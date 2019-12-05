Крутой тренер быстро стал изгоем в Америке. Бэбкоку нужно ехать в КХЛ

Очередное американское цунами высшей справедливости, толерантности и взаимоуважения в этот раз с головой накрыло НХЛ и вытащило наружу огромный комок грязного белья, который никогда не должен был стать достоянием общественности. В сильнейшей лиге мира в очередной раз спутали приоритеты, посягнув на такую сложную и многогранную материю, как взаимоотношение наставников и игроков. Каноны самого мужского спорта, в котором нет места нытикам и доносчикам, поруганы (а ведь это только начало), и скоро в НХЛ можно смело устранять должность главного тренера. Какой же он теперь главный, если вскоре он не сможет ни прикрикнуть на подопечного, ни наказать провинившегося, ни как следует мотивировать своих парней? Просто мужчина в красивом пиджаке, и не дай бог ему обидеть словом или делом кого-то из своих подопечных. Кажется, в НХЛ ещё сами не понимают, куда катятся, отстраняя от работы людей за поступки с давно истёкшим сроком давности. Но это их проблемы.

Скоро клубы НХЛ будут тренировать женщины. Всех мужиков выгонят с работы Теперь отстранили от работы тренера «Чикаго» Кроуфорда. 12 лет назад он ударил игрока во время матча.

Это цунами не жалеет никого, и ещё неизвестно сколько будет новых жертв. Началось же всё с увольнения из «Торонто» Майка Бэбкока. Двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли уволили из «Мэйпл Лифс» по вполне спортивным причинам, после чего всплыла сначала история со «списком Марнера», а потом уже в адрес соратника Бэбкока Билла Питерса выступил Аким Алиу, и стартовал второй раунд американского шоу униженных и оскорблённых под названием #Me Too.

Движение набирает обороты, но при этом с завидной регулярностью продолжают педалировать тему плохого Бэбкока, который в один миг превратился из крутого специалиста и героя Канады в изгоя, пнуть которого – святое дело. С разной степенью жёсткости о Бэбкоке высказались Майк Коммодор, Юхан Франзен, Карло Колайаково, поработавшие с Майком в «Детройте». Интересно, что ни один из хоккеистов, который якобы страдали от работы с Бэбкоком, не жаловался бывшему генеральному менеджеру «Ред Уингз» Кену Холланду, да и вообще не вспоминал ни о чём подобном, пока не поднялась шумиха. Некрасиво? Всем наплевать, главное, что толерантно.

«Дацюк, Зеттерберг… Никто не дал отпор Бэбкоку. Все просто закрыли рты» В Америке продолжают обсуждать жёсткость тренеров. Легендарный Крис Челиос предложил байки о Бэбкоке, Кинэне и Боумэне.

В НХЛ никто и не думает как-то защитить Бэбкока или хотя бы попытаться взять его комментарий, чтобы не смотреть на ситуацию однобоко. Там проводятся какие-то расследования при полном отсутствии вещественных доказательств, но и так понятно, какая позиция относительно Майка сейчас в приоритете. Он – хороший тренер, но плохой человек, и второе – гораздо важнее.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Трудно представить, что Бэбкок с безнадёжно испорченной в последние недели репутацией сможет теперь работать в НХЛ или, например, сборной Канады. Об этом уже пишет обозреватель авторитетного издания The Hockey News Кен Кэмпбелл, и довольно забавно, что несколько генменеджеров из опрошенных журналистом полагают, будто изменившийся Майк сможет снова тренировать в НХЛ. Сложно представить, что жёсткий, требовательный, «олдскульный» тренер в 56 лет вдруг решит измениться и станет паинькой. С тем же успехом можно ждать, что Владимир Крикунов откажется от убойных предсезонных нагрузок, или Зинэтула Билялетдинов (представим, что он вернулся в КХЛ) начнёт развёрнуто и благодушным тоном отвечать на вопросы журналистов на послематчевых пресс-конференциях. Нет, такие люди – ярко выраженные харизматики, и меняться только ради того, чтобы стало удобнее окружающим, они точно не будут.

The Hockey News: Бэбкок может стать персоной нон-грата, в сборной ему не место

Такие люди, как Бэбкок, больше не нужны НХЛ – это очевидно. Майка с его шлейфом скандальности теперь вряд ли возьмут на работу даже в систему какого-либо клуба, да и сам Бэбкок не будет унижаться ради продолжения карьеры в сильнейшей лиге мира. Если бы он понял, что был не прав, или желал извиниться, то давно бы это сделал, но Майк не собирается юлить.

