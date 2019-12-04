Молодёжка будет играть и целиться минимум на финал. Состав России на МЧМ-2020

Молодёжная сборная России не выигрывала золото чемпионата мира с 2011 года, а в финал не пробивалась с 2016-го. Недавно в тренерском штабе сборной произошли серьёзные изменения – на помощь Валерию Брагину назначили Игоря Ларионова, который будет отвечать за атаку, а тренером вратарей стал Николай Хабибулин. Накануне Валерий Брагин назвал расширенный состав для подготовки к мировому первенству в Чехии, и он даёт надежду на то, что обе неудачные серии могут прерваться.

Ларионов и Хабибулин стали тренерами. Что это даст сборной на МЧМ? Тренерский штаб молодёжной сборной России неожиданно изменился. У Валерия Брагина теперь новые помощники.

Вратари: Мифтахов Амир («Ак Барс»), Исаев Даниил («Локомотив»), Аскаров Ярослав (СКА).



Во вратарской бригаде никаких сюрпризов. Единственным вопросом остаётся только то, кто же станет основным голкипером сборной. Все трое в этом году дебютировали в КХЛ, и хотя Ярослав Аскаров только летом отпраздновал 17-летие, по таланту он превосходит старших партнёров. На счету Аскарова уже немало побед – бронза мемориала Глинки — 2018 и золото Глинки-2019, победа на Кубке мира U17, серебро Мирового Кубка вызова и, наконец, серебро ЮЧМ. Вратарь СКА дебютировал в молодёжке на ноябрьском Турнире четырёх наций и достойно смотрелся в игре с Финляндией. Он вполне может пойти по пути Андрея Василевского, который в 17 лет был основным голкипером России на МЧМ-2012.



Вероятно, он будет делить обязанности с Амиром Мифтаховым, который на МЧМ-2019 ездил в качестве третьего голкипера, а на Суперсерии не раз демонстрировал великолепные сейвы. И уже по ходу турнира Брагин определится, кто должен стать основным. Впрочем, если у кого-то из этой пары не вдруг не пойдёт, есть ещё и Даниил Исаев, который также не дал повода в себе усомниться во время Суперсерии. За последний рубеж обороны в любом случае будет спокойно. С такими вратарями можно и нужно побеждать.

Календарь молодёжного чемпионата мира-2020



Защитники: Романов Александр (ЦСКА), Журавлев Даниил («Ак Барс»), Мисюль Даниил («Локомотив»), Галенюк Данила (СКА), Замула Егор (CHL), Малышев Антон («Буран»), Зоркин Никита («СКА-Нева»), Телегин Сергей («Югра»), Гордеев Михаил (ХК «Сочи»), Пыленков Даниил («Витязь»).



Извечное больное место российского хоккея – защитники, но в этом году линия обороны тоже не вызывает опасений, более того – обнадёживает. Судите сами – Александр Романов в 18 лет был признан лучшим защитником МЧМ-2019, потом успел выиграть Кубок Гагарина и теперь едет в сборную уже признанным лидером. Игрок ЦСКА возьмёт на себя большинство, меньшинство, будет постоянно подключаться к атаке (год назад он набрал восемь очков). Ещё одним защитником с опытом МЧМ станет Даниил Журавлёв. Он в этом сезоне вообще расцвёл – дебютировал в КХЛ и получает достаточно игрового времени у Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе». Они играли в одной паре на турнире в Финляндии, это сочетание должно стать ведущим и на МЧМ.



Данила Галенюк и Даниил Мисюль стабильно играют в своих клубах КХЛ и с каждым матчем прогрессируют. Галенюк и вовсе является вторым бомбардиром СКА среди защитников, хотя не выходит на большинство. В Петербурге ему дают свободу, он надёжно играет у своих ворот и не боится подключаться в атаку.



Нет вопросов и по Егору Замуле – единственному защитнику-легионеру в составе. В первую очередь он должен будет помочь в атаке – в WHL он является одним из самых результативных защитников и вторым – по показателю полезности, много бросает и редкий матч заканчивает без набранных очков.



Остальные пятеро будут бороться за оставшиеся два-три места в составе. Малышев и Пыленков заслужили доверие Брагина во время Суперсерии, а последний с середины декабря играет в «Витязе» по 20 минут за матч, при нём подольчане не пропускали с 5 октября. Вероятно, на МЧМ они точно поедут, хотя круг обязанностей у них, естественно, сузится. Зоркин, Гордеев и Телегин – равноценные игроки, кого бы ни выбрал Брагин, вопросов не будет.

Ротенберг и Амиров не вошли в состав сборной России на МЧМ-2020

Нападающие: Денисенко Григорий («Локомотив»), Хованов Александр (CHL), Дорофеев Павел («Металлург»), Марченко Кирилл (СКА), Александров Никита (CHL), Подколзин Василий (СКА), Соколов Егор (CHL), Морозов Иван («СКА-Нева»), Воронков Дмитрий («Ак Барс»), Грошев Максим («Нефтехимик»), Ртищев Никита (ЦСКА), Соркин Максим (ЦСКА), Шабловский Захар («Спартак»), Круглов Илья («Динамо»), Комиссаров Лев («Звезда»).



Для начала о тех, кого отцепили. Самая большая потеря на сегодняшний день – это Дмитрий Завгородний, который показал убойное взаимодействие с Александром Ховановым и Егором Соколовым на Суперсерии. К несчастью, нападающий сломал ключицу и никак не успеет восстановиться к началу турнира. Также не сыграют Никита Рожков из «Металлурга» (перелом ноги), Павел Ротенберг, ездивший на турне по Канаде, и Родион Амиров.



Больше всего обидно за Завгороднего – во-первых, это был его последний шанс попасть на МЧМ (в прошлом году его вместе с Ховановым отцепили), во-вторых, распалась связка, которая в одиночку могла решить исход встречи. К счастью, Хованов всё-таки остался, хоть теперь ему и придётся искать новых партнёров. Он, пожалуй, единственный топовый центр в этом составе, оставшиеся чуть ниже уровнем (Морозов и Александров должны центрить во втором-третьем звене). Однако даже по расширенному составу заметно, что можно рассчитывать как минимум на два играющих и забивных звена.

Есть и другие лидеры, в первую очередь речь о Григории Денисенко. Он решал на МЧМ-2019, став лучшим бомбардиром сборной России, на нём будет лежать огромная ответственность и в этом году.



И, естественно, надеемся на Кирилла Марченко – прошлый МЧМ он провёл слабо, да и был на год младше, но сейчас он потрясающе играет за СКА, выходит на большинство и стабильно набирает очки на уровне КХЛ (3+3 в последних 8 играх). Марченко раскрылся прямо очень вовремя – в этом году он точно должен быть в первых двух звеньях.



Другой нападающий СКА – Василий Подколзин – обладает большим талантом, но на Суперсерии удача от него отвернулась. На МЧМ-2019 он был полезен в меньшинстве, раз за разом убегая у чужим воротам, здорово толкался на пятачке в большинстве, хотя очков набрал и немного. Хотелось бы, чтобы на главном старте года его активность переросла в результативность. Мы знаем, что он на это способен.



Воронков и Грошев в нынешнем сезоне получили хороший опыт игры в КХЛ, а Комиссаров и Шабловский проявили себя во второй половине Суперсерии. Форвард «Звезды» вообще стал одним из трёх игроков, забивших в Канаде больше одного гола.