«Игрок гостей как бы спаривает защитников минчан». Лучший онлайн сезона КХЛ

Увы, но в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» снова не впечатляет. Болельщики заждались от своей команды положительного результата. Люди хотят посмотреть на свой клуб в матчах плей-офф, но о какой восьмёрке на Западе можно мечтать с такой игрой?

Стоит признать, что очередное приглашение в столицу Беларуси канадского тренера Крэйга Вудкрофта не принесло результата. С таким же успехом в «Динамо» мог работать любой доморощенный тренеры. Было бы точно не хуже, так как хуже уже некуда.

Минское «Динамо» снова на дне. Это уже диагноз? В клубе последовали новые странные кадровые решения. Что будет дальше?

Конечно, слабовато выглядит и состав «зубров», но тут уже вопрос к менеджерам минского клуба. В «Динамо» много игроков, подходящих по уровню скорее для игры в ВХЛ, нежели для сражений в КХЛ. Только вдумайтесь: в последних 22 матчах динамовцы выиграли только трижды (!). Интересно, как при таких раскладах до сих пор не уволили ни тренерский штаб, ни менеджмент минского клуба. Тем более все знают, что президент Беларуси Александр Лукашенко всегда жёстко спрашивает за спортивные результаты, а хоккей и вовсе его любимый вид спорта.



На фоне игры минского «Динамо» онлайн, который был проведён из Минска, выглядит произведением искусства. Мы решили подобрать для вас 10 самых ярких цитат из этой текстовой трансляции, которая поднимет вам настроение в пятничный вечер.



— Атака «Динамо». В действиях минчан видим приятную новизну. Как много новых, неожиданных технических приемов, тактических ходов.



— Очередная атака хозяев. Активен Китаров. В его действиях море фантазии, лукавая хитрость, веселое творчество.



— Хоккей мы любим за вихревые атаки и, конечно же, за те мгновения, когда за воротами зажигается красная лампочка — сигнал бедствия обороняющихся. Естественно, лучше, когда побеждает «Динамо». Но все равно шайбы, заброшенные в любые ворота, украшают игру.

Стабильность Хартли, провал Вудкрофта. Как работают канадские тренеры в КХЛ Возможно, в ближайшем будущем в нашей лиге станет на одного канадца меньше.

— Атака минчан. Шайба быстро скользит от клюшки одного игрока к другому. Успеть поймать такую шайбу даже взглядом почти невозможно. Подъяпольский действует за счёт интуиции. Это признак высокой культуры голкипера.



— Наконец появился на площадке удалённый Евенко. Но что это? Он не спешит в свою зону? Не участвует в обороне? Он спешит скорее на смену…



— Спунер, скрытно маневрируя без шайбы, вдруг рванул в сторону, получил пас и, быстро выйдя один на один с вратарём не смог перехитрить Подъяпольского.

— Атака гостей. Нападающий «Северстали» маневрирует в средней зоне, меняет фланги. Он как бы спаривает защитников минчан Знахаренко и Готовца. Всё это нарушает привычные схемы обороны «Динамо».



— Почти во всех звеньях «Динамо» сыгранность построена на интуиции. Хоккеисты звена творчески подходят к игре и отлично знают друг друга. Это помогает им рассчитывать развитие атак, выражаясь шахматным языком, на несколько ходов вперёд.

Канадские тренеры пока не впечатляют. Их клубам будет сложно в новом сезоне В минском «Динамо» и вовсе может случиться очередной провал. Всё к этому идёт.

— Позиционная атака «Динамо». Сыгранность минчан абсолютная. Игроки, словно скрипачи в ансамбле, отлично понимают друг друга. Шайба будто по невидимой струне скользит от одной клюшки к другой.



— Безупречная игра Подъяпольского портит настроение минчанам, что они теряют веру в возможность поразить ворота «Северстали».



К чести минского «Динамо» отметим, что матч с «Северсталью» «зубры» всё-таки вытащили, отыгравшись со счёта 0:3 и заработав одно очко. Одно, так как в серии буллитов коллектив Крэйга Вудкрофта всё же уступил. Череповец увёз из столицы Беларуси два очка. Динамовцы же так и остались на последнем месте в Западной конференции.