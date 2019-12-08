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«Детройт» — «Питтсбург» — 3:5 — обзор матча, Малкин набрал 3 очка

Максим Замятин
Малкин неудержим! 12 очков в шести матчах и шикарный гол с разворота
В Детройте Евгений традиционно очень хорош — 29 очков в 19 матчах за карьеру.
Хоккей / НХЛ 0

«Евгений Малкин давно не играл так здорово. Его катание возвращается к лучшим образцам -становится мягким, гладким. Всем, кто этого не сделал, пора срочно взять его в свою команду в фэнтэзи. «Пингвины» здорово перенастроили свою команду, теперь у всех свои роли, они быстры. Но защитник в топ-4 им всё ещё необходим», — отметил после матча с «Ред Уингз» обозреватель ESPN Джон Буччигросс.

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Евгений был «горяч», а голкипер «Пингвинз» Тристан Джарри — великолепен.

Евгений действительно обрёл новую жизнь, восстановившись после травмы. Своё собственное обещание играть лучше он сдержал, а очередные 3 (1+2) набранных очка стали тому лучшим доказательством. Нет сомнений, что неплохой настрой для уральца был обеспечен и хорошей игрой с «Аризоной», когда Малкин забил победный гол, обыграв своего старого приятеля Фила Кессела, из-за которого в былые годы было сломано немало копий.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель (Летанг, Малкин) – 05:37' (5x5)   0:2 Руведел (Малкин, Гюнцель) – 17:24' (5x5)   1:2 Фаббри (Бертуцци, Ларкин) – 26:02' (5x4)   1:3 Малкин (Гюнцель, Руведел) – 30:42' (5x5)   1:4 Кагун (Марино, Петтерссон) – 41:38' (5x5)   2:4 Гронек (Хельм) – 53:00' (5x5)   3:4 Ларкин (Фаббри, Холовски) – 56:56' (6x4)   3:5 Марино (Летанг, Танев) – 59:51' (en)

«Питтсбург» ожидаемо был фаворитом в матче против проваливающего сезон «Детройта», и серьёзный задел для победы «пингвины» сделали уже в первом периоде. На шестой минуте Малкин протащил шайбу в чужую зону, увидел открытого в углу Криса Летанга и двинулся на пятачок, где уже воевал Джейк Гюнцель, — именно от него шайба и отскочила в ворота «Ред Уингз», дав гостям возможность открыть счёт.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Чуть позже Малкин и тот же Гюнцель ассистировали Чаду Руведелу, который упрочил преимущество «Пингвинз» в конце первого периода.

Евгений Малкин в шести последних матчах:

27 ноября («Ванкувер») — 2 гола, 3 передачи, «+1»,
29 ноября («Коламбус») — 2 передачи, «-1»,
30 ноября («Сент-Луис») — 1 передача, «+1»,
4 декабря («Сент-Луис») — 0, «+1»,
6 декабря («Аризона») — 1 гол, «+1»,
7 декабря («Детройт») — 1 гол, 2 передачи, «+2».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Ну а затем Малкин забил, сделав это броском с разворота из окружения трёх соперников. «Сейчас Джино играет на самом высоком уровне. Просто интересно быть частью этого, наблюдать за ним. Малкин действительно великолепный хоккеист», — отметил Джейк Гюнцель.

Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В последних семи матчах «Питтсбург» одержал пять побед и почти догнал тройку лидеров Столичного дивизиона — до третьего места, на котором расположилась «Филадельфия», осталось одно очко.

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