Что происходит с Бобровским и Василевским? Как играют российские вратари НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ в самом разгаре. Мы решили рассказать о том, как проводят сезон российские вратари и сравнить их показатели и контракты. Некоторые голкиперы должны серьёзно прибавлять.
Семён Варламов («Айлендерс»), 31 год
16 игр, 9 побед, 92,3% отражённых бросков, 2,35 коэффициент надёжности
Зарплата: $5 млн в год
Довольно неплохо выглядит в «Айлендерс» вратарь Семён Варламов, перебравшийся в Нью-Йорк из «Колорадо». Конечно, большая роль здесь и в тактической схеме и игровой модели главного тренера Барри Тротца. Кроме того, в «Айлендерс» играет немец Томас Грайсс, который тоже получает немало времени на льду и даёт передышку Варламову. Но у Грайсса последний год контракта. Вероятно, после нынешнего сезона мы увидим в «Айлендерс» российский дуэт вратарей Варламов – Сорокин.
Фото: Gregory Shamus/Getty Images
Сергей Бобровский («Флорида»), 31 год
21 игра, 9 побед, 88,4% отражённых бросков, 3,48 коэффициент надёжности
Зарплата: $10 млн в год
Бобровский пока что главное разочарование среди российских вратарей в НХЛ. Человек подписался на огромные деньги во «Флориду». Но если друг и бывший партнёр Бобровского по «Коламбусу» Артемий Панарин «зажигает» в «Рейнджерс», то у Бобровского в новой команде дела не идут. Не зря главный тренер «пантер» Джоэль Кенневилль уже принялся воспитывать Сергея и оставлять его в запасе. Бобровскому необходимо как можно быстрее прибавлять в своей игре и выходить на привычный для себя высокий уровень.
Александр Георгиев («Рейнджерс»), 23 года
13 игр, 7 побед, 91,9% отражённых бросков, 2,90 коэффициент надёжности
Зарплата: $792,5 тыс в год
В матче с «Монреалем» вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок, но его команда всё равно проиграла канадскому клубу (1:2). Георгиев долго пробивался в состав «синерубашечников» через фарм, поэтому сейчас у Александра даже не максимальный для новичка контракт. Но смена для стареющего шведа Хенрика Лундквиста растёт достойная.
Георгиев постоянно работает над собой, никогда не опускает рук, вызывался в сборную России на прошлый чемпионат мира. Нет сомнений, что со временем Георгиев вырастет в большого вратаря. Однако в предыдущем сезоне НХЛ Александр играл лучше, чем сейчас, так что это тоже повод задуматься. У Александра истекает контракт, следующим летом нужно заключать новый, так что важно себя проявить с лучшей стороны.
Антон Худобин («Даллас»), 33 года
12 игр, 6 побед, 92,2% отражённых бросков, 2,39 коэффициент надёжности
Зарплата: $2,5 млн в год
Антон Худобин – идеальный второй номер для клубов НХЛ. Россиянин давно смирился с этой ролью. Судя по всему, она его полностью устраивает. Зарплата у Антона вполне себе неплохая, в «Далласе» играют его друзья Радулов и Гурьянов, а сам Худобин в нужный момент подменяет Бена Бишопа. Не зря Худобина даже признавали лучшим вратарём НХЛ серди бэкапов. В 33 года поздно думать о каких-то серьёзных изменениях, нужно просто держать свой уровень, зарабатывать деньги и получать удовольствие от хоккея.
Фото: Jonathan Daniel/Getty Images
Андрей Василевский («Тампа»), 25 лет
19 игр, 10 побед, 90,3% отражённых бросков, 3,01 коэффициент надёжности
Зарплата: $3,5 млн в год
Василевский – ещё одно разочарование нынешнего сезона. Но если Бобровский проваливается во «Флориде» с треском, то Андрей не так плох. Однако Василевский может и должен играть лучше. Тем более что россиянин последний год получает зарплату в $3,5 млн. Со следующего сезона у него начинает действовать новый контракт, по которому Василевский будет зарабатывать $9,5 млн в год. Таким образом, спрос с голкипера возрастёт в разы. Пока же «Тампа» с Василевским идёт вне зоны плей-офф Восточной конференции.
Илья Самсонов («Вашингтон»), 22 года
10 игр, 7 побед, 91,7% отражённых бросков, 2,42 коэффициент надёжности
Зарплата: $925 тыс в год
Самсонов, в отличие от Георгиева, получает максимальную зарплату по контракту новичка. Илья хорош для новичка и бэкапа, с таким вторым номером тренерский штаб и первый голкипер «столичных» Брэйден Холтби могут быть спокойны. Конечно, большую роль играет наличие в составе «Кэпиталз» других россиян, включая звёздного капитана Александра Овечкина. С такими партнёрами адаптация к новым условиям проходит гораздо легче и быстрее. Видно, что Самсонов уже стал в «Вашингтоне» своим и чувствует себя здесь замечательно.
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