СКА одержал уже 10 побед подряд! Питер вспомнил чемпионские годы?

Битва лидеров
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сильнейшего выявляли СКА и «Ак Барс». Хоккеисты Алексея Кудашова после девятой победой подряд, которая была добыта в матче с ЦСКА, забрались на вершину турнирной таблицы Западной конференции, пускай и сыграв на два матча больше москвичей.
В свою очередь коллектив Дмитрия Квартальнова давно идёт первым на Востоке, уверенно занимая верхнюю строчку в таблице. Казань выглядит здорово, не зря из «Ак Барса» в сборную России на домашний этап Евротура вызвали сразу пять человек из казанского клуба.
В нынешней регулярке команды уже встречались в Казани и тогда сильнее со счётом 2:1 оказались хозяева, так что «армейцы» хотели взять реванш. По-прежнему не могут помочь своей команде травмированные Ткачёв (его выход прогнозируется тренерским штабом в следующей встрече), Бенгтссон и Швец-Роговой, а у «барсов» травмированы Петров и Фисенко.
Интересно было посмотреть на игру защитника СКА Игоря Ожиганова (он проводил 400-й матч в КХЛ), а также игрока обороны гостей Романа Рукавишникова и форварда Виктора Тихонова. Все трое участвовали в крупном обмене между командами и играли со своими бывшими командами.
Плотников подстрелил Рукавишникова
Обе команды начали матч активно, а казанцы и вовсе выглядели до такой степени свежими, будто и не летели в Питер из родного Татарстана после победы над московским «Динамо».
Не зря поработать Самонова сходу заставили Фрэттин, а затем Азеведу. Статистика по броскам в створ (11-2 в пользу Казани) говорила сама за себя. Первое удаление в матче случилось в составе СКА – Каблуков нарушил правила на Тихонове. Правда, практически сразу в бокс для штрафников отправился канадец Фрэттин.
Не обошлось и без неприятных моментов – Плотников мощным броском подстрелил Рукавишникова, которого врачи увели в раздевалку. Правда, позднее, во втором периоде, Роман всё-таки вернулся обратно на лавку. Значит, обошлось без серьёзной травмы.
На перерыв команды отправились при счёте 0:0. Во второй двадцатиминутке гости сходу провели атаку «два в два». Лукоянов сместился в центр чужой зоны, но нанести свободно бросок форварду казанцев не позволили.
С трибун за ходом встречи наблюдал двукратный олимпийский чемпион, новоиспечённый тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов. Профессор привычно выглядел серьёзно и сосредоточено.
Мощно приложился от синей линии Токранов – Рейдеборн удачно сложился и поймал шайбу в ловушку. С вратарской линией у казанцев полный порядок. Неплохой кистевой бросок наносил Коскиранта, но финн попал точно в шведского голкипера соперника. Увы для зрителей, но заброшенных шайб во втором периоде, получившемся длинным из-за постоянных пауз, они так и не увидели. Может, все свои голы команды приберегли на третий период?
Кузьменко продолжает радовать
До отчётной встречи результативная серия Плотникова составляла три матча, Кузьменко набирал очки семь игр подряд, Барабанов, оформивший хет-трик в игре с ЦСКА, зарабатывал результативные баллы три встречи кряду.
Мужественно играл нападающий Лукоянов, в одном из эпизодов бросившийся под бросок соперника и получивший повреждение. По такой игре судьбу встречи могла решить одна шайба. В результате Кузьменко набрал очки в восьмой игре подряд. Нападающий резко вылез из-за ворота соперника и протолкнул шайбу в ближний угол ворот Рейдеборна мимо щитка голкипера.
К сожалению, не смог доиграть матч Лукоянов – заблокированный бросок сказался на нападающем гостей. Вскоре Кузьменко едва не оформил дубль, не реализовав выход два в одного – великолепно сыграл Рейдеборн.
В концовке Токранов неудобно выбросил шайбу и оставил СКА вчетвером. Дмитрий Квартальнов взял тайм-аут, заменил голкипера на шестого полевого, в результате чего «Ак Барс» сравнял счёт. Кормье со второй попытки с пятака протолкнул шайбу мимо Самонова. Чем-то этот гол напомнил гол Кузьменко.
Буквально в следующей атаке две минуты за задержку дали Педану. Матч перешёл в овертайм, но сильнейшего в нём выявить не удалось. Всё решилось в серии буллитов, где свои попытки реализовали Кузьменко и Кетов. У «Ак Барса» забил только Артём Галимов. Таким образом, Питер выиграл в 10-й раз подряд. Мощно!
- 4 декабря 2019
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