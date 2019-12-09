Пока в ЦСКА жалуются на потерю лидеров, СКА уже готов к новым реалиям КХЛ

В 14-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

В ЦСКА не могут смириться с жёстким потолком зарплат, а СКА давно работает на перспективу

На прошлой неделе СКА подписал новое соглашение с Кириллом Марченко – 19-летним форвардом, который провёл довольно мощный ноябрь (6 (3+3) очков в 10 матчах) и ворвался в основу петербургской команды. Марченко раскрылся очень вовремя, аккурат перед молодёжным чемпионатом мира в Чехии, и сейчас именно он является главным молодым активом СКА, а вовсе не Василий Подколзин, в котором пока трудно разглядеть будущую большую звезду российского хоккея. Конечно, вовсе не факт, что и Марченко ждёт яркая карьера, но прямо сейчас он прогрессирует, за ним следят скауты, и скоро к нему вполне могут обозначить предметный интерес из-за океана. СКА в этой ситуации грамотно сыграл на опережение и подписал с Кириллом новый договор до апреля 2022 года.

Кирилл Марченко Фото: ska.ru

Марченко стал ещё одним игроком клуба из Северной столицы, у которого окончание контракта датируется именно этим временем. Андрей Кузьменко, Ярослав Дыбленко, Илья Каблуков, Сергей Плотников, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Наиль Якупов, Данила Галенюк – все эти игроки подписаны до конца сезона-2021/22. Разумеется, нетрудно догадаться, что сделано это с прицелом на Олимпийские игры в Пекине, где СКА вновь будет базовым клубом сборной. Но такие длинные для КХЛ соглашения – это не только гарант того, что эти ребята не уедут за океан (НХЛ, судя по всему, в Китае не будет), но и залог относительно беспроблемного существования самого СКА в рамках чемпионата КХЛ. В петербургском клубе сумели вовремя сориентироваться в грядущих тенденциях и сработали на перспективу. И в этом плане СКА сумел обставить своего главного «армейского» конкурента.

В последнее время мы много писали, что СКА стал гораздо проще. Уехали все звёзды, да и результаты команды (до текущей победной серии) усреднились. Посыл был такой, что петербуржцев больше никто не боится и не воспринимает как мощную, непобедимую машину. Эти времена действительно остались в прошлом олимпийском цикле перед Пхёнчханом, а сейчас на первые роли вышел ЦСКА, со своим звёздным (по меркам нынешней КХЛ), сбалансированным и сыгранным составом.

СКА снова первый на Западе! Забил на последней минуте и обыграл ЦСКА Питер выиграл у московских «армейцев» и продлил серию побед до девяти матчей, а Александр Барабанов оформил хет-трик.

Но сейчас понемногу становится понятно, что СКА стал ближе к народу не просто так. Это был стратегический ход. Руководство петербуржцев сознательно уступило в гонке вооружений, понимая, что удержать на долгий срок звёзд на больших контрактах в условиях грядущего потолка зарплат будет нереально. Вместо этого в СКА стали работать с менее яркими фамилиями, зато обеспечили себе костяк команды на ближайшие три года. И теперь, когда ЦСКА рискует потерять в следующее межсезонье едва ли не всех своих основных российских игроков и остаться у почти разбитого корыта, в СКА не беспокоятся о будущем. Да, в Санкт-Петербурге нет больших хоккеистов с громким именем, но скоро их не будет и во всей КХЛ.



Поэтому позиции СКА относительно своего главного конкурента по Западной конференции выглядят гораздо выгоднее. В Санкт-Петербурге работают на свою перспективу (и перспективу сборной России, конечно), а в ЦСКА живут только сегодняшним днём и продолжают понемногу критиковать грядущее введение жёсткого потолка зарплат. У москвичей, кстати, тоже есть игроки, подписанные до конца олимпийского сезона. Это Артём Блажиевский, Артём Чмыхов, Богдан Киселевич, Сергей Андронов, Сергей Калинин, Андрей Светлаков, Иван Телегин. Не так уж и плохо, но у СКА список долгосрочных активов выглядит солиднее, да и подпитка молодыми кадрами в Санкт-Петербурге налажена гораздо лучше. Так что неспроста нервничает Игорь Есмантович, понимающий, что уже в следующем году ЦСКА вряд ли будет основным претендентом на Кубок Гагарина. Но московские «армейцы» сами виноваты в том, что вовремя не почувствовали ветер перемен.

