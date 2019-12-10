9 лет грязному побоищу в Омске. Как «Витязь» «наказывал» «Авангард»

В современной КХЛ «Витязь» представляет собой весьма симпатичную команду, сражающуюся за плей-офф и мечтающую о новых вершинах. Но все мы помним, что из себя представлял подмосковный клуб на заре становления нашей лиги. Вечно проигрывающий аутсайдер, напичканный канадскими тафгаями, которые «кошмарили» всю лигу. Особенные отношения у того «Витязя», базировавшегося в Чехове, были с «Авангардом». И девять лет назад, 10 декабря 2010 года, на льду «Арены-Омск» состоялась одна из самых грязных акций в истории российского хоккея. Но состоялась она вовсе не просто так.

Что случилось?

По большому счёту, это был самый обычный матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сошлись «Авангард» и «Витязь» — команды из разных частей турнирной таблицы. Наставник «ястребов» Раймо Сумманен на стартовое вбрасывание выставил свою обычную первую пятёрку в составе защитников Мартина Шкоулы, Алексея Бондарева и нападающих Романа Червенки, Алексея Калюжного и Марека Сватоша. А вот главный тренер «Витязя» Андрей Назаров играть в хоккей явно не собирался. У чеховцев с первых минут на лёд вышла целая пятёрка нападающих: Денис Сергеев, Сергей Белоконь, Иван Ларин, Дарси Веро, Джош Грэттон. Последние двое – известные тафгаи, а Ларин – абсолютно бесталанный форвард, использовавшийся Назаровым в том сезоне исключительно для устрашения «Авангарда». Иван провёл за всю регулярку две игры, и обе против омичей. «Это подающий надежды молодой хоккеист, мы его просматриваем», — так в привычной издевательской манере прокомментировал выход Ларина Андрей Назаров.



Интересно, что Сумманен видел, какая компания выходит на лёд у «Витязя», но почему-то не решился на правах тренера хозяйской команды поменять свою пятёрку. В составе «ястребов», разумеется, не было тафгаев, но не бросать же на очевидную погибель своих лидеров?



В результате после того, как Калюжный выиграл у Грэттона стартовое вбрасывание, гости ожидаемо набросились на хоккеистов «Авангарда». Ларин ударил в спину Червенку, и чех сразу же свернулся калачиком на льду.



Роман, отмечавший 10 декабря День рождения, отделался легче всех. В это время завязалось сразу три схватки. Белоконь начал избивать Сватоша, Веро накинулся на Бондарева, Шкоула принял вызов Сергеева.

Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Белоконь сбил Сватоша с ног, и словак, оказавшись в неудобной позиции, попытался оказать какое-то сопротивление, но пропустил пару ударов и сник. Бондарев не собирался драться с Веро, но всё-таки позволил канадцу нанести пару ударов, и принял позу Червенки. Смелее всех из состава «Авангарда» проявил себя Шкоула, на равных схлестнувшийся с Сергеевым.



Веро, разобравшись с Бондаревым, подъехал к голкиперу омичей Карри Рямё и нанёс ему скотский удар в область головы и шеи. Финн, конечно, упал навзничь. Бондарев в это время растерянно смотрел на чеховских игроков, избивавших его партнёров, и на арбитров, но сам прийти кому-то на помощь не решался.



Сергеев явно не справлялся со Шкоулой, и ему на помощь поспешил Грэттон, не ставший бить Калюжного. Канадец подло влез третьим в драку и нанёс нокаутирующий удар в челюсть не ожидавшему такого поворота событий чеху. «После того, как я встретил Червенку, увидел, что защитник «Авангарда» атакует нашего игрока, поэтому и поехал ему на помощь», — Грэттон пытался всех держать за идиотов.



На этом жестокая, абсолютно бесчестная и попросту хулиганская драка была закончена. Пострадавшие игроки «Авангарда» в сопровождении врачей покинули лёд, чеховская банда в полном составе под оглушительный свист донельзя возбуждённой арены отправилась в штрафной бокс.

Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Предыстория

Но всё это было не просто так. Бойня 10 декабря на омском льду была актом возмездия «Витязя» за вселенскую, по их мнению, несправедливость.



