НХЛ назвала сейв Варламова фантастикой! Марун бросал в упор и уже видел гол

Семён Варламов, чья карьера медленно затухала в «Колорадо», обретает вторую молодость в «Айлендерс». В этом клубе в прошлом сезоне расцвёл Робин Ленер, которого тоже все списывали со счетов, теперь плоды работы в оборонительной системе Барри Тротца и под чутким руководством директора по развитию вратарей Митча Корна тот же путь проходит и русский голкипер.

Статистика Варламова поползла вверх с самого начала сезона, а последние игры он проводит и вовсе выше всяких похвал – четыре пропущенные шайбы после 126 бросков в последних четырёх матчах и 96,9% отражённых бросков. Вот и сегодня он сыграл ключевую роль в победе над «Тампой», и это несмотря на великолепную атакующую поддержку полевых «островитян» и более чем убедительный счёт 5:1.

«Айлендерс» оборонялись, Варламов делал сейв за сейвом. Первый период завершился по нулям, а во втором чудесное спасение россиянина при выходе нападающего «Тампы» Кори Конахера «один в ноль» вылилось в ответную контратаку и гол Росса Джонстона.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Буквально через пару минут «Тампа» провалилась в обороне, играя в большинстве. Кучеров, Стэмкос и другие нападающие слетелись к воротам Варламова, а шайба предательски отскочила к Сизикасу, который в падении послал Джоша Бейли на рандеву с Кёртисом Макелинни. Но 2:0 с «Тампой» ни о чём не говорит, тем более времени отыграться было ещё полно. И «молнии» вполне могли это сделать, если бы не Варламов (и помощь штанг), который пропустил только добивание от Стивена Стэмкоса. В третьем периоде забил ещё и Виктор Хедман после передачи на пустые ворота, но этот гол отменили после просмотра на офсайд.

Чуть ранее Варламов выдал лучший сейв матча, который НХЛ на своём сайте описала как фантастический. В начале третьего периода «молнии» обрушили на ворота «Айлендерс» град атак, но Варламов держал неприступную оборону. При игре в большинстве Патрик Марун дежурил на дальней штанге и, когда Энтони Сирелли сделал резкий прострел от борта, уже практически видел шайбу в сетке. Однако сначала ему помешал бросить Адам Пелеч, а вторую попытку остановил уже растянувшийся на льду Семён. Марун вздел руки к небу, не веря, что у него украли верный гол. «Сегодня Варламов показал феноменальную игру. И наше меньшинство тоже действовало феноменально. Ребята полны решимости, жертвуют своим телом, блокируют броски и делают всё ради команды», — восхищался после победы капитан «островитян» Андерс Ли.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Что бы ни делала «Тампа», как бы не пыталась отыграться, но у Варламова на всё был ответ, а «Айлендерс» крайне эффективно пользовались ошибками соперника, забив в третьем периоде ещё три шайбы. «Матч с «Айлендерс» — это день сурка. Они всегда играют одинаково, и у них это хорошо получается», — шутил перед игрой главный тренер «Тампы» Джон Купер. После игры он отметил, что счёт не отражает то, что происходило на льду: «Печально, но по игре этот матч не тянет на 1:5. Однако, поражение это поражение. Мы допускали ошибки – могли реализовать выход «один в ноль», но вместо этого пропустили. Могли забить в атаке «четыре на два», но пропустили в большинстве. Порой мы сами рубили сук, на котором сидим».

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«Мы знали, что в третьем периоде они будут давить. Счёт 2:1, и это же «Тампа». Мы выжили в первые пять минут, а потом снова стали показывать свою игру. Мне должны были записать передачу на гол Джонстону? Я здесь, не чтобы раздавать передачи, просто рад, что смог остановить выход «один в ноль», и мы сразу после этого забили. Это был ключевой момент.

Не хочу разговаривать о своей игре. Да, я чувствовал себя хорошо, но я отдаю должное всей команде, я всегда это делаю. Но особенно этой команде за то, как мы обороняем ворота и боремся в своей зоне. Наблюдать за этим – одно удовольствие. Никита Кучеров, Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос, пожалуй, лучшие игроки в лиге, они не валяют дурака. Когда играешь против них в меньшинстве, надо всегда оставаться начеку. Сегодня мы это сделали», — отметил Варламов, который помог «Айлендерс» установить новый клубный рекорд.

Статистика Семёна Варламова в сезоне НХЛ-2019/20