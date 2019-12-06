Стабильность Хартли, провал Вудкрофта. Как работают канадские тренеры в КХЛ

К иностранным специалистам в КХЛ всегда приковано огромное внимание. Стоит им оступиться, их все ругают. Стоит им достичь больших достижений, все начинают говорить об их пользе. Хоккейные отношения между нами и североамериканцами всегда были особенными и сопернические ещё со времён СССР. Но проблемы и успехи не связаны с паспортом и свидетельством о рождении. Всё зависит от самого тренера, его методов работы. В последнее время немало российских специалистов работают по североамериканским конспектам, хотя некоторые эксперты считают, что североамериканский стиль не подходит для нашей лиги.

Сегодня в КХЛ работают три канадца: Боб Хартли в «Авангарде», Крейг Вудкрофт в «Динамо» Минск и Майкл Пелино в «Локомотиве». У каждого из них разные разные условия и возможности: у кого-то море денег, а кто-то вынужден пользоваться тем, что имеется. У каждого из них своё положение дел: кто-то идёт в лидерах, кто-то только выбрался из кризисного положения, а кто-то идёт на самом дне турнирной таблицы. Каждый из этих троих тренеров – отдельная история. И каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Канадские тренеры пока не впечатляют. Их клубам будет сложно в новом сезоне В минском «Динамо» и вовсе может случиться очередной провал. Всё к этому идёт.

Полный провал Вудкрофта

Крейг Вудкрофт пришёл в минское «Динамо» летом. Изначально от команды с одним из самых маленьких бюджетов ничего не ждали, ведь возможности команды серьёзно ограничены не только деньгами, но и программой развития белорусского хоккея, которая подразумевает то, что в составе «Динамо» должны играть молодые белорусы, несмотря на то что большинство из них недотягивает до уровня КХЛ.



После провальной предсезонки команда из столицы Беларуси неожиданно для всех показала неплохой старт и уверенно шла в кубковой восьмёрке. Но это была лишь иллюзия, которая создала у болельщиков обманчивые ожидания. Короткий всплеск закончился. На дистанции команда Вудкрофта показала свой реальный уровень: за последнюю 21 игру на счету минчан лишь три победы. В итоге минское «Динамо» идёт на последнем месте во всей лиге. Попасть в плей-офф поможет только чудо.

Фото: Владимир Беззубов, photo khl.ru

Винить в провалах минчан одного только Вудкрофта не стоит. Конечно, есть вопросы и к канадцу. Например, ужасная игра в меньшинстве, постоянные однотипные провалы в обороне. Много голов минчане пропускают после провалов своих защитников на чужой синей линии или после подключения защитника соперника в районе круга вбрасывания. Игроки «Динамо» очень часто отдают пасы в своей зоне через пятак, хотя ещё в детских школах учат этого не делать. Вопросы к тренеру определённо есть.

Минское «Динамо» снова на дне. Это уже диагноз? В клубе последовали новые странные кадровые решения. Что будет дальше?

Но подбор игроков оставляет желать лучшего. В команде есть несколько классных легионеров, которые без проблем найдут себе работу в клубе КХЛ с более высокими амбициями, но они в одиночку не могут тянуть команду КХЛ. «Динамо» пытается сделать упор на развитие молодёжи, но местным игрокам очень далеко до уровня российских молодых игроков. Не стоило ждать, что кто-то возьмёт и наберёт 30 очков за сезон, раскроет свой потенциал. Такая молодёжь должна расти в МХЛ или ВХЛ, большое количество молодых игроков сказывается на общем уровне команды. Попытка второпях закрыть эту проблему привела к появлению в команде возрастных белорусов, которым тоже далеко до уровня КХЛ. Генеральный директор минчан Дмитрий Басков не раз выступал в поддержку Вудкрофта, заявляя, что главная цель команды – воспитание молодёжи. До своего второго прихода Крейг ассоциировался у болельщиков минчан с тренером-победителем. Сейчас же многие считают совсем иначе.

Спаситель Пелино

Этот канадский специалист стал старшим тренером «Локомотива» 21 октября. До этого командой успели поруководить другой канадец Мактавиш и спортдиректор ярославцев Ардашев. На момент этого назначения «Локомотив» занимал 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 18 матчах. Сейчас «железнодорожники» идут в восьмёрке, набрав 23 очка в 17 матчах после назначения Пелино. От третьего места Западной конференции их отделяет всего три балла.

КХЛ меняется в лучшую сторону. Ещё год назад в это было трудно поверить Наша лига мощно добавила в непредсказуемости и спортивной конкуренции. Таблицы и сравнения.

Ярославская команда была хорошо укомплектована летом, поэтому даже после провала Мактавиша не было сомнений, что «Локомотив» выберется из кризиса. Кто знает, может и у Мактавиша бы получилось, но руководство клуба решило иначе. Хотя боссам ярославцев стоило ещё летом учесть то, что канадец давно не работал на тренерском мостике.



Майкл Пелино сменил спортдиректора Ардашева, который не смог сильно изменить ситуацию. «Локомотив» сегодня набрал ход: вратари выручают, лидеры забивают. Работы ещё хватает, но необходимый минимум по исправлению ситуации уже сделан. Возможно, если бы не возня в начале сезона, то мы бы видели «Локомотив» немного выше в турнирной таблице. Ярославцы должны попасть в плей-офф, а там они обязательно пошумят.

Фото: Григорий Соколов, photo khl.ru

К Хартли проявляют интерес в НХЛ?

В прошлом сезоне «Авангард» под руководством Боба Хартли смог сразу выйти в финал Кубка Гагарина. Сейчас подопечные североамериканца идут на втором месте в таблице Восточной конференции, ближайший преследователь отстаёт на пять очков. Положение дел у команды очень хорошее, несмотря на эпидемию травм.

Хартли – один из самых крутых специалистов в нашей лиге. На счету этого тренера немалый и, что немаловажно, свежий опыт работы в НХЛ и на международной арене. Под его руководством «Авангард» стал настоящим монстром. Если кто-то говорит о бесполезности североамериканских специалистов, просто напомните им о Хартли. Совсем недавно появились слухи, что руководство «Монреаля» связалось с канадским специалистом по поводу его возможного возвращения в Канаду. Эту информацию позже подтвердил Максим Сушинский:



«Бержевен ему звонил, но не встречался. Да, разговор касался возможной работы в «Монреале». Боб сказал, что работает в «Авангарде» и никаких переговоров вести не будет», — сказал Сушинский.



Но ещё позже сам Боб Хартли опроверг существование каких-либо переговоров с «Монреалем»:



«Я возглавлю «Монреаль»? Нет-нет-нет. В «Монреале» сейчас нет работы. Когда я приземлился вчера в Новосибирске и включил телефон, просто обалдел. Десятки сообщений и звонков. Поначалу не мог понять, что вообще происходит. Как только я разобрался с делами, связался с Максимом. Объяснил ему, что в современном мире стоит какой-то новости появиться хоть где, через пару минут она появится везде. Сказал ему, что он получит несколько звонков от российских журналистов. Может, и не только российских. И что будут вопросы про «Монреаль» и Боба Хартли. Но это просто болтовня. Никто не звонил мне из «Канадиенс». Я ни с кем не разговаривал на этот счёт», — сказал рулевой «Авангарда»



Даже если информация про «Монреаль» неправда, это не значит, что Хартли не интересует менеджеров за океаном. Не бывает дыма без огня. Ведь Хартли – высококлассный специалист, который зарекомендовал себя по обе стороны океана.