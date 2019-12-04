Кондратьев виноват сам? Подробности нашумевшего дела капитана «Амура»

Хоккеист Максим Кондратьев получил серьёзные повреждения, но в самой истории не всё так однозначно, как казалось ранее.

На днях хоккейный мир потрясла неприятная новость. На официальном сайте «Амура» сообщили, что хоккеист Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста. «Инцидент произошёл 30 ноября у парковки одного из городских кафе. Защищая супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар по голове. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности», — гласило сообщение пресс-службы хабаровчан.

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения рецидивиста

Любая травма человека – это уже повод посочувствовать и пожелать ему скорейшего выздоровления. Максим, известный своим профессиональным отношением к делу, тоже не исключение. Капитан дальневосточников получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Конечно, хочется, чтобы подобных историй более не повторялось, а Максим поскорее вернулся в расположение своего клуба.

В свою очередь портал «Губерния» сообщил, что правоохранительные органы Хабаровска возбудили уголовное дело в отношении человека, с которым повздорил Кондратьев. По сообщению издания, основанием послужил диагноз, который врачи поставили хоккеисту.

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту нападения на капитана «Амура»

По словам официального представителя ХК «Амур», у спортсмена открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, а также внутримозговая гематома. Как рассказали в пресс-службе городского управления МВД, уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

На Кондратьева с женой напал бывший зек, прямо на парковке. Хоккеист в больнице Не хочется, чтобы в Россию возвращались «лихие 90-е», но от подобных вещей не застрахован никто.

Безусловно, правоохранительные органы тщательно разберутся во всей этой истории, здесь и сомнений быть не может. Но интересные подробности дела выяснились и благодаря известному дальневосточному блогеру Александру Каяну, встретившемуся с человеком, который, по первоначальной версии, и нанёс травму Кондратьеву.



Видео доступно на YouTube-канале Александра Каяна под названием «Злой дальневосточник».



Сам инцидент случился через несколько часов после яркой победы «Амура» над «Спартаком» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Как сообщается, помимо Кондратьева и его супруги в машине находились двое других игроков «Амура» — братья Ушенины. Автомобиль с Максимом и его женой припарковался рядом с машиной другого человека, который в передаче у Каяна представился Алексеем Марковым. «Юридически я не судим», — с ходу ответил на вопрос Марков.



Собеседник Каяна заявил, что приехал на парковочное место в 1 час 10 минут ночи по местному времени, забирать свою жену. Дальше – самое занимательное. На видео, которое приложено к ролику, заметно, что машина Кондратьева действительно припарковалась практически вплотную с автомобилем Маркова. В результате, когда один из пассажиров приехавшей машины начал выходить, он задел дверь транспортного средства Маркова. Сообщается, что пассажиром являлась жена Кондратьева.



Дальше, по словам Алексея, началась словесная перепалка (на видео этого невозможно услышать технически), после чего стороны повздорили и дело переросло в потасовку.



В результате после оборонительных, как он сам отмечает, действий Маркова Кондратьев упал на асфальт. Также Марков сказал, что ему показалось, что девушка, выходившая из-за руля и нецензурно выражавшаяся, «держалась на ногах неустойчиво, да и вообще чувствовался запах перегара». Но утверждать здесь ничего нельзя, так как состояние человека может определить только специальная медицинская экспертиза.

Логично возникает вопрос, что делали хоккеисты «Амура» в час ночи после игры со «Спартаком» (на следующий день была тренировка, а через день – игра с «Авангардом») на парковке возле одного из городских кафе? Этот вопрос нужно адресовать тренерскому штабу хабаровчан во главе с Александром Гулявцевым. Ведь именно тренерский штаб отвечает за режим и дисциплину внутри команды.



Для полного понимания ситуации интересно (и обязательно нужно) выслушать вторую сторону конфликта, разгоревшегося из-за парковочного места, но Максим Кондратьев с журналистами пока не общался. Сразу после того, как мы услышим от защитника «Амура» его версию случившегося, картина может стать более понятной. Но уже сейчас ясно, что в этой истории всё не так однозначно, как это преподносилось изначально.