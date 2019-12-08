Бежит, давит, забивает. Ничушкина называли «дуболомом», а он снова удивил НХЛ

У Валерия четыре гола в последних семи матчах, сейчас больше него в «Колорадо» забивает только Маккиннон.

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик сейчас выглядит гением. Летом он пригласил Валерия Ничушкина, дав ему контракт на $ 850 тыс. Деньги по меркам НХЛ практически минимальные, риска никакого, а выгода оказалась максимальной. Сейчас россиянин отрабатывает каждый цент, даже больше.

В новой команде Ничушкин сразу освоился в роли игрока четвёртого звена, выполнял много черновой работы и искал пути к воротам соперников. Первые полтора месяца забить не получалось, и его голевая засуха длилась 92 матча (включая предыдущие сезоны). А потом натурально прорвало – один гол, второй, третий. Внезапно Ничушкин превратился из обычного энерджайзера в машину по забиванию голов! В составе «Колорадо» только у Натана Маккиннона в последних семи матчах больше заброшенных шайб, и ненамного (у Ничушкина четыре, у Маккиннона – пять).

Ничушкина не остановить! Забил победный гол в меньшинстве, обокрав соперника У Валерия 4 очка в пяти матчах. И это после столь длительной засухи.

Свои голевые свершения Ничушкин продолжил в матче с «Бостоном», который на своей арене ещё ни разу не оставался без набранных очков в этом сезоне. Дела для «лавин» осложнились травмой основного вратаря Филипа Грубауэра в первом периоде, который, очевидно, потянул пах, и защитника Кэйла Макара. Кандидат на приз лучшего новичка лиги пострадал от Брэда Маршана, который приложил его у борта и нанёс травму руки. Но даже с потерями «Колорадо» было не остановить.

«Бостон» забил первым, но вёл недолго – через несколько минут Ничушкин забил в своём фирменном стиле, о котором мы уже начали забывать в прошлом сезоне. Сейчас Валерий выглядит тем самым игроком, которого «Даллас» выбирал в первом раунде и о котором Яромир Ягр когда-то сказал, что он может стать лучшим в НХЛ. Ничушкин вернул уверенность в себе, и вместе с ней вернулись сила и пробивная мощь.

Сегодня он прошёл оборону «Бостона», как нож сквозь масло. Потерял шайбу после входа в зону, но она отскочила от конька Пэра Линдхольма на клюшку Мэтту Ньето. Ничушкин же продолжил двигаться к воротам, получил передачу, совершил обводку и послал шайбу в сетку с неудобной. «Лавины» забили ещё трижды и выиграли шестой матч кряду.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Я так счастлив быть в «Колорадо», сейчас я люблю хоккей всё больше и больше. Когда забил первый гол, почувствовал облегчение, гора с плеч упала. Этот гол зарядил меня энергией, я стал получать больше игрового времени, это сильно помогает», — признавался обычно молчаливый Ничушкин.

Сейчас сложно представить, что «Даллас» выкупил его контракт, что в прошлом сезоне и даже месяц назад на Ничушкине ставили крест, называли «дуболомом», рассуждали о том, что он окончательно скатился из пробивного и забивного нападающего в обычного бегунка и форварда оборонительного плана. Теперь о Ничушкине говорят не с пренебрежением, а с восхищением, он превращается в одного из ключевых игроков «лавин» и воскрешает потухшую, казалось бы, карьеру.

Должен был стать звездой НХЛ, теперь никому не нужен. Фиаско Ничушкина Ждём Валерия в России на перезапуск карьеры?

«От Ничушкина ожидали многого после перехода в «Колорадо». Он медленно начал сезон, не забивал на протяжении первых 18 матчей. В последних семи играх он забил четыре гола. Можно сказать, Ничушкин вошёл в ритм», — написал обозреватель Sportsnet Джон Шэннон.

Статистика Валерия Ничушкина в сезоне НХЛ-2019/20