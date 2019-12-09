Мозякина снова тащат на Матч звёзд КХЛ. Зачем это капитану «Магнитки»?

Страшно подумать, но капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин принял участие во всех 11-и Матчах звёзд КХЛ. Это абсолютный рекорд лиги. Знаете, не было сомнений, что Мозякина выберут и на Матч звёзд в рамках «ФОНБЕТ Недели Звёзд Хоккея 2020» в Москве. Вопрос в том, кто сделает этот выбор: болельщики, журналисты или сама лига?

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В итоге болельщики сделали выбор в пользу других кандидатов, а вот журналисты решили проголосовать за ветерана отечественного хоккея. Человека, побившего все мыслимые и немыслимые рекорды лиги. Но, если говорить откровенно, подобное решение некоторых коллег по журналистскому цеху выглядит странным.



Сразу отметим, что к Сергею Мозякину нет никаких претензий в профессиональном плане. Добиться таких спортивных результатов, которых за свою карьеру добился Мозякин, мечтает каждый уважающий себя хоккеист. Сергей – прирождённый снайпер и бомбардир, самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина.



В магнитогорский «Металлург», в котором Мозякин и добился своих главных успехов на клубном уровне, Сергей перешёл из мытищинского «Атланта». Любой человек, увлекающийся хоккеем, прекрасно помнит ударную тройку магнитогорцев, в которой, помимо Мозякина, выступали Данис Зарипов и Ян Коварж. Это звено наводило ужас на соперников и доводило вратарей едва ли не до истерики. Долгое время никто не мог понять, что противопоставить этой атакующей мощи уральцев и как её нейтрализовать.

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Но Коваржа и Зарипова в Магнитогорске уже нет, а годы Мозякина, которому уже 38 лет, постепенно дают о себе знать. Силы не бесконечны, результативность начинает падать. Контракт Сергея с «Металлургом» заканчивается 30 апреля 2020 года. Далеко не факт, что форвард решит продолжить профессиональную карьеру, а если и продолжит, то на гораздо более скромных условиях.



«Закончилась голевая засуха? Не сказать, что это засуха. Лучше бы команда выигрывала. Наверное, тогда и голы придут. Когда постоянно проигрываешь, не забивается. Хорошо, что пошли голы, пошли очки, набираем. Две игры подряд с очками, у нас давно уже такого не было. Надеюсь, дальше будет лучше. Будем потихоньку вылезать из этой ямы.



700-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ? Честно говоря, сегодня об этом только узнал. В данный момент не хотелось бы об этом думать. Конечно, большая цифра. Но для меня на первом месте — результат команды», — рассказывал Мозякин официальному сайту лиги в начале октября 2019 года, когда набрал 700-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.

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Дело в том, что интервью Мозякина – большая редкость. Сергей зачастую скромен и неразговорчив, а ведь на мероприятиях вроде Матч звёзд приходится много и постоянно разговаривать, уделяя внимание прессе.



Кроме того, Мозякин по своей натуре старается всячески избегать медийности. Ему не нужны шумные и помпезные вечеринки, конкурсы мастерства, какой-то креатив в плане исполнения буллитов или участие в других активностях Матчей звёзд.



Мозякину скучно на подобных мероприятиях, а это совершенно не то настроение, с которым хоккеист должен участвовать в звёздах уикендах. Туда лучше звать и выбирать тех, кто действительно хочет поехать на Матч звёзд. Да тот же раскрученный за счёт звучной фамилии Вячеслав Грецкий может добавить январскому мероприятию гораздо больше шарма и веселья, нежели уставший от хоккея Мозякин.

Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Сергею было бы гораздо приятнее и полезнее провести время с семьёй, пройти восстановительные процедуры, после чего снова начать помогать «Металлургу» набирать очки. Тащить Мозякина в Москву на мероприятие, абсолютно неподходящее для него по формату, нет никакого смысла. И ладно бы этого не понимали болельщики, зачастую привыкшие голосовать за звёздные имена. Но ведь выбор, как сказано выше, сделали журналисты! Они-то чего ждут от Сергея на «ФОНБЕТ Неделе Звёзд Хоккея 2020»? Неужели зажигательных буллитов или искромётного креатива на льду?

Думается, что и сам Сергея Мозякин не слишком-то хочет лететь в Москву и участвовать в грядущем празднике. Но нападающий, как бы смешно это не звучало, был обречён на эту поездку. Ведь даже если бы за него не проголосовали журналисты, выбор в пользу Сергея наверняка бы сделала лига. Логичнее, кстати, отправить в Москву сына Сергея – Андрея Мозякина, выступающего за «Стальных Лис».

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Мы не удивимся, если Мозякин не примет участие в «ФОНБЕТ Неделе Звёзд Хоккея 2020» по причине какого-нибудь небольшого повреждения или по семейным обстоятельствам. Потому что тащить Мозякина на его 12-й Матч звёзд подряд – это уже чересчур. Пусть едет тот, кто способен реально «зажечь» и повеселить народ, а не тот, кому это в тягость.