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Слухи из Монреаля помогли договориться «Авангарду» и Хартли?

Один из главных слухов прошлой недели – интерес к главному тренеру «ястребов» Бобу Хартли в НХЛ. Эту новость запустил в интернет бывший тафгай НХЛ Жорж Ларак, поигравший в том числе и в «Монреале». Он сообщил, что у генменеджера «Канадиенс» Марка Бержевена в России была встреча с Хартли, на которой функционер обсудил с тренеров возможность возглавить «Монреаль».

Источник: Бержевен встретился с Хартли по поводу возможной работы в «Монреале»

Эта новость оказалась быстро растиражированной российскими СМИ, кто-то даже успел сделать на её основе какие-то материалы с поспешными выводами, а потом подоспели комментарии ситуации из «Авангарда». «Бержевен звонил Хартли, но не встречался с ним. Да, разговор касался возможной работы в Монреале. Боб сказал, что работает в «Авангарде» и никаких переговоров вести не будет», — сказал президент «ястребов» Максим Сушинский коллегам из ТАСС.



«Оказалось, что один репортёр из Монреаля узнал, что генменеджер «Канадиенс» Марк Бержевен находится в Москве. Даже не проверил, нахожусь ли я там же, а мы ведь на выезде. И он такой: «О, раз Бержевен в Москве, а «Монреаль» проигрывает матч за матчем – у меня сенсационная новость». Но это просто болтовня. Никто не звонил мне из «Канадиенс». Я ни с кем не разговаривал на этот счёт и прояснил эту ситуацию Максиму Сушинскому. Но, видимо, он меня просто неправильно понял», — рассказал Хартли в интервью «Спорт-экспрессу».

Вот три позиции по этому вопросу, и очевидно, что кто-то здесь недоговаривает или просто говорит неправду. Либо Ларак, запустивший эту информацию (Жоржа, конечно, тоже могли ввести в заблуждение), либо Сушинский, который то ли не понял Хартли, то ли выдумал этот звонок Бобу от Бержевена, либо сам наставник «Авангарда». Кому верить? Это пусть решит каждый для себя, но больше всего внушают доверие слова Хартли. Похоже, что этот слух действительно оказался банальной уткой (только неясно, случайной или запланированной), но больше всего интересно, что на этой же неделе появилась информация о скором подписании нового контракта канадского специалиста с омским клубом. На пресс-конференции после игры с «Ак Барсом» Хартли сказал, что у него будет встреча с председателем совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым по этому поводу, а вечером того же дня «твиттер» «ястребов» сделал вполне прозрачный намёк на успешное завершение переговоров.

Вполне вероятно, что временная близость «монреальской» утки и почти оформленной пролонгации соглашения Хартли с «Авангардом» — это просто совпадение. Но что, если это звенья одной цепи? Очевидно, что омский клуб не первый день занимается продлением контракта успешного канадского специалиста, и, может быть, появившийся слух об интересе к Бобу в НХЛ заставил «Авангард» действовать оперативнее и скорректировать какие-то условия в пользу скорейшего завершения сделки. Если это действительно так, то была ли та «утка» из Канады запущена случайно?

Боб Хартли Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Деградация Щербака продолжается. Так он скоро может закончить с хоккеем

История Никиты Щербака – поучительна для многих хоккеистов. Она о том, что природный талант всегда нужно подкреплять упорной и тяжёлой работой. О том, что высокий номер драфта в НХЛ и выданные авансы могут обмануть кого-угодно, но только не хоккей. И, конечно, о том, что большие деньги и расположенность к красивой жизни – главные враги молодого хоккеиста.



Когда-то Щербак впечатлил скаутов «Монреаля», но потом не получил толком шанса в составе «Канадиенс» в НХЛ. Многие списали это на то, что Никита просто попал не в ту команду, не к тому тренеру. Короткий отрезок в «Кингз», где страдал даже Ковальчук – из той же серии. В Россию Щербак ехал в статусе непризнанного таланта, и хуже всего то, что он сам в это верил. Но в «Авангарде» быстро стало ясно, что он ни ментально, ни физически не готов доказывать свою состоятельность. Его брали на замену Михееву (это признал недавно сам Максим Сушинский), но Щербак был бесконечно далеко от этой роли, а перестраиваться в пользу клуба и, например, рубиться в низших звеньях он просто не хотел. У Никиты было мало голов и очков, отсутствие должной мотивации и работоспособности бросалось в глаза почти в каждом матче, а его смелые летние интервью лишь дополняли образ гламурного парня, который просто не понял куда он попал.

