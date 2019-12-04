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«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ — обзор матча, Кучеров забил победный гол

Максим Замятин
Победный от Кучерова! Он стал четвёртым бомбардиром в истории «Тампы»
Никита забил первый победный гол в сезоне, а заодно обогнал Яшина и Буре.
Хоккей / НХЛ 0

Удивительно, но самый ценный хоккеист прошлого сезона Никита Кучеров ещё ни разу не забивал победных голов в нынешнем регулярном чемпионате. Этот промах был исправлен в выездной встрече с «Нэшвиллом», где под угрозой увольнения находится Питер Лавиолетт. Дело здесь не в новомодной тенденции обвинять тренеров в неподобающем поведении и избиении своих подопечных: «хищники», имея очень неплохой состав, идут на предпоследнем месте в Центральном дивизионе, на полтора десятка очков отставая от его лидера — «Сент-Луиса».

Кучеров заиграл, как в рекордный сезон. Его разбудил жёсткий удар Шенна
Никита снова набрал 3 очка в матче и догнал Овечкина. Но его «Тампе» это опять не помогло.

«Тампа», проиграв до визита в Теннесси три матча кряду, тоже чувствовала себя неуверенно. Намёки о возможной отставке Джона Купера слышались всё чаще, а турнирная таблица фанатов «молний» тоже не радовала. Неудачную серию южанам удалось прервать, хотя победа далась очень непросто.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Стэмкос, Джонсон) – 07:46' (5x5)   1:1 Йернкрок (Туррис) – 26:13' (5x5)   1:2 Палат (Кучеров, Шаттенкирк) – 26:44' (5x5)   2:2 Туррис (Экхольм, Эллис) – 49:51' (5x4)   2:3 Кучеров (Стэмкос, Сергачёв) – 62:35' (3x3)

По ходу встречи «Тампа» дважды выходила вперёд в счёте и дважды теряла лидерство. «Молнии» захватили лидерство после мощного дальнего щелчка Виктора Хедмана и удержали минимальный перевес до конца первого периода, но затем голкипер Андрей Василевский оказался бессилен против скрытого кистевого от Калле Ернкрока.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Не успел диктор по стадиону как следует объявить гол шведа, как «Тампа» организовала быструю контратаку, и Никита Кучеров вывел на бросок Ондржея Палата, который вторично вывел гостей вперёд.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ

В середине третьей двадцатиминутки Кайл Туррис вновь восстановил рановесие и перевёл встречу в овертайм, где Кучеров получил возможность сказать своё веское слово, но авторство своей первой победной шайбы в сезоне он должен разделить со Стивеном Стэмкосом. Канадец выдал Никите прекрасную передачу на дальнюю штангу, так что россиянину оставалось только подставить клюшку.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Набрав 2 (1+1) очка, Кучеров обошёл Алексея Яшина (492) в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ и вышел на седьмое место. А по победным голам для россиян за первые 7 сезонов Никита обогнал Павла Буре (32).

Статистика Никиты Кучерова

Кроме этого, Кучеров укрепился на четвёртой позиции в списке лучших клубных бомбардиров. Россиянин на три очка обошёл MVP чемпионского для «Тампы» сезона Брэда Ричардса (492 очка против 489), и теперь его ближайшим соперником будет Стивен Стэмкос, до которого россиянину очень далеко — почти 300 баллов.

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