Бывшая жена Зайцева просит помощи канадских СМИ. Говорит, хоккеист похитил детей

Защитник Никита Зайцев загремел в очередной скандал. «Чемпионат» уже писал о начале этой истории – несколько месяцев назад хоккеист развёлся с женой Маргаритой, и она через суд требовала у него треть доходов.

Уже летом, когда всплыла история с разводом, стала проясняться истинная причина того, что Зайцев после сезона попросил обмена из «Торонто». Формулировка «по личным причинам», которая давалась изначально, слишком расплывчата и может означать всё, что угодно. Очевидно, личные причины были напрямую связаны с разладом в семье.

В конце ноября защитник покинул расположение «Оттавы» по личным причинам, слетал на несколько дней в Москву, чтобы, как оказалось, забрать у бывшей супруги их общих дочек Веру и Соню и оставил их своим родителям. Тут же через соцсети обе стороны принялись друг друга обвинять. Маргарита заявляла, что Никита похитил её детей и не даёт даже видеться с ними. Отец игрока обвинил девушку в непотребном поведении. Но накануне всё приняло более серьёзный оборот. Маргарита опубликовало видео, на котором Зайцев и ещё двое мужчин убегают вместе с детьми на руках от двух женщин. Бывшая жена опубликовала две записи в «Инстаграме», на русском и английском языках, объясняя свою позицию.

Отец Зайцева обвинил бывшую супругу хоккеиста в приёме наркотиков и разврате

«Вот уже 12 дней я не знаю, где мои девочки, не знаю, с кем они! Ведь их папа находится не в России! Я писала несколько заявлений во всевозможные инстанции, включая полицию, на которую я рассчитывала, и умоляла найти моих детей, но до сих пор от них так и не поступило никакого ответа! 12-й день стоят в ушах их плач и крики «мама, мама, не хочу, помогите», вся эта картина… Их ручки, протянутые ко мне, и моё чувство бессилия против трёх взрослых мужчин, убегающих с малышками в машину… Это просто варварство какое-то, 90-е вроде прошли, но получается, что я даже в детский центр спокойно с детьми выехать не могу. Няне порвали ухо, меня схватил какой-то посторонний мужчина, малышек насильно вырывали за ручки, нам с няней ничего не оставалось делать, как отпустить их, чтобы просто не покалечить», — написала бывшая жена Зайцева в своём «инстаграме».

Игорь Зайцев, отец Никиты, рассказал свою версию о том, что Маргарита не заботилась о дочках, принимала наркотики и проводила время с любовником.

Реакция в Северной Америке

Видео быстро разлетелось по Интернету и дошло до Северной Америки. Зайцев больше отмалчиваться не мог, но сам с прессой говорить отказался, сделав заявление через своего агента Дэна Мильштейна. Резонанс был настолько громким, что делать заявление пришлось не только агенту игрока, но и «Оттаве». «Сенаторз» не будут комментировать личные и семейные дела своих игроков. В этом конкретном случае единственное, что мы можем сказать, это то, что игрок разговаривал с руководством клуба и завершил нас, что дети в России и находятся в безопасности. Мы держим контакт с НХЛ по этому вопросу и будем работать с целью обеспечения всех необходимых мер», — говорится в заявлении клуба.

Агент Зайцева ответил на обвинения бывшей жены хоккеиста в похищении детей

Канадские СМИ не обошли стороной этот скандал, но в большинстве своём не спешат вставать на чью-либо сторону и высказывать мнения, и просто сухо констатируют факты. А мнения хоккейных болельщиков в Северной Америке разделились. Одни принялась «закапывать» Зайцева, однако большая часть приняла его сторону и говорила о том, что Никита спас своих детей от нерадивой матери и неверной жены.



«Душераздирающие новости о Никите Зайцеве. НХЛ и «Оттава» должны вмешаться и сделать что-то для его семьи (кроме того, чтобы вышвырнуть его к чёрту из лиги)», — пишет в «Твиттере» Том Хантер.



«Россия – дикое место. Если «Оттава» и НХЛ верят, что дети Зайцева в безопасности, о них заботятся, и что место Никиты – на льду, то этот вопрос должен быть закрыт для публики. Никита проводит хороший первый сезон в «Оттаве», — не соглашается Райан.



«Зайцев спас своих детей от алкоголички и наркоманки. Я дождусь дальнейших доказательств, но я ценю, что он сделал ради спасения своих детей», — пишет Кота.

Отец Зайцева — о бывшей жене сына: ползала по столу, засыпанному марихуаной

«Это очень странное видео, но кроме этого больше нечего сказать, потому что всё будет обычной спекуляцией. Смотришь видео, и у тебя возникает куча вопросов. Давайте дождёмся, как история будет развиваться дальше. Спекулировать опасно. Зайцев – человек, который редко общается с прессой. После просмотра видео возникает много вопросов. Нам не дадут задавать вопросы, но я гарантирую, что из задаёт Билл Дэйли», — сказали ведущие подкаста The Drive на TSN Иэн Мендес и Ли Версаг.

«Никто не знает обстоятельств, которые заставили Зайцева так болезненно забрать детей у их матери. Я считаю, хоккейный мир должен предоставить ему шанс самому объяснить свои действия перед тем, как начинать его уничтожать, как вы любите делать. Говорю как человек, который сам силой спасал ребёнка из опасной ситуации, иногда это необходимо сделать. Если ты мультимиллионер, и твой ребёнок в опасности, стал бы преодолевать бюрократические проволочки, связанные с международным иском об опеке? Надеюсь, ты ответишь нет.



Мы не имеем ни малейшего понятия, какие обстоятельства есть в этой битве между Зайцевым и его женой. Но если мы сразу же будем на всех накидываться, не видя всей картины, мы рискуем потерять право защищать себя. Хоккейное сообщество должно быть лучше», — пишет автор блога Juicedballs.com Ники Пиццас.



Честно говоря, на чьей бы стороне ни была правда, история всё равно грязная и отвратительная, и в ней нельзя встать ни на одну сторону. Во-первых, потому, что сейчас на публику выносится самое грязное бельё, и это само по себе некрасиво. Во-вторых, потому что никто не знает правды, кроме них самих. Да и сами Никита с Маргаритой могут видеть ситуацию каждый по-своему. В-третьих, потому что кто бы ни был виноват, грань перешли оба. Не давать видеться с детьми, как в случае с Маргаритой, или красть детей, как это сделал Никита, делиться в соцсетях подробностями своих внутрисемейных конфликтов – это, хоть в современном мире это и становится привычным, всё равно остаётся некрасивым поступком.