Никита Щербак Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В результате трёхлетний контракт – гарант благополучной и сытой жизни в России – был расторгнут, а апартаменты в «Москва-Сити» пришлось сменить на съёмную квартиру в Челябинске. Тяжело представить, как Щербак пережил эти жизненные трудности, но в «Тракторе» у него была возможность перезагрузиться, откинуть всю околохоккейную мишуру, и работать, работать, работать. В Челябинске Никиту поставили в первое звено к лучшим форвардам «Трактора» — вот он шанс. Выкладывайся, твори, набирай очки, приноси пользу команде, показывай, что в тебе в своё время увидели в «Монреале». Тренер Владимир Юрзинов – весьма гибкий, понимающий специалист, любящий работать с креативными талантливыми ребятами.



Но даже в таких условиях Щербак умудрился скиснуть. Да, он сначала забросил несколько во многом случайных шайб, но затем доигрался до четвёртого звена челябинцев. А ведь именно на таких ролях его не хотели оставлять в «Авангарде», желая дать Никите шанс найти себя. Очевидно, он его не использовал, а благополучно вписался в длинный ряд разочарований «Трактора» в этом сезоне.

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Что дальше будет с Щербаком? Ещё летом он преподносился, как один из главных трансферов в КХЛ, а в декабре он бесполезно играет в четвёртом звене худшей команды Востока. Всё указывает на то, что Никита пока так и не понимает, что во всех его бедах виноват только он сам, а никак не команды, менеджеры или тренеры. И если так продлится и дальше, то он просто-напросто закончит с хоккеем, потому что невозможно представить Щербака, пробивающегося наверх, скажем, через ВХЛ.



Кстати, пример Щербака уже сейчас должен принять во внимание его одноклубник Виталий Кравцов, тоже быстро проделавший путь от первораундника в тренировочном лагере «Рейнджерс» до «Челмета». Виталий моложе, и у него ещё есть возможность с помощью чужих ошибок понять, что талант без правильного отношения к делу и упорной работы ничего не значит.

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Капризов немного зазнался. Это плохой знак перед его отъездом в НХЛ

На прошлой неделе неприятно удивил ответ Кирилла Капризова на вопрос о выборе болельщиками Владислава Грецкого на Матч звёзд КХЛ. Белорус обогнал в голосовании как раз Кирилла Капризова, и тот чётко дал понять своё отношение к будущему партнёру по команде дивизиона Тарасова.

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Что это было, Кирилл? Неужели новокузнецкий воспитанник почувствовал вкус славы и немного зазнался? Нет, никто не спорит, что Капризов сейчас главная звезда КХЛ и его уже ждёт «Миннесота». А Грецкий стал известен только благодаря случайному созвучию своей фамилии с фамилией величайшего хоккеиста в истории. Возможно, Кириллу действительно обидно, что его обогнал ноунейм. Но, во-первых, Капризов должен был понимать, что Матч звёзд без него всё равно не обойдётся. А во-вторых, очевидно, что это не Грецкий обогнал Капризова, а белорусские болельщики обставили всех остальных в КХЛ.



Кирилл должен был понимать, что Матч звёзд (да и весь хоккей в целом) – для болельщиков, и над выбором Грецкого стоило беззлобно пошутить, а лучше всего поддержать парня. А если на кого Капризову и стоило обижаться, так это на болельщиков ЦСКА, не захотевших приложить усилия, чтобы продвинуть лидера своего клуба на это мероприятие.

Кирилл Капризов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В том же интервью после игры со СКА Капризов, что называется, осадил журналиста, спросившего мнение о том, что на матче его просматривал генменеджер «Миннесоты» Билл Герин. Капризов в довольно резкой форме попросил задавать вопросы по игре, и в этом видно «армейское» воспитание. Кирилл, не надо так. В НХЛ тебе придётся спокойно отвечать на абсолютно любые вопросы, и хорошо бы подготовиться к этому уже сейчас. Контрасты (в том числе и ментальные) между тепличными во всех смыслах условиями в лучших клубах КХЛ и сильнейшей лигой мира, как мы знаем, могут серьёзно помешать прогрессу талантливого российского нападающего.