У Радулова нельзя отнимать хоккей. «Даллас» знает, как наказать русского игрока

Александр Радулов пропустил предыдущий матч «Далласа» по решению тренера. Вопросов у главного тренера Джима Монтгомери к нему накопилось много – удаления, которые подводили команду, отсутствие очков в последнее время и в целом блеклая игра в атаке.



На игру с «Айлендерс» россиянин вернулся в состав, выйдя во втором звене с Роопе Хинцем и Джо Павелски. «В этот раз «Я обращался с ним так же, как в прошлый раз. Не говорил с ним о возвращении ни в прошлом сезоне, ни в этом. Понятно, что когда убираешь игрока из состава, ты как тренер должен с ним поговорить. О том, почему так получилось, чтобы игрок знал, что ему делать, чтобы вернуться в состав», — сказал перед игрой Монтгомери.

Русский – опять крайний. Из всех звёзд «Далласа» из состава вывели Радулова Так можно было наказать и Бенна, и Сегина, и добрую половину игроков «Старз». Но виноватым сделали только Александра.

«Даллас» после серии из четырёх поражений выиграл два матча подряд. Снова как часы заработало меньшинство, а розыгрыш большинства и вовсе поднялся на невиданный уровень – «звёзды» забили четыре гола в семи последних попытках, а сегодня реализовали оба удаления «островитян».

Радулов вышел на игру максимально заряженным и всю игру доказывал, что его нельзя оставлять без любимой игры. Эмоции кипят, адреналин зашкаливает – для Александра это как воздух. Отними у него хоккей, и он разозлится и заведётся. И сделает всё, чтобы такого не повторилось. Сегодня он был везде – выигрывал борьбу за шайбу, раздавал передачи, забивал.



В первом периоде он реализовал первое же удаление «Айлендерс» — шайба липла к его клюшке, он кружил в зоне атаки, как заведённый, и в итоге нанёс точный бросок через трафик, который оказался неберущимся для Томаса Грайсса. Этот гол стал для Радулова первым за две недели.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Во втором периоде Радулов соорудил гол для Гурьянова – при игре в большинстве получил передачу и тут же прострелил на пятак, где уже дежурил партнёр. Денису оставалось только подставить клюшку. Всё-таки идеальный Радулов – это злой Радулов, а «Айлендерс» просто не повезло оказаться у него на пути.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Может, «Далласу» убирать Радулова из состава раз в месяц, чтобы он оставался злым?»

«Радулов – элитный игрок, я особенно не беспокоился из-за того, что он пропустил матч по решению тренера. Возможно, ему в любом случае требовался небольшой отдых. Надеюсь, он почувствовал заряженность и готовность играть», — отметил вратарь Бен Бишоп, который отразил 34 из 35 бросков.



«Радулов излучал энергию, он много владел шайбой, хорошо её двигал, здорово смотрелся в атаке и обороне. Радулов сегодня сыграл очень хорошо», — сказал довольный Монтгомери.



«Может, «Далласу» надо убирать Радулова из состава раз в месяц, чтобы он оставался злым и продолжал забивать?», — спрашивает комментатор матчей «звёзд» Брюс Левайн.

Кажется, в «Далласе» вывели правильную формулу наказания русской звезды. В прошлом сезоне, когда Радулова так же сажали в запас, он оформил хет-трик после возвращения в состав. Сегодня – забил победный гол, сделал передачу, ни разу не удалился и был признан первой звездой встречи. Абсолютно заслуженно. «Это элитный хоккеист и плеймейкер. Когда он так играет, то выводит команду на новый уровень», — заключил Монтгомери.



Статистика Александра Радулова в сезоне НХЛ-2019/20