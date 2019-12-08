Мечтал об НХЛ, а доигрался до «Вышки». Почему сдувается Кравцов

Позапрошлый сезон можно назвать для Виталия Кравцова прорывным. Совсем молодой паренёк тогда ещё команды Анвара Гатиятулина здорово проявил себя в плей-офф, набрав в 16 матчах 11 (6+5) очков и здорово попортив нервы соперникам. «Трактор» тогда дошёл до финала Восточной конференции. На пути уральцев смог встать лишь будущий чемпион, «Ак Барс».



В 2018 году Кравцов прошёл процедуру драфта НХЛ, где был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером в первом раунде. Прошлый сезон в КХЛ Кравцов провёл средне. Сперва челябинцев тренировал Герман Титов, а затем Алексей Тертышный. В целом команда забивала немного, и Виталий как-то слился со всеми остальными игроками. Если считать Кравцова человеком, который претендует на лавры звезды, то, конечно, форвард должен был играть сильнее. 21 (8+13) очко в 50 играл – далеко не то, чего ожидали от хоккеиста-вундеркинда.

Кравцов уже в Челябинске. Сможет ли он встряхнуть «Трактор»? Местный воспитанник должен добавить уральскому клубу мастерства и эмоций.

Но уже тогда этот талантливый нападающий мечтал о поездке в НХЛ, буквально видев себя в форме «Рейнджерс». Стало понятно, что после окончания сезона Виталий непременно отправится покорять Северную Америку. Так оно и случилось. Изначально перспективы Виталия не выглядели туманными. Талантливый хоккеист довольно неплохо выглядел в тренировочном лагере для новичков, стараясь проявить себя с лучшей стороны. Казалось, что сезон Виталий начнёт в форме «Рейнджерс».

Однако требовательный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн так и не дал Виталию шанса, на найдя для него места в первых двух звеньях. Для третьего и четвёртого звеньев нападающий подобного плана не подходит. Там нужно биться и бороться, выполнять функции чекера, а это совершенно не про Кравцова. Он форвард иного плана. Техничный, умеющий нарисовать эпизод.

В Америке Кравцова накрыла русская хандра. В Челябинске ему будет веселее Но талантливый форвард ещё обязательно попытается попасть в НХЛ. Возможно, даже в этом сезоне.

В результате Кравцова начали поддушивать и в АХЛ, где он тоже толком не играл. Молодой форвард сразу заскучал по дому и понял, что для НХЛ он на данный момент точно не созрел. Не хватало ни физических данных, ни терпения, ни психологии, чтобы переждать все неприятности и пройти через них. Случилось то, к чему всё шло, – Кравцов отправился доигрывать сезон в родной Челябинск.



«Всегда с позитивом сюда возвращаюсь, многие ребята знакомы, все тепло приняли, легко нашёл общий язык с командой, с тренерским штабом.



Хотелось поскорее проснуться и пойти на тренировку, потому что понимал, что буду играть следующую игру, нужно было вкатываться, чтобы полегче было акклиматизироваться. На игру выходил, болельщики кричали: «Трактор», было приятно на душе, хотелось отблагодарить взаимностью. Выиграли матч, и слава богу.



Сыграл всю игру на эмоциях, сил было не так уж и много. На разминке видел, что плакаты рисовали. Очень приятно было, как будто и не уезжал. Мы разговаривали на тренировках и перед игрой, кому куда удобнее, обсуждали такие вещи. Старались начать от простого, а дальше было бы видно, что можем придумать. Не сказал бы, что нам было тяжело вместе, после первого-второго периода уже более-менее знали, кто где может находиться. Остаётся только больше приносить пользы. Не только старанием и отбиранием шайбы, но и забивать голы, создавать опасные моменты.



Американский юмор? Он больше такой как бы грязный, могут и из близких кого-то задеть. Нельзя рассказывать, какие там шутки. Я сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, потому что я в Челябинске жил», — рассказал Кравцов сразу после возвращения.



Казалось бы, в КХЛ у Виталия точно не будет никаких проблем. По меркам нашего чемпионата это форвард (да ещё и лимитчик), который способен регулярно приносить пользу. Виталий вернулся ещё при Петерисе Скудре, а затем начал работать с Владимиром Юрзиновым. Человеком спокойным и либеральным, который любит технарей и хоккеистов, умеющих творить на льду.

Однако Кравцов так и не сумел набрать оптимальную форму. По всей видимости, сказывается и другая предсезонка, и тот психологический груз, который свалился на спортсмена ещё при его отъезде в Америку. В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4».



В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет». Если честно, что решение Юрзинова стало достаточно неожиданным, но если разобраться в ситуации, то оно выглядит логичным. Нынешнее положение челябинцев такое, что им нужно набирать очки абсолютно в каждой встрече. Времени на то, чтобы приводить людей в чувство и давать им игровую практику, но не получать в ответ максимального результата, нет совершенно.

Форвард «Трактора» Кравцов отправлен в ВХЛ

В итоге в матче ВХЛ во встрече с «Горняком» (1:5) 19-летний форвард провёл на льду 16 минут, нанёс четыре броска в створ ворот и не сумел отметиться результативными действиями.



Перед глазами у Кравцова есть пример Никиты Щербака, которого изначально пробовали в первом звене с легионерами, но затем Юрзинов перевёл его в четвёртую тройку нападения. Есть пример Василия Демченко, завалившего сезон и отправленного в список отказов, откуда Василия забрала «Магнитка». Если Виталий по-прежнему полон амбиций и хочет вырасти в звезду мирового масштаба, то ему нужно незамедлительно прибавлять в своей игре и задуматься о случившемся. Первый тревожный звоночек для игрока уже прозвучал.