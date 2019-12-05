Американское ТВ крутит гол юниора. Галлан изящно обманул вратаря, сидя на попе

Легендарному голу Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» скоро исполнится 14 лет, а он до сих пор будоражит умы. В этом году североамериканские хоккеисты уже дважды пытались переплюнуть этот гениальный трюк. В начале сезона НХЛ похожий гол забил нападающий «Нью-Джерси» Блэйк Коулман – лёжа на спине, одной рукой. На днях невероятно красивый и почти невозможный финт удался игроку юниорской лиги Канады.

Американский хоккеист повторил легендарный гол Овечкина в падении одной рукой Лучшая шайба сезона НХЛ, возможно, уже заброшена. Блейк Коулман запомнит этот день надолго.

16 января 2006 года Овечкин обыграл защитника «Финикса», но не устоял на ногах и рухнул на лёд. Это не помешало ему бросить из-за уха, лёжа на спине, и забить гол, который позже НХЛ включила в 100 величайших моментов в истории лиги.



Нападающий «Петерборо» Зак Галлан тоже обошёлся без помощи ног, но на спину не упал. Играя в меньшинстве, он получил передачу на входе в зону, когда защитник «Эри» уже настиг его и висел на плечах. Галлан не удержался на ногах, уселся на попу и по инерции продолжил движение по направлению к воротам. Всё так же, с защитником на плечах, который к тому же пытался клюшкой выбить у него шайбу. Галлант сблизился с вратарём и забил. Взял немного от того самого гола Овечкина и немного от не менее легендарного финта Петера Форсберга в финале Олимпиады-1994, одной рукой заведя шайбу мимо вратаря в сетку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» OntarioHockeyLeague.

«Полнейшее унижение вратаря»

Гол привлёк внимание хоккейной общественности и мигом облетел соцсети НХЛ, TSN и Yahoo, NBC и других известных изданий. «Этот гол – превосходное сочетание силы, техники и настойчивости. Шайба Зака Галлана – кандидат на гол года», — прокомментировали видео в «твиттере» хоккейной лиги Онтарио.



«От гола Зака Галлана меня стошнило на клавиатуру. Пожалуйста, пришлите дезинфицирующие салфетки», — отметили в «твиттере» Yahoo Sports NHL. «Зак Галлан показал мастерство рук, не используя ноги. Он поборолся за шайбу, уходя от защитника, его сбили с ног, но он всё равно смог завести шайбу мимо вратаря, показав исключительную непоколебимость. Не обращая внимания на то, что он не мог контролировать направление своего движения по льду, 20-летний нападающий всё равно смог сделать обводку и забить. Невероятно», — добавил обозреватель Yahoo Sports Canada Томас Уилльямс.

«Этот гол – один из самых красивых, что мы видели в этом году. Невероятная ловкость в завершении, полнейшее унижение вратаря», — констатировал портал BarDown.



Галлан – капитан «Петерборо» и третий снайпер OHL на данный момент. Он был задрафтован «Детройтом» в третьем раунде 2017 года, но «крылышкам» не пригодился и летом 2019 года подписал контракт новичка с «Сан-Хосе». «В этом эпизоде Зака Галлана было невозможно остановить. Его повалили на лёд, но Галлан сохранил концентрацию и забил ошеломительный гол. Возможно, однажды мы увидим такие же невероятные броски Галлана и в форме «Сан-Хосе», — написал Алекс Дидион из NBC Sports.