Завязка конфликта между двумя клубами датирована 20-м сентября 2007 года. Тогда «Авангард» в ярком матче обыграл «Витязь» дома со счётом 7:5, а только что вернувшийся из НХЛ Александр Свитов в кулачном поединке уверенно разобрался с Дарси Веро, вторым тафгаем в истории «Витязя» после Рида Симпсона, который якобы держал в страхе всю лигу. Свитов развенчал этот миф, и самолюбие чеховской команды было серьёзно ущемлено. В «Витязь» стали приезжать другие тафгаи – Перро, Сагден, Грэттон – и каждый считал своим долгом «навалять» фактурному омичу.



Как мы знаем, «Витязь» со временем перестал соблюдать все нормы приличия, чеховцы задирали не только тафгаев, но и обычных игроков. И, конечно, не только у «Авангарда». Наверняка бы та победа Свитова над Веро благополучно забылась, но случилось 13 октября 2008 года. На льду чеховской арены умер Алексей Черепанов, на матче не оказалось кареты скорой помощи, а у приехавшего резервного экипажа не было заряженного дефибриллятора. Было потеряно много драгоценного времени, и молодого «ястреба» не удалось спасти.

В смерти Черепанова виновны многие, но тогда было очевидно, что будь во дворце Чехова работающее оборудование, то Алексея, скорее всего, можно было «откачать». Поэтому тогда все собаки были повешены на «Витязь» — руководителей команды и ответственных за проведение соревнований людей. Чеховский хоккейный клуб фактически сделали главным виновником смерти молодого российского таланта, и это мнение поддерживали не только в Омске. Разумеется, конфликт между двумя хоккейными клубами вышел на принципиально новый уровень. А конфликты «Витязь» умел решать только одним способом – мордобоем на льду.



Приезд чеховцев в Омск 8 января следующего года на ответный матч с «Авангардом» ничем не запомнился, кроме увольнения после второго периода Уэйна Флеминга (но это уже совсем другая история). Следующий матч, тоже прошедший в Омске, был посвящён исключительно хоккею, а вот первый визит «ястребов» в Подмосковье после смерти Черепанова обернулся грандиозной дракой, из-за которой команды даже не смогли доиграть встречу и каждой было присуждено техническое поражение.

Фото: Юлия Новикова, photo.khl.ru

Дрались обе команды, но крайним снова остался «Витязь». КХЛ тогда выписала «Витязю» четырёхмиллионный штраф и пригрозила исключить из лиги в случае повторения подобного инцидента. Наказание для омичей было существенно мягче.



После этого «Витязь» разозлился не на шутку. В первой игре следующего сезона с «Авангардом» подопечные Алексея Ярушкина вновь попытались устроить массовую драку с омичами. Веро набросился на Шкоулу, Сагден – на Рябыкина, Грэттон – на Шишканова, но ни одному из чеховских игроков не удалось одержать победу в кулачном бою. Самолюбие «Витязя» явно было не удовлетворено.



Перед декабрьским поединком в Омске у чеховской команды, что называется, накопилось. Несправедливые, по мнению «Витязя», санкции от КХЛ за срыв прошлогодней встречи. Неудавшийся сентябрьский акт возмездия и отсутствие «чистых» побед в боях над «Авангардом» ещё со времён битвы Веро и Свитова. Не забытые обвинения омской стороны в смерти Черепанова. Всё сошлось. К тому же, «Витязю» после предупреждений от лиги больше нельзя было устраивать хулиганские выходки на своей арене, и пора было перевозить конфликт в Омск. Наконец, чеховцев к тому времени уже возглавил эпатажный Андрей Назаров, которому идея с массовым избиением соперника на первых секундах встречи явно пришлась по душе.



«Авангард» был обречён ещё до матча, и странно, что в омском клубе не приняли никаких превентивных мер. «Витязь» же девять лет назад, наконец-то, обрёл душевное спокойствие. Веро победил в драке Бондарева (да ещё и отвёл душу на Рямё), а его партнёры физически и морально унизили ненавистного соперника.