Ждать Бэбкока на североамериканском телевидении в роли эксперта тоже не стоит. Человека, который стал моральным преступником в глазах американской общественности, никто не будет воспринимать адекватно, а амплуа языкастого клоуна ему не к лицу.

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.

Нет, про Бэбкока в НХЛ в ближайшее время стоит забыть. Но Майку всего 56 лет – отличный возраст для тренера, в котором востребованные и сильные специалисты редко уходят на пенсию. Напрашивается вариант с работой в других лигах. Майк никогда не покидал пределов Америки, будучи тренером, зато на излёте игровой карьеры провёл один сезон в Англии. Возможно, Майк задумался бы о переезде в Европу, но будут ли там его ждать? Старый Свет пляшет под американскую дудочку, и система ценностей там точно такая же, как за океаном. Поэтому вряд ли появится спрос на тренера, который «гнобил людей без всякой причины». Толерантность, равенство, братство – Бэбкок просто не впишется.

Конечно, искать Майку новую работу сейчас вовсе не обязательно. В последние годы в «Торонто» он был самым высокооплачиваемым тренером в НХЛ, да и за предыдущие годы наверняка заработал на счастливую старость. Бэбкок спокойно может залечь на дно, но тут могут вмешаться амбиции. Захочет ли Майк заканчивать карьеру провалом в «Торонто», подкреплённым общественным порицанием? Или бросит себе новый вызов?

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Если победит второй вариант, то Бэбкоку прямая дорога в КХЛ. Здесь его встретят, как легенду, а волна американских разоблачений только поднимет его статус. В России совсем другая система координат, в которой никто не подумает осуждать канадца, да и сам Бэбкок с методами и философией старой школы сейчас гораздо более русский, чем канадский тренер. Многие наши хоккеисты нуждаются в мотивации и дают результат только при железной дисциплине, и Бэбкок точно сможет это устроить. В России никто не посмотрит косо на тренера, который иногда прибегает к нецензурной лексике, переходит на личности или заставляет своих парней давать результат даже самыми непопулярными способами. Спортивная агрессия и умеренная злоба у нас в порядке вещей – потому что это всё-таки хоккей. Более того, из российских хоккейных раздевалок редко выплывают «ужасные подробности обращения тренера и игроками», хотя у нас полно специалистов, про методы которых можно было писать целые книги.

В российском хоккее происходят изменения, но они касаются тактик, стратегий, моделей игры. Взаимоотношения «тренер-игрок» во многом остаются прежними, а результат всё так же обычно дают жёсткие тренеры, не привыкшие к церемониям. В эту среду Бэбкок впишется идеально.

Бэбкок – будущий тренер сборной России? Было бы круто, но это нереально ФХР хочет привлечь самого титулованного тренера современности к работе на благо российского хоккея.

Сразу после увольнения Майка из «Торонто», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что Бэбкок приглашён в Москву на Международный хоккейный форум, а федерация хочет привлечь специалиста к работе во благо российского хоккея. Возможно, глава штаба национальной команды просто пошутил, но роль свадебного генерала, да ещё и в России, Бэбкоку точно не к лицу. Тяжело представить, что Майк согласится быть очередным советником/консультантом в ФХР, а вот над реальной работой в клубе КХЛ Бэбкок, уверен, крепко подумает. Тем более что перед глазами у него есть пример Боба Хартли, который великолепно чувствует себя в нашей лиге.

Прямо сейчас сложно назвать команду КХЛ, в которую можно вписать Бэбкока. Майк – фигура такого масштаба, что к ней невозможно подходить по аналогии с кем-либо или чем-либо, и рассуждать, что одним он подойдёт, а другим – нет. Но точно так же в своё время мы не могли представить, что в Магнитогорск Геннадий Величкин привезёт Майка Кинэна, а Александр Крылов убедит Боба Хартли возглавить «Авангард». Возможно, найдётся ещё один руководитель, который сможет поверить в слегка сумасбродную идею и подготовить почву в клубе для прихода Бэбкока. Кстати, такой тренер обязательно привнесёт ещё и свою систему, подобно Кинэну и Хартли, на основе которой можно будет выстроить дальнейшее развитие команды.

Это будет мощное, яркое, необычное, но в то же время вполне логичное решение, и мы ждём Бэбкока в КХЛ. Там, где хоккей остаётся в первую очередь мужским спортом, Майку точно будет комфортнее.