«Если побью рекод Гретцки, сразу выйду на пенсию». Красивые планы Овечкина в НХЛ

А вот Кузнецов о рекордах не думает — просто продолжает забивать.

Поездка «Вашингтона» по Калифорнии завершалась матчем «столичных» против «Анахайма». Настроение у команды Александра Овечкина в этом выездном турне было приподнятым — и «акулы», и «короли» остались без набранных очков, а сам капитан «Вашингтона» накануне встречи с «Дакс» был приглашён в телевизионную студию ESPN. Там его логично спросили про Уэйна Гретцки — ключевую фигуру в деле развития хоккея в Калифорнии — и возможность побить его рекорд по заброшенным шайбам.

«Если обойду Гретцки, то вы, вероятно, никогда больше не увидите меня на льду», — засмеялся Овечкин. «Мгновенный выход на пенсию?», — спросила обозреватель Линда Кон. «Да, сразу. Салют!», — с улыбкой сказал Александр и сделал «салют» рукой.



Затронули в беседе и вопрос о том, как Овечкину удалось избегать серьёзных травм на протяжении всей своей карьеры — этот фактор может стать ключевым в деле преследования рекорда Гретцки.

«Наклейка на шлеме свела меня с ума». Овечкин не выдержал и зажёг паяльную лампу Капитан «Вашингтона» — мастер на все руки. Однажды он был на игре с пилой, теперь попросил паяльник.

«Мать-природа дала мне великолепное тело. Мои родители постарались, спасибо папе с мамой и природе. Словом, из России с любовью. Я должен оставаться здоровым. Я должен быть в хорошей форме. Конечно, я попытаюсь догнать Гретцки, но никто не знает, что произойдёт в будущем», — резюмировал Овечкин.

Увы, но самому Овечкину в матче с «Дакс» отличиться так и не удалось, хотя Александр очень старался. Он стал самым активным хоккеистом «Вашингтона» в этой встрече (5 бросков), однако голами отметились другие «столичные». Одним из таковых стал Евгений Кузнецов, который забросил вторую шайбу «Кэпиталз» в этой встрече: в начале второго периода он реализовал численное преимущество хитрым броском в ближний угол.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Кроме Кузнецова, эффектным голом отметился и Трэвис Бойд, который переиграл голкипера-ветерана «уток» Райана Миллера броском с очень острого угла.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

А победным взятием ворот для гостей стала шайба Якуба Враны. Чех забил 6 голов в последних 9 матчах и оказывает Овечкину максимальную поддержку в снайперском деле: между Враной и россиянином теперь только 5 голов разницы.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Многие болельщики предполагали, что в этом матче получит развитие «тема плевков», поскольку в середине ноября НХЛ дисквалифицировала нападающего Гарнета Хэтэуэя на три матча за плевок в лицо защитнику «Дакс» Эрику Гудбрансону .



«Мы готовы ко всему. Возможно, будут какие-то глупые вещи», — говорил перед стартовым вбрасыванием силовик «Кэпиталз» Том Уилсон. В начале второго периода Хэтэуэй и Гудбрансон попытались подраться, но вмешались лайнсмены, а плеваться больше никому в голову не пришло.



Ещё одним героем встречи стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 27 бросков из 29 и совершивший несколько умопомрачительных сейвов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

В одном из эпизодов Холтби едва не попал по собственным воротам, пытаясь отпасовать партнёрам, но шайба прошла мимо створа.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».