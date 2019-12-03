Чуть не столкнул лбами двоих и изящно обманул вратаря! Классный гол Прохоркина

После того как Илья Ковальчук был выведен из состава «Лос-Анджелес», у большинства российских любителей НХЛ пропал хоть какой-то интерес к «Кингз». «Короли» сами виноваты в том, что не вызывают сейчас практически никаких эмоций. Не так-то уж и давно эта команда выигрывала два Кубка Стэнли за три года, а сейчас плетётся на последнем месте в Западной конференции, выплачивает остатки гигантских контрактов постаревшим и/или сдавшим лидерам и просто ждёт лучших времён.

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Правильно ли то, что в «Лос-Анджелесе» из Ковальчука по сути сделали козла отпущения, можно спорить, но факт остаётся фактом. Некогда один из самых талантливых и забивных русских форвардов в НХЛ находится в глубоком запасе и вообще пропал с радаров, хотя амбиции Ильи, как оказалось, никуда не делись.

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Он отдыхает уже 11 матчей, но в «Кингз» играет и другой русский парень, менее раскрученный, но более перспективный. И играет в последнее время очень здорово. Николай Прохоркин, выбранный в своё время «королями» в подвале драфта-2012, после своего лучшего сезона в России приехал на годичный односторонний контракт в «Лос-Анджелес» с целью доказать, что не у всех олимпийских чемпионов Пхёнчхана обязательно должны возникнуть проблемы в сильнейшей лиге мира.

Прохоркин начал с АХЛ, но за «Онтарио» провёл всего четыре матча, а в конце октября дебютировал в НХЛ в матчах с «Чикаго» и «Ванкувером». «Кингз» эти встречи проиграли, Прохоркин очков не набрал, но остался в расположении основной команды, усердно готовился и в середине ноября получил ещё один шанс. И на этот раз им воспользовался.



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17 ноября «Кингз» обыграли дома «Вегас», а Прохоркин отметился дебютной шайбой в НХЛ. После знакового для себя события Николай скромничал, но нужно отметить, что в этом моменте он продемонстрировал отличное голевое чутьё.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



После этого дела у Прохоркина пошли в гору. Отдал передачу в матче с «Эдмонтоном», забил «Аризоне», а во встрече с «Виннипегом» и вовсе стал автором победной шайбы. И снова отличная работа на пятачке.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Перед игрой с «Анахаймом» у Прохоркина уже было 4 (3+1) очка в 10 матчах и железное место в составе «королей». В игре с «утками» Николай провёл на льду приличные 14 минут, нанёс 3 броска в створ и забросил шикарную шайбу. В середине встречи при счёте 3:1 в пользу «Анахайма» Прохоркин взял игру на себя, изящно проскочил между двумя игроками хозяев (они едва не столкнулись лбами) и одним движением переиграл Райана Миллера. Четвёртый гол Прохоркина в НХЛ однозначно пока стал для него самым красивым.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Николай сократил разрыв до минимума, но, увы для «Кингз», отыграться гостям этот красивый гол не помог. Счёт 3:2 держался до последней минуты основного времени, а затем Дерек Грант отправил четвёртую шайбу в пустые ворота.

«Лос-Анджелес» в 15-й раз в сезоне проиграл в основное время и продолжает оставаться худшей командой Запада по набранным очкам, количеству чистых поражений и пропущенных шайб. Конечно, это неприятные факты для всех игроков «Кингз», в том числе и для Прохоркина, но ему сейчас нужно думать и о личном прогрессе, который в последних играх очевиден. «Короли» наверняка и дальше продолжат валиться, но если россиянин будет себя ярко проявлять, то его будущее в НХЛ может стать вполне оптимистичным. Удачи, Николай, и побольше красивых голов!