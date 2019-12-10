Судил Фазель, играл Капризов. В Лужках прошёл гала-матч Легенд хоккея

Игроки сборной России провели мастер-класс для юных хоккеистов

В клубе «Лужки», что под Истрой, 10 декабря состоялся товарищеский хоккейный матч «Связь поколений», организатором которого выступили Федерация хоккея России совместно с Ночной хоккейной лигой при поддержке «Норникеля».



Регулярные соревнования с участием легенд хоккея в России, традиционный турнир «Кубок Легенд», Всероссийский фестиваль хоккея среди любительских команд с его незабываемыми финалом и гала-матчем в Сочи – все эти события способствуют развитию хоккея в России и помогают молодому поколению приобщиться к хоккею.

Перед матчем «Легенд хоккея» на льду ледовой арены в Московской области состоялся традиционный мастер-класс для детей, в котором приняли участие звёзды первой величины отечественного и российского хоккея. Мастер-класс представлял собой открытое ледовое занятие с использованием планов-конспектов НППХ «Красная машина». Мастер-класс прошёл под руководством действующего тренера по развитию Даниэля Бохнера (ФХР) с участием игроков сборной России и тренеров ФХР. Своим примером на льду опыт подрастающему поколению передавали защитники национальной команды Андрей Миронов, Артём Сергеев, Никита Лямкин, а также форварды Дамир Жафяров, Павел Карнаухов, Кирилл Семёнов, Евгений Кетов и Антон Слепышев.

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«В моём детстве не было таких мастер-классов. И очень хорошо, что появилась такая система подготовки юных хоккеистов, у них очень большое будущее, как и в целом у нашего хоккея. Я в детстве и не мечтал, чтобы выйти на лёд с игроками сборной России и поучаствовать в таком празднике», – поделился впечатлениями Кетов.

Фото: Пресс-служба «Норникеля»

Дети – настоящее и будущее нашего хоккея. На хоккейной площадке «Лужки.Клуб», где уже несколько лет разыгрываются матчи «Кубка Легенд», действует филиал «Академии Фетисова», важной чертой которой является то обстоятельство, что там могут заниматься дети из малообеспеченных семей. Для них на деньги спонсоров приобретается инвентарь, арендуется лёд и многое другое, а именитые мастера хоккея передают молодёжи свои знания. После проведённого мастер-класса сборники провели автограф-сессию.

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Сохранение и укрепление отечественного хоккейного наследия и победных традиций советского, а затем и российского хоккея – важная составляющая в популяризации национального для России вида спорта. Без уважения к героям прошлого невозможно рождение новых звёзд. Сегодняшний матч «Связь поколений» был призван отразить преемственность традиций хоккея – от легенд советского хоккея через современные достижения в будущее российских побед.



Стоит заметить, что команда Легенд хоккея уже неоднократно приезжала в Норильск по приглашению компании, чтобы провести благотворительные матчи со сборной города. Сборы от матчей были удвоены компанией и направлены на развитие детского спорта в регионе.

Матч легенд хоккея за Северным полярным кругом. Как это было Легенды хоккея сыграли в самом северном городе мира. На лёд вышли Буре, Якушев, Фетисов и Каменский.

В сегодняшнем же матче приняли участие такие звёзды хоккея прошлого, как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Александр Кожевников и многие другие. «Совет Легенд» активно участвует в развитии и продвижении философии Ночной лиги.



Компанию прославленным хоккеистам прошлого составили и действующие игроки сборной России, в том числе Кирилл Капризов, Вадим Шипачёв, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Никита Сошников и Вячеслав Войнов.

Фото: Пресс-служба «Норникеля»

Дополнила звёздную картину фигура главного арбитра матча. Судить встречу было доверено главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю. Не осталось в стороне от праздника хоккея и руководство «Норникеля». В составе легенд хоккея сыграл президент компании, глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, с подачи которого и была запущена программа поддержки ветеранов отечественного хоккея, а также другие ключевые проекты.



Компания выступает партнёром Ночной хоккейной лиги, которая создана для развития и популяризации любительского хоккея в России. В этом сезоне в соревновании в общей сложности принимают участие любительские команды из 80 регионов, а их количество составляет порядка 1000, что является своеобразным рекордом для любительского хоккея во всём мире.

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«Этот день мальчишки запомнят на всю жизнь»

Результат в подобных матчах неизменно отходит на второй план, уступая место мастерству, которое демонстрируют на льду хоккеисты. В первом периоде команды, условно поделённые на «красных» и «белых» забросили шесть шайб на двоих. Больше старались проявить себя «красные», выигравшие стартовый отрезок матча со счётом 4:2. Особо усердствовал форвард «красных» Буре, оформивший дубль. В составе «белых» отличились Нестеров и Ларионов.



«Сегодня в этом дворце было столько поколений – кому-то за 70, а кому-то под семь, как моему сыну. И вот эти детишки, для которых провели мастер-класс, запомнят сегодняшний день на всю жизнь. Познакомиться с такими легендарными игроками – это огромная честь для всех», – сказал Буре.

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Второй период получился довольно необычным для подобных матчей. Общими усилиями команды сподобились на три заброшенные шайбы, одна из которых в активе форварда СКА и сборной России Владимира Ткачёва. Примечательно, что голевой пас записал на свой счёт генеральный менеджер питерского клуба и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг. Шайб было бы заброшено гораздо больше, если бы не игра голкипера «красных» Ильдара Мухометова. Воспитанник московского «Динамо» раз за разом совершал сейвы, которым могли бы позавидовать и голкиперы, играющие в КХЛ в настоящий момент.



«Главная задача такого матча – это сделать праздник для всех любителей хоккея. А во-вторых, напомнить людям, что у нас есть много славных поколений хоккеистов, которые сегодня собрались на одной площадке. Это даёт пример молодёжи заниматься спортом и надежду болельщикам, что наши хоккейные традиции непобедимы», – сказал Потанин.



В заключительной трети соперники словно вспомнили, что проводят гала-матч, а не игру плей-офф, и шайбы посыпались как из рога изобилия. Одна голевая атака сменяла другую, но «красные» так и не позволили сопернику отыграться. Буре оформил хет-трик, став самым результативным игроком матча. Также в активе «Русской ракеты» две голевые передачи на оформившего дубль Потанина. В составе «белых» дубль в активе Ротенберга. Итоговый счёт – 11:9 в пользу «красных».

Фото: Пресс-служба «Норникеля»

«Великие победы сборной СССР, великая «Красная машина» – это и есть связь поколений. Сегодня мы видели 60 маленьких мальчишек, для которых игроки сборной России провели мастер-класс. На сегодняшний день сборная России является олимпийских чемпионом 2018 года. И благодаря сильным партнёрам мы стремимся к ещё лучшим результатам. Хоккей – это коллективная игра, и только все вместе мы можем достичь таких результатов», – сказал Ротенберг.

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Развитие массового, любительского спорта – один из ключевых аспектов социальной политики современной России. Появление Ночной хоккейной лиги стало катализатором интереса к хоккею. А такие матчи, как сегодняшний, являются ещё одним немаловажным фактором популяризации хоккея в России.