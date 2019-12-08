Малкин неудержим! 12 очков в шести матчах и шикарный гол с разворота

«Евгений Малкин давно не играл так здорово. Его катание возвращается к лучшим образцам -становится мягким, гладким. Всем, кто этого не сделал, пора срочно взять его в свою команду в фэнтэзи. «Пингвины» здорово перенастроили свою команду, теперь у всех свои роли, они быстры. Но защитник в топ-4 им всё ещё необходим», — отметил после матча с «Ред Уингз» обозреватель ESPN Джон Буччигросс.

Хитрый гол Малкина! Одним движением клюшки из окружения четырёх соперников Евгений был «горяч», а голкипер «Пингвинз» Тристан Джарри — великолепен.

Евгений действительно обрёл новую жизнь, восстановившись после травмы. Своё собственное обещание играть лучше он сдержал, а очередные 3 (1+2) набранных очка стали тому лучшим доказательством. Нет сомнений, что неплохой настрой для уральца был обеспечен и хорошей игрой с «Аризоной», когда Малкин забил победный гол, обыграв своего старого приятеля Фила Кессела, из-за которого в былые годы было сломано немало копий.

«Питтсбург» ожидаемо был фаворитом в матче против проваливающего сезон «Детройта», и серьёзный задел для победы «пингвины» сделали уже в первом периоде. На шестой минуте Малкин протащил шайбу в чужую зону, увидел открытого в углу Криса Летанга и двинулся на пятачок, где уже воевал Джейк Гюнцель, — именно от него шайба и отскочила в ворота «Ред Уингз», дав гостям возможность открыть счёт.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Чуть позже Малкин и тот же Гюнцель ассистировали Чаду Руведелу, который упрочил преимущество «Пингвинз» в конце первого периода.





27 ноября («Ванкувер») — 2 гола, 3 передачи, «+1»,

29 ноября («Коламбус») — 2 передачи, «-1»,

30 ноября («Сент-Луис») — 1 передача, «+1»,

4 декабря («Сент-Луис») — 0, «+1»,

6 декабря («Аризона») — 1 гол, «+1»,

7 декабря («Детройт») — 1 гол, 2 передачи, «+2». Евгений Малкин в шести последних матчах:27 ноября («Ванкувер») — 2 гола, 3 передачи, «+1»,29 ноября («Коламбус») — 2 передачи, «-1»,30 ноября («Сент-Луис») — 1 передача, «+1»,4 декабря («Сент-Луис») — 0, «+1»,6 декабря («Аризона») — 1 гол, «+1»,7 декабря («Детройт») — 1 гол, 2 передачи, «+2».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Ну а затем Малкин забил, сделав это броском с разворота из окружения трёх соперников. «Сейчас Джино играет на самом высоком уровне. Просто интересно быть частью этого, наблюдать за ним. Малкин действительно великолепный хоккеист», — отметил Джейк Гюнцель.

Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В последних семи матчах «Питтсбург» одержал пять побед и почти догнал тройку лидеров Столичного дивизиона — до третьего места, на котором расположилась «Филадельфия», осталось одно очко.