Последствия драки и реакция

После завершения драки на скамейке «Авангарда» появился генменеджер омичей Анатолий Бардин. Он сначала о чём-то перекрикивался с Назаровым, а затем куда-то звонил по телефону. «Я хорошо знал Андрея как игрока, он играл в «Авангарде» в локаутный сезон. Такой аккуратный парень. Но на этот раз он меня очень сильно удивил. Я подошёл к нему после драки и сказал: «Андрей, давай играть в хоккей!». А он просто послал меня на три буквы…», — рассказывал Бардин.



«Анатолий Фёдорович – мой большой друг. И, наверное, испытывая исключительно дружеские чувства, он прибежал на скамейку, что является грубым нарушением правил КХЛ. Откровенно говоря, я за Бардина забеспокоился: в таком возрасте не каждый сможет вести себя столь эмоционально. О чём говорили? Мы обсудили с Анатолием Фёдоровичем цены на бензин на двух его омских бензоколонках. И я пожаловался, что в Москве цены чуть ниже», — Андрей Назаров в своём репертуаре.

Эмоции кипели не только у Бардина, но и у переполненной «Арены-Омск». После драки скамейку запасных «Витязя» для защиты от разъярённое толпы окружил ОМОН. Тренеры же «Авангарда», как и Назаров, вели себя предельно спокойно и сказали хоккеистам «ястребов» не отвечать на провокации. Да их больше и не было, «Витязь» уже всё сказал.



А вот у «Авангарда» послесловие нашлось. Мартин Шкоула, заработавший сотрясение мозга, написал заявление в милицию. По этому поводу стражи порядка допросили двух участников драки – Дарси Веро и Джоша Грэттона. Впрочем, ход делу дан не был, а Шкоула, как и другие пострадавшие игроки «ястребов», восстановился довольно быстро. Что касается реакции клуба, то сразу же после финального свистка на сайте «Авангарда» появилось официальное заявление. Омичи требовали от КХЛ исключить «Витязь» из лиги и пожизненно дисквалифицировать всех чеховских тренеров и хоккеистов.



Но СДК КХЛ, главой которого тогда был Геннадий Величкин (он, кстати, был комиссаром матча в Омске), на кардинальные меры не решился, хотя у «Витязя», как мы знаем, уже было последнее предупреждение. Всё обошлось дисквалификациями и незначительным денежным штрафом. Веро получил 12 матчей, Белоконь – 13, Ларин – 14, а Грэттон – 15. Сумма штрафа для «Витязя» составила 400 тысяч рублей, омичи получили в четыре раза меньше.

Как завершился матч и причём здесь Панарин?

Когда страсти улеглись то оказалось, что «Витязю» предстоит играть 12 минут в расстановке «3 на 5». Тут бы «Авангарду» и наказать хулиганов авоськой шайб, но за это время «ястребы» забросили лишь дважды. Более того, чеховцы сумели отыграть это отставание. Первую шайбу забросил Крис Саймон, элитный тафгай, не принимавший участие в беспределе, а второй гол на счету Дениса Сергеева, с которым в начале матча успешно сражался Шкоула. Впрочем, «Авангард» усилиями Александра Пережогина всё-таки вырвал победу за две с небольшим минуты до конца основного времени. Интересно, что Дарси Веро, которого судьи не выписали матч-штраф, вышел на послематчевое рукопожатие, и все игроки «Авангарда», как ни в чём не бывало, подали ему руку. Так что эта игра запомнилась не только мерзкими выходками «Витязя», но и поведением игроков омского клуба, которые не пожелали дать отпор, хотя должны были быть готовы к такому развитию событий.

Кстати, за избиением хоккеистов «Авангарда» со скамейки «Витязя» тогда наблюдал 19-летний Артемий Панарин, который начал раскрываться в КХЛ именно при Назарове. В той игре будущая звезда «Рейнджерс» получил лишь 11 игровых минут, очков не набрал, зато был на льду, когда Пережогин забивал победную шайбу «Авангарда». Интересно, помнит ли Артемий тот матч, и какое у него мнение относительно тогдашнего поведения его одноклубников?