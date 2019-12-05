Русский – опять крайний. Из всех звёзд «Далласа» из состава вывели Радулова

Так можно было наказать и Бенна, и Сегина, и добрую половину игроков «Старз». Но виноватым сделали только Александра.

Александр Радулов всё никак не разыграется. Изредка, примерно раз в месяц, у него случается яркий всплеск, когда на один матч он снова превращается в того самого безудержного хоккеиста, к которому мы привыкли, но наступает новый день, и Александр снова затихает.

Радулов играл с разными партнёрами, в разных звеньях, но пока тренерскому штабу не удаётся его разбудить. Мало того, что Александр редко набирает очки, так ещё и часто хватает глупые и абсолютно необязательные удаления в зоне атаки. В этом сезоне у него 30 штрафных минут – почти вдвое больше, чем у следующего за ним по этому показателю Джейми Олексяка.

И хоть Радулов и идёт на третьем месте в списке бомбардиров команды, но играет совсем не так, как от него ждут, и главный тренер «звёзд» Джим Монтгомери решился на крайние меры – оставить звёздного нападающего в запасе. В этом сезоне Радулов ещё не пропустил ни одного матча, но игру с «Виннипегом»будет смотреть с трибуны. Звенья на утренней раскатке выглядели следующим образом:

Бенн – Доулинг – Сегин

Янмарк – Хинтц – Павелски

Кольяно – Факса – Комо

Гурьянов – Дикинсон – Перри

Естественно, такое решение вызвало крайнее удивление, но можно постараться понять логику Монтгомери. «Даллас» проиграл последние четыре матча, в общей сложности забив лишь четыре гола, и очень быстро растерял свои позиции, которые наработал в ноябре (перед этим было 11 побед в 12 матчах). С третьего места в Западной конференции «звёзды» уже опустились на границу кубковой восьмёрки и сейчас занимают «уайлд-кард». Статистика Радулова в этих играх – 0 очков, «-3» по показателю полезности и три удаления, два из которых были реализованы соперником.

Однако неважно идут дела не только у россиянина – ниже своего уровня выступают и его постоянный партнёр Джейми Бенн (у него ярких игр было ещё меньше, чем у россиянина), и Тайлер Сегин (те же 0 очков и «-4» в последних четырёх играх), и новичок команды, признанный снайпер Джо Павелски. Однако Монтгомери решил наказать именно Радулова, а Бенна – самого очевидного кандидата на показательную порку- пожалел. Или побоялся трогать капитана?

«Больно видеть Ковальчука в такой ситуации, может, его хотят проучить?» Фетисов, Быков, Николишин и Назаров – о выводе Ильи из состава «Лос-Анджелеса».

Похожая ситуация месяц назад сложилась и в «Лос-Анджелесе», где из-за плохих результатов поспешили всю вину свалить на Илью Ковальчука. Но там хотя бы была более очевидная ситуация. А в «Далласе» выводить из состава можно едва ли не половину игроков, но назначили виноватым только Радулова.

«Радулов вне заявки. Мы делаем так, как будет лучше для «Далласа». Да, мы с ним разговаривали, я показывал видео и объяснял, какую игру жду от него. Мы делаем это с каждым игроком. Сегодня я сказал ему заранее, что в состав на матч он не попадёт. Радулов – хороший игрок, элитный игрок в НХЛ. Для него это возможность посмотреть матч, постараться вернуться в состав и начать помогать нам выигрывать», — сказал Монтгормери после тренировки.

В любом случае, будем надеяться, что это разовая акция, и Радулов вернётся в строй через матч. Кстати, в прошлом году он уже оказывался вне заявки на матч. Правда, тогда это случилось не по игровым причинам – Александр просто проспал утреннюю раскатку. И в следующем же матче оформил первый хет-трик в карьере НХЛ. Может, и в этот раз наказание добавит ему спортивной злости?

Радулов выспался и сделал первый хет-трик в НХЛ! Даже не обиделся на «Даллас» Российский форвард пропустил предыдущий матч из-за опоздания на раскатку, а теперь провёл лучший матч за карьеру в НХЛ.

Мнение Дарюса Каспарайтиса

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис считает странным, что наказывают Радулова, а не Джейми Бенна.

«Конечно, Саша Радулов – один из лидеров «Далласа», я прекрасно его знаю. Странно всё это, конечно. Может, главный тренер просто хочет послать предупреждение своим игрокам, что никто не может быть в составе на 100%. Надо работать и стараться. Саше желаю спокойствия и позитива. Конечно, тяжело постоянно быть на вершине в таком солидном по спортивным меркам возрасте. Радулов – человек с именем, это не игрок для запаса. Раз так произошло, то нужно взять небольшую паузу, перестроиться и пытаться всё доказать тренерам и команде.

Радулов – это имя в НХЛ. Я смотрю матчи, слежу за лигой, живу здесь. О Радулове говорят и пишут много. Саша всегда отдаётся на льду полностью, бьётся за себя и за всех. Возможно, всё дело в том, что в нынешнем сезоне у Радулова не так много набранных очков, как хотелось бы. Знаете, мне смешно, что капитан «Далласа» Джейми Бенн толком ничего не забивает, но у него всё хорошо, его не выводят из состава. Видимо, здесь нет ничего страшного», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.