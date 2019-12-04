Карлсон набрал 3 очка за 3 минуты! Так играли только легендарные защитники НХЛ

«Вашингтон» начал выездное турне с хороших новостей – в состав вернулся Карл Хагелин, и Никлас Бекстрём, пропустивший из-за травмы больше двух недель, тоже на подходе. «Столичным» травмы не мешают, они продолжаются оставаться одной из самых горячих команд НХЛ и идут ноздря в ноздрю с «Бостоном» в гонке за лидерство в турнирной таблице.



Между тем, матч с «Сан-Хосе» обещал не быть лёгкой прогулокой. «Акулы», неважно начавшие сезон, в последнее время поймали победную волну и подобрались максимально близко к третьему месту в Тихоокеанском дивизионе.

Три очка Карлсона за три минуты

Игра началась с мощного силового приёма Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» опасен не только убийственным броском, но и умением свалить любого соперника. Сегодня под каток попал одна из главных звёзд «Шаркс» Эрик Карлссон. Шведский защитник сегодня был неплох, не проваливался в обороне и был активен в атаке, но не смог помочь своей команде. Вашингтонский же Карлсон, которого Овечкин активно рекламирует как главного кандидата на «Норрис Трофи», блистал в первом периоде. «Вашингтон» пропустил быструю шайбу – Мелкер Карлссон получил передачу из своей зоны, продавил Михала Кемпны и забил, но радовался «Сан-Хосе» недолго – около 10 минут.

Овечкин: создаём новый хештег: «Карлсона — в обладатели «Норрис Трофи!»

«Вашингтон» перевернул игру в мгновение ока, забросив три шайбы за три минуты. Для этого не потребовался ни Овечкин, ни Кузнецов. Карлсон забил сам и заработал ещё два очка за передачи. Всё началось с гола броска Карлсона, во время которого Мартин Джонс решил оттолкнуть с пятачка Гарнета Хэтэуэя. Голкипер потерял и клюшку, и ворота, а Хэтэуэй воспользовался моментом и подправил шайбу в сетку. Карлсон сейчас играет так, как играли только легендарные защитники НХЛ. Он стал первым игроком обороны с 2000 года, который сделал как минимум 30 передач в первых 29 матчах сезона.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Джонс не отличается стабильностью и порой откровенно портит игру «Сан-Хосе», не прошло и минуты, как он пропустил ещё раз. Впрочем, тут слабо сработала и оборона «Шаркс», оставив неприкрытым Якуба Врану. Чех получил передачу на пятачке, попал в штангу, а затем добил шайбу в ворота. Карлсон набрал 40-е очко – сумасшедшие цифры для защитника, и он действительно выглядит неоспоримым фаворитом на «Норрис».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Наконец, ещё через минуту Карлсон забил и сам, Джонс задел шайбу ловушкой, но она всё равно проскочила в ворота. В этот момент «Сан-Хосе» пора было менять вратаря и пытаться как-то встряхнуть команду, но Питер Дебур решил этого не делать. С этого момента на льду осталась только одна команда, а вторая потерялась и растворилась.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Статистика Джона Карлсона в сезоне-2019/20



Во втором периоде «столичные» продолжили терроризировать потухших «акул» и забили ещё два гола – Хэтэуэй и Врана оформили дубли. Трибуны притихли, а потом и вовсе начали освистывать свою команду. Овечкин, который в последних трёх играх забросил пять шайб, сегодня промолчал.

На третий период Дебур всё-таки поменял вратаря, но эти 20 минут стали формальностью. «Вашингтон» немного притормозил и уже не лез в атаку с шашками наголо, «Сан-Хосе» предпринимал попытки отыграться, но довольно вяло. «Акулам» всё-таки удалось забросить вторую шайбу, но тут больше сыграла расслабленность «Вашингтона» у своих ворот и удачный бросок Эвандера Кейна.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Уже через минуту Кейн отличился и с отрицательной стороны – зачем-то взял и заехал Радко Гудасу прямо в ухо – чистый удар в голову. Защитник «столичных» ещё и въехал в борт лицом и с трудом поднялся на ноги. На защиту партнёра моментально прибежал Овечкин. Драться Александр не собирался, но схватил Кейна за шею и наверняка сказал пару ласковых. И правильно – до конца игры оставалось пять минут одна секунда, и Овечкин получил пять минут, чтобы забить в большинстве.

Капитану «Вашингтона» нужно забить один гол в большинстве, чтобы выйти на чистое третье место в истории НХЛ по этому показателю. Сейчас он с 255 голами делит третью строчку с Теэму Селянне. Правда, Аарон Делл, вышедший на замену Джонсу, был решительно настроен не пропускать и отразил два броска Овечкина из его «офиса». Ну что ж, в другой раз. Овечкину сейчас важнее командные успехи, а обогнать легенд он ещё успеет.

