Скоро клубы НХЛ будут тренировать женщины. Всех мужиков выгонят с работы

В НХЛ продолжается настоящая эпидемия жалоб и обвинений, которые выдвигают в адрес тренеров хоккеисты. После увольнения Билла Питерса из «Калгари» и не самых приятных подробностей, которые рассказали самые разные игроки про Майка Бэбкока, пришёл черёд ещё одного тренера-чемпиона. Речь о Марке Кроуфорде, который приводил к победе в Кубке Стэнли легендарный «Колорадо»-1996, возглавлял сборную Канады на Олимпиаде-1998 в Нагано и был обладателем приза лучшему тренеру НХЛ. Оказывается, он тоже бил своих подопечных.

«Чикаго» отстранил тренера Кроуфорда. 12 лет назад он ударил игрока в ходе матча

«Плохиш» Эйвери и несдержанный Кроуфорд

С откровениями выступил известный в прошлом нападающий Шон Эйвери, который сам никогда не был «хорошим парнем», и даже удивительно, что он не стал пионером в популярных ныне байках о злых наставниках.



«Однажды Марк Кроуфорд меня пнул. Это было в «Лос-Анджелесе» в сезоне-2006/07. На одной из тренировок я неправильно вошёл в зону, вбросил шайбу не в тот угол. Шайба взмыла в воздух, и так вышло, что она попала Кроуфорду по голове. Ему нанесли шесть швов. В ответ в другом матче он пнул меня ногой пониже спины. Это было после того, как нам дали удаление за нарушение численного состава, которое схлопотали из-за меня. Тогда Кроуфорд не отправил меня отбывать штраф, а заставил смотреть на это со скамейки. Я всегда сидел в конце скамейки запасных, так он специально подошёл и дал мне удар сзади. Даже след остался. Тогда я посчитал этот инцидент скорее ошеломляющим, чем расстраивающим. В феврале 2007 года меня обменяли в «Рейнджерс», но я не думаю, что именно этот момент стал причиной. Дело в том, что я пытался подраться с Марком Харди, одним из помощников главного тренера. Защитник Маттиас Норстрём тогда просто спас ему жизнь», — заявил Эйвери, который ещё до эпохи Брэда Маршана был мастером «крысиных» дел и признанным гуру залезания под кожу сопернику.

Несмотря на то что Шон Эйвери даже в разговорах не пытался быть паинькой, «Чикаго», видя новую волну критики в адрес хоккейных тренеров, быстро отстранил Кроуфорда от работы помощником. Последние годы Марк работал на вторых ролях, проведя три сезона в «Оттаве» ассистентом тренера, а до этого четыре сезона был главным в швейцарском «Цюрихе».



«Помощник тренера Марк Кроуфорд не будет с командой до завершения расследования заявлений о физическом насилии во время его предыдущей работы. «Чикаго» будет проводить тщательную проверку недавних утверждений, касающихся его поведения во время работы в других организациях. Других комментариев до завершения расследования об этом не будет», — говорится в официальном заявлении «Чикаго».

«С нетерпением жду участия в вашем расследовании»

Вообще, про Кроуфорда и без Эйвери высказывались не очень одобрительно. Так, скандально известный защитник Брент Сопел год назад в подкасте Spittin' Chiclets заявил буквально следующее: «Кроуфорд как-то пнул меня и стал душить. Схватил меня за спину и потянул назад. Он нападал на парней». Тогда эта фраза не вызвала всеобщего внимания, но сейчас к подобным словам стали относиться гораздо серьёзнее.

«Дацюк, Зеттерберг… Никто не дал отпор Бэбкоку. Все просто закрыли рты» В Америке продолжают обсуждать жёсткость тренеров. Легендарный Крис Челиос предложил байки о Бэбкоке, Кинэне и Боумэне.

Поддержал Сопела и Эйвери бывший нападающий НХЛ Патрик О'Салливан, чья личная история была богата куда более печальными инцидентами. Известно, что О'Салливана в детстве сильно избивал отец, но, по словам форварда, Кроуфорд использовал это, чтобы издеваться над нападающим.



«Я пережил ужасные вещи с моим первым тренером в НХЛ, который знал, как плохо мне приходилось в детстве. Злоупотребления властью не должно быть ни в хоккее, ни в обычной жизни. Я надеюсь, что этим людям воздастся по заслугам, и как можно быстрее. Несколько лет назад я говорил о физическом насилии, когда меня били на скамейке. А словесные оскорбления были просто обычным делом. Я с нетерпением жду участия в вашем расследовании», — написал О'Салливан, сделав ретвит заявления «Чикаго» о временном отстранении Кроуфорда от работы.

Марк Кроуфорд. 58 лет



Достижения в тренерской карьере:



Обладатель Кубка Стэнли (1996).



Обладатель приза лучшему тренеру НХЛ (1995/96).



Обладатель приза лучшему тренеру АХЛ (1992/93).



Чемпион Швейцарии (2013/14), лучший тренер чемпионата Швейцарии (2013/14 и 2015/16).



В НХЛ работал главным тренером «Квебека», «Колорадо», «Ванкувера», «Лос-Анджелеса», «Далласа» и «Оттавы». Не работает главным тренером в НХЛ с сезона-2010/11, но 18 матчей был и.о. наставника «Оттавы» в сезоне-2018/19. Достижения в тренерской карьере:Обладатель Кубка Стэнли (1996).Обладатель приза лучшему тренеру НХЛ (1995/96).Обладатель приза лучшему тренеру АХЛ (1992/93).Чемпион Швейцарии (2013/14), лучший тренер чемпионата Швейцарии (2013/14 и 2015/16).В НХЛ работал главным тренером «Квебека», «Колорадо», «Ванкувера», «Лос-Анджелеса», «Далласа» и «Оттавы». Не работает главным тренером в НХЛ с сезона-2010/11, но 18 матчей был и.о. наставника «Оттавы» в сезоне-2018/19.

Франзен тоже не сдержался

Помимо новостей о Кроуфорде эхом докатываются монологи о том, какие методы практиковал недавно уволенный из «Торонто» Майк Бэбкок. После Митча Марнера, Майка Коммодора и Криса Челиоса с воспоминаниями обратился к публике Юхан Франзен — известный в прошлом форвард «Детройта», который был знаменитым мастером игры на пятачке.



«Как тренер Бэбкок хорошо подготовлен, очень дотошный. Он очень хорош в том, чтобы собрать команду и заставить всех работать на общую цель, этого не отнять. Но он просто хулигански нападал на людей. Это мог быть уборщик на арене «Детройта» или кто-либо ещё. Он гнобил людей без всякой причины. Я чувствую дрожь, когда вспоминаю об этом. Словесные нападки Бэбкока сначала были направлены в адрес хороших командных игроков. Но когда они ушли, то весь удар принял я. С 2011 года я был в ужасе, что нахожусь на стадионе. Бэбкок — большой мастер работы со СМИ. Он создаёт команды, которые трудно обыграть, этого у него не отнять. Но он заставляет своих игроков стрессовать, они до смерти напуганы страхом сделать ошибку, а его команды редко проходят первый раунд плей-офф», — заявил Франзен в интервью шведскому изданию Expressen.

«Я забываю, что было вчера». Бывшая звезда НХЛ живёт, как будто ему пять лет От ударов по голове в его мозгу что-то сломалось. Юхан Франзен не может не только играть, но и вести нормальную жизнь.

Заокеанские журналисты обратились с вопросом к бывшему генменеджеру «Детройта» Кену Холланду, но получили отпор. На вопрос о том, подходил ли кто-нибудь из хоккеистов к Холланду с жалобами на Бэбкока, тот ответил очень сухо. «Нет. Мой ответ — нет. Ситуация, описанная Челиосом, не имеет ничего общего с тем, что случилось с Франзеном. Это случилось после матча в Сан-Хосе, когда кто-то в телеинтервью сказал о волнениях в раздевалке. Я сказал игрокам, что они могут прийти ко мне, если им есть что рассказать. Никто не пришёл», — заявил Холланд.



Сам Бэбкок на запросы о комментариях не ответил ничего, хотя ему несомненно есть что рассказать в ответ.

Хватит ныть!

Словом, в НХЛ продолжается волна, которая поднялась после того, как за, в общем-то, невинные комментарии был уволен Дон Черри. Это спровоцировало череду обвинений, объектом которых стали тренеры. Удивительно, как никто ещё не предъявил ничего в адрес таких эмоциональных специалистов, как Джон Торторелла, Кен Хичкок или покойный Пэт Бёрнс, который однажды в качестве наказания за неправильно исполненное упражнение заставлял валяться на льду самого капитана «Нью-Джерси» Скотта Стивенса.

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.

Возможно, действительно некоторые методы воздействия на игроков со стороны упомянутых тренеров были далеки от приятных, но сами хоккеисты почему-то охотно забывают, что во многом благодаря успешной работе тренеров они получили рабочие места в лучшей лиге мира и смогли зарабатывать очень большие деньги — гораздо более серьёзные, чем эти самые наставники. Никто не вспоминает, что хоккейный мир сам по себе далёк от санаторных условий, а жёсткая атмосфера и дисциплина — одно из необходимых слагающих для достижения результата. Представители других профессий тоже могут рассказать зубодробительные истории о неласковом обращении с собой, и это без миллионных зарплат и проживания в пятизвёздочных отелях.



Если бы хоккеисты, работавшие с легендарными советскими тренерами Тарасовым, Тихоновым, Чернышёвым, начали рассказывать об отечественных методах работы 40-летней давности, то нет сомнений, что истории Акима Алиу, Эйвери или Сопела показались бы абсолютно невинными. А фраза про то, что в хоккей играют настоящие мужчины, после недавних событий в НХЛ вообще может быть поставлена под сомнение. Хоккей — жёсткий спорт, где иногда для достижения командного результата приходится жертвовать личными амбициями. Конечно, это не значит, что всем следует терпеть унижение. Но постоянные жалобы и нытьё на плохую жизнь постепенно начинают дискредитировать сам статус хоккеиста. Если вам было так плохо, то почему вы не стали врачом, пожарным или шахтёром?