоккей и проявить себя. Это опыт, это отличное шоу и это возможность находиться рядом с лучшими хоккеистами в лиге. Мне приятно, что так много людей поддерживают меня в голосовании. Приятно иметь такую поддержку!» — сказал Грецкий.

Стали известны участники Матча звёзд КХЛ—2020, победившие в голосовании

Из Беларуси с любовью

Белорусские поклонники хоккея переживают не только за минское «Динамо», но и за всех белорусских хоккеистов в лиге. Здесь их любят и ценят. Поэтому неудивительно, что в лидеры голосования выбились другие белорусы. На разных этапах голосования светились разные фамилии, но помимо Грецкого в Москву на Матч звёзд ещё поедут два белоруса и вратарь «зубров» Энрот.



Изначально болельщики «Динамо» ставили перед собой цель протолкнуть только Грецкого, предлагая параллельно голосовать за шведского вратаря Энрота. Обычному хоккейному болельщику может показаться странным такая любовь к голкиперу с процентом отражённых бросков ниже 90%, но очевидно, если бы не Энрот, минчане пропускали бы куда чаще. У второго номера «Динамо» Тэйлора всего 84,8% отражённых бросков. Настолько всё плохо у минчан в обороне.



По условиям конкурса болельщикам достаточно было выбрать тройку игроков только в одном дивизионе. Белорусские болельщики «по инерции» среди защитников выбирали белоруса Шинкевича, и тот в итоге смог попасть в заветную тройку. Хотя никто и не агитировал голосовать за защитника «Витязя».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кристиан Хенкель уже выступал в прошлом году на Матче звёзд, который проходил в Казани. Волею судьбы сейчас он является игроком «Ак Барса», но в Минске Хенкеля забывать не собираются, ведь сейчас он один из лидеров национальной сборной. В голосовании неожиданно даже для болельщиков казанского клуба Кристиан обошёл одноклубника Викстранда.

Грецкий и компания встряхнут скучное шоу

Белорусские поклонники хоккея в очередной раз показали сплочённость и силу. Они безусловно заслуживают уважения, ведь никто больше в лиге не смог организовать такой флешмоб. Но дело здесь не только в активности и оригинальности белорусов. Подобные шоу с каждым годом становятся всё скучнее. И не только в КХЛ, но и в НХЛ, где уже задумались о проведении в 2021 году вместо Матча звёзд международного турнира.

Фото: hcdinamo.by

Каждый год мы видим одни и те же лица. И если на мастер-шоу что-то интересное может мелькнуть, то само противостояние дивизионов смотреть неинтересно. У игроков впереди ответственная часть чемпионата, нужно себя беречь, поэтому мы и не видим отдачи. А интересный хоккей будет тогда и только тогда, когда будут борьба и огонь в глазах. Болельщикам это шоу уже неинтересно. У Кирилла Капризова, одного из лучших игроков лиги, чуть больше тысячи голосов! КХЛ сама внесла немалый вклад в такой результат, ведь сайт голосования плохо работал с разных устройств, за время голосования никаких исправлений не было.



Белорусский десант во главе с Грецким уже стал хорошим пиаром для лиги и должен взбодрить Матч звёзд. Нам остаётся только ждать. Возможно, в этом сезоне мы впервые за долгие годы увидим по-настоящему интересное шоу.