Панарин и Георгиев вынесли «Вегас»! Такой «Рейнджерс» не остановить

Звёздный российский форвард забил и отдал, а голкипер отразил 32 броска и сыграл на ноль.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играют в разных конференциях, но очки были важны как для одних, так и для других. «Синерубашечники» отчаянно бьются за зону плей-офф на Востоке, а «золотые рыцари» находятся в первой восьмёрке на Западе, но в опасной зоне, на седьмом месте.

«Рейнджерс» в прошлом матче уступили «Монреалю», поэтому главный тренер команды Дэвид Куинн внёс определённые корректировки в игру коллектива. И, как выяснилось позднее, они сработали. Хоккеисты из Нью-Йорка в одну калитку вынесли «Вегас», здорово пошумевший в НХЛ двумя сезонами ранее, когда «Голден Найтс», только заявившись в состав участников лиги, сходу дошли до финала Кубка Стэнли, де уступили «Вашингтону».

Итак, в отчётном противостоянии гости сходу взялись за дело. Не удивительно, что счёт в матче открыл Панарин, сделав это уже на 12-й минуте первого периода. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей, набрав 36 очков в этом сезоне. Форвард провёл на льду 17 минут и 37 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Гол Артемия получился достаточно эффектным. Россиянин с кистей бросил из круга вбрасывания из-под соперника (им оказался защитник Брейден Макнэбб). В результате шайба юркнула между щитков Малкольму Суббэну и оказалась в сетке ворот.

Посмотреть видео момента можно в официальном «твиттере» «Рейнджерс»

Помимо первого гола, Панарин принял непосредственное участие и в последней заброшенной шайбе своей команды. Россиянин и финн Какко ассистировали Зибанеджаду, который поразил ворота соперника в большинстве. В общем, отчётную встречу Артемий явно может занести себе в актив.

Но, помимо Панарина, есть в этом матче и ещё один российский герой. В очередной раз с лучшей стороны проявил себя вратарь Александр Георгиев, на сей раз отразивший 32 броска по своим воротам. Таким образом, Георгиев оформил второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

Георгиев выглядел в воротах «Рейнджерс» надёжно и уверенно. Учитывая, что после нынешнего сезона у Александра заканчивается контракт, такая игра для него особенно важна. Нужно, как говорят в таких случаях, показывать товар лицом, что россиянин и сделал.

Панарин круче всех легенд «Рейнджерс»! 23 очка за месяц и новый рекорд клуба Болельщики «Рейнджерс» уже забыли, какой была жизнь без Панарина. Вот только матч выиграл Пастрняк.

Интересно, что именно Георгиеву после матча досталась бродвейская шляпа лучшего игрока матча в составе «Рейнджерс». В четырёх последних матчах у Александра три победы, две игры на ноль и лишь четыре пропущенные шайбы при 150 спасениях. Что это, если не отличная игра вратаря? Думается, что Георгиев заслужил оваций даже от звёздного шведа Хенрика Лундквиста, который в матче с «Вегасом» наблюдал за игрой со скамейки для запасных.

Что касается ещё одного россиянина в составе «Рейнджерс» – Павда Бучневича – то он провёл на площадке 15 минут и 12 секунд, закончив матч с коэффициентом полезности «0». Результативными действиями не отметился.

После крупной победы со счётом 5:0 команда Дэвида Куинна отправляется в солнечную Калифорнию, где поочерёдно сыграет с «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом». Потом у «Рейнджерс» начнётся домашняя серия игр.