«Финские дети учатся за месяц, а русские за неделю. Эти ребята живут на базе»

Развитие детского и юниорского хоккея в России – острая и всегда злободневная тема. Тема, в которой мы привыкли мыслить стереотипами. Мы привыкли, что Владислав Третьяк постоянно говорит о строительстве катков, что ФХР перезапускает бренд «Красная машина» под громкими лозунгами, а на деле талантливая молодёжь всё равно в основной массе стремится уехать за океан и развиваться там. Ещё мы, прекрасно зная русскую ментальность, осведомлены в разной степени о коррупции в детском спорте и нехватке толковых тренерских кадров.

«Красная машина» завелась на полную мощность. Она даст нам новых Овечкиных? В России появились полная программа подготовки юных хоккеистов. Обещают, что вырастят новое поколение сильных игроков.

«Все валят из России» — это шаблон, от которого очень сложно избавиться. Тем более когда перед глазами появляется свежий пример Василия Пономарёва – талантливейшего игрока, который уехал в Америку по совету отца, хотя к нему был серьёзный интерес у наших клубов. Дров в топку подбрасывает и отец братьев Барбашёвых, говоря, что карьеру старшему сыну загубили в ЦСКА.

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Нам очень тяжело представить, что в этом закостенелом аппарате подготовки кадров в России, о котором никогда не было принято говорить с положительной интонацией, что-то может измениться. Тяжело представить, что в нашей стране таланты могут появляться не вопреки (как Ковальчук, Овечкин, Малкин), а благодаря системе. Но давайте всё-таки не жить прошлым и понимать, что и у нас всё-таки начинают серьёзно и основательно подходить к воспитанию молодых хоккеистов.

Мнение из-за рубежа

На сайте национальной телерадиовещательной компании Финляндии «Yle» в начале декабря был размещён материал с заголовком: «У юных финских хоккеистов не было шансов в играх с российскими юниорами». С автором этого текста впечатлениями делится опытный финский тренер Исмо Лехконен, который повёз команду 2007 года рождения на турнир в Санкт-Петербург. «Я отвёз элитную команду из города Турку. Хорошие усердные ребята с горящими глазами», — рассказывает Лехконен.



Это был VII открытый турнир Петродворцового района «Приз Дворца конгрессов», прошедший в Стрельне в октябре 2019 года. Участники – две команды из Санкт-Петербурга, а также ребята из Казани, Череповца, Минска, Подольска и два еврогостя из Латвии и Финляндии. Подопечные Лехконена заняли последнее место на турнире, проиграв все матчи с общей разницей 5-43. Сам тренер, как оказалось, был вполне готов к такой разнице в классе, но всё равно остался впечатлён системой подготовки российских юниоров. Предлагаем выдержки из этого материала с высказываниями Лехконена.



«Эти ребята в России живут на базе и целенаправленно тренируются на ней уже третий год».

«Условия для тренировок обеспечила КХЛ. Поддержка юниоров в России – политическое решение».



«Во время поездки Лехконен много разговаривал с российскими коллегами. Они рассказали, что за последние четыре года произошли грандиозные изменения. КХЛ предоставляет юниорам условия для тренировок и проведения матчей и обеспечивает высочайший уровень подготовки», — пишет финский журналист.

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«У юниоров были условия того же уровня, что и у лучших финских команд – участниц чемпионатов Финляндии. Русские ребята за неделю учатся и достигают на тренировках таких успехов, которых финские юниоры добиваются за месяц», — это снова слова Лехконена.



«В Северной Америке всё устроено так же. А у нас в Финляндии – например в Хельсинки – ужасная нехватка ледовых площадок», — беспокоится тренер.

«Разница в уровне игры на турнире была колоссальной. Российские юниоры отлично играли, эти ребята – спортсмены высокого класса», — говорит Лехконен о 12-летних хоккеистах. И следом высказывает ещё одну интересную мысль на тему того, что у спортсменов зачастую «крадут» детство.



«После этих матчей ко мне подходили родители финских юниоров. Они говорили, что русские ребята могут «выгореть», и хоккей им больше не будет приносить удовольствия. Я представил себя в их возрасте, 10-12 лет, и задумался, где мне было бы интереснее – на базе или где-нибудь ещё. Я бы выбрал базу!» — уверяет Лехконен.

Исмо Лехконен (слева) Фото: twitter.com/IsmoLehkonen

«Сколько времени ваши дети проводят за телефоном? Ага, два часа. А за компьютером? Ну, по крайней мере, час-полтора, понятно. А в приставку играют? Полтора или два часа…Ага, по моим расчётам, в общей сложности это пять с половиной часов. В день!» — говорит Лехконен тем самым сердобольным финским родителям.



«Когда детям нечего делать, они пытаются занять своё время любым способом. А родители боятся, что их ребятня «выгорит». Но ведь дети всё время хотят что-то делать. Занятия должны быть разносторонними и весёлыми».



Далее Лехконен ещё много говорит о проблемах финской подготовки детей-хоккеистов, замечая, что «в Финляндии главные тормоза развития юных игроков – родители, в 99 семей из 100». Лехконен не на шутку обеспокоен тем, что ребёнок не получает необходимую помощь и поддержку из семьи, а в тренировочных комплексах не создаются хорошие условия. Несомненно, тренер и раньше понимал, что такие проблемы существуют, но заговорить о них вновь его заставил именно контраст с российской системой.

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Какой же вывод из этого можно сделать? Конечно, ещё слишком рано утверждать, что в России создали наконец мощную базу по подготовке талантов – выборка пока слишком мала. Один текст финского журналиста по итогам одного турнира ещё, по сути, ничего не значит. Но нельзя отрицать, что Ирмо Лехконен был впечатлён увиденным в России, а финское издание решилось опубликовать его мысли и доводы в местной прессе, которая явно не отличается лояльностью к нашей стране (вспомните хотя бы нападки на «Йокерит»). Значит, финнов зацепила эта разница в уровне в современном юниорском хоккее, и они понимают, к чему это может привести через 10-15 лет.

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Сейчас действительно стоит говорить только о зарождающейся тенденции, пока не заметной глазу широкого обывателя. Время собирать камни придёт чуть позже, но невозможно отрицать, что к подготовке хоккеистов в России стало уделяться гораздо больше внимания, и появилась система. Лехконен в финском тексте упоминает Санкт-Петербург и работу «Хоккейного города», которому в феврале исполнится всего лишь три года. «В команду петербургского СКА каждый год поступает тысяча заявок. Из них отбирают игроков для элитной команды», — говорит Лехконен.

«Хоккейный город» СКА Фото: khl.ru

Думается, что финского тренера смогла бы удивить не только Северная столица. Хоккейные академии высочайшего уровня есть в Ярославле, Казани, совсем недавно подобный комплекс открылся и в Омске. Наверняка это только начало масштабного проекта, но уже сделано немало. В России в последнее время стали появляться места, где детям создают шикарные условия для тренировок и жизни, а слово «база» давно утратило свою негативную коннотацию из советского прошлого. Да, это база в том смысле, что все спортсмены собраны в одном месте. Но на современные базы не нужно загонять насильно, потому что там действительно есть всё, чтобы чувствовать себя комфортно, особенно спортсменам из других городов.



И, судя по словам Лехконена, на новых русских базах юные хоккеисты не только получают максимальный уют, но и продуктивно работают. Громят сверстников из другой страны, и заставляют восторгаться колоссальным уровнем в развитии.

База ХК «Локомотив» Фото: khl.ru

Так что детско-юношеским хоккеем в России занимаются, и занимаются серьёзно. И ФХР не зря разрабатывает программы, и клубы КХЛ со своими спонсорами по мере сил помогают развитию юных талантов. Та же Хоккейная академия в Омске была построена силами «Газпрома», да и Лехконен утверждает, что команды главной лиги страны стараются обеспечить все условия.

Хоккейная академия «Авангарда» Фото: academy.hawk.ru

Не хочется сейчас петь дифирамбы, но такой подход может совершить переворот в нашем хоккее. Если в России продолжит успешное внедрение национальная программа по развитию юношеского хоккея (в США, например, таковая работает давно), если и некоторые другие клубы КХЛ попытаются выйти на строительство своих академий, то через десяток лет у нашего хоккея, возможно, будет другое лицо. Если родители юных хоккеистов будут видеть, что и в России у них есть все возможности расти и развиваться, то разговоров об отъезде в Северную Америку в подростковом возрасте станет гораздо меньше. Если мы сможем системно выпускать талантливых ребят, увеличим само количество детей, занимающихся хоккеем, то это неизменно выльется в успехи на юниорском и молодёжном уровне, а к периоду перехода во взрослый хоккей это будут уже сформировавшиеся игроки.



Всё это пока только перспектива. Необходимо сочетание ещё многих факторов, чтобы в России эта общая, национальная программа и дальше работала продуктивно. Но начало положено. Сегодня 12-летние ребята удивляют финского тренера, и хочется верить, что через 10-15 лет любая российская сборная будет способна поразить весь мир. И нам больше не придётся говорить о том, насколько больше в Канаде и